Problemy z Bluetooth? Oto, jak możesz je rozwiązać

Prezentujemy dziewięć sposobów na to, aby podpiąć bezprzewodowo różne urządzenia do laptopa lub komputera.

Połączenie Bluetooth pozwala na wygodne sparowanie telefonu, słuchawek czy też głośnika z komputerem lub laptopem wyposażonym w system Windows. To praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu możemy pozbyć się kabli i mieć pełną swobodę. Jednak czasem zdarzy się, że system nie widzi urządzenia BT lub też nie chce się z nim połączyć. Nie trzeba wyjaśniać, jak bardzo może to irytować. Na szczęście nie jest to jeszcze koniec świata - problem można zlikwidować.

W poniższej galerii pokazujemy dziewięć najczęstszych przyczyn braku prawidłowej łączności BT wraz ze sposobami na ich naprawę. Zaczynamy od najbardziej banalnych kłopotów, a potem idziemy do coraz bardziej złożonych. Żadna z podanych prób naprawy połączenia nie wymaga zaawansowanej wiedzy - każdy powinien poradzić sobie bez problemu z opisanymi dalej czynnościami. Mamy nadzieję, że przynajmniej jeden z nich okaże się skuteczny i pozwoli w pełni cieszyć połączeniem bezprzewodowym. Jeśli jednak tak się nie stanie - problem może leżeć w uszkodzonym transmiterze BT w laptopie czy komputerze. Dopiero wówczas musisz udać się z tym problemem w miejsce, gdzie prowadzony jest serwis komputerów.

Problemy z Bluetooth