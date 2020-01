Problemy z monitorem - jak je rozwiązać?

Monitor nie zawsze pokazuje idealny obraz. Jakie mogą być tego przyczyny? Sprawdzamy najczęstsze problemy - i pokazujemy, jak je rozwiązać.

Spis treści

Na rynku mamy obecnie setki monitorów. Obok bardzo popularnych wariantów z jakością obrazu Full HD i proporcjami 16:9 znajduje się również wiele innych, oferujących szerokie pole widzenia, a także mających natywną rozdzielczość Ultra HD lub zwykłe HD. Aby w pełni wykorzystać możliwości każdego z nich, musisz mieć kartę graficzną i system operacyjny wspierający dane rozdzielczości. Zazwyczaj komputery maja domyślne ustawienia takie, że bez problemu go wyświetlają, jednak zdarzają się sytuacje, w których należy wprowadzić ustawienia ręcznie.

Poniższe porady mają na celu pomóc Ci w takich sytuacjach. Jeśli zatem zdarzyło Ci się podpiąć do komputera nowy monitor, a z obrazem jest coś nie tak - przeczytaj koniecznie ten tekst!

Nieprawidłowa rozdzielczość

Jeśli obraz na ekranie wyświetlany jest w dziwny sposób - rozciągnięty, ściśnięty, pomniejszony, itp., może to oznaczać, że system nie wykrył natywnej rozdzielczości monitora. W takiej sytuacji kliknij w pustym miejscu na pulpicie prawym przyciskiem myszki, wybierz z menu kontekstowego Ustawienia ekranu, a następie wybierz z rozwijanej listy rozdzielczość, którą ma natywnie monitor.

Windows rozpoznaje rozdzielczość, ale nie wyświetla obrazu prawidłowo

Proporcje obrazu nie są prawidłowe? A może coś nie tak z kolorami? W Windows 10 po podpięciu monitora system wyznacza sterownik do jego obsługi. Jednak w niektórych przypadkach - na przykład gdy urządzenie ma proporcje 21:9 - automatyczne wykrywanie właściwego sterownika może nie działać prawidłowo. Wyświetla obraz, ale jest on daleki od perfekcji. Pierwsza metoda to wejście w Ustawienia ekranu i zmiana poziomu skalowania. Zacznij od 100%, a potem zmieniaj na większe lub mniejsze tak, aby obraz optymalnie wypełniał wyświetlacz.

Druga metoda to aktualizacja sterownika. Otwórz Menedżera urządzeń (wpisz do systemowej wyszukiwarki frazę menedżer urządzeń, a następie kliknij na ikonkę). Wybierz Monitory. Najedź kursorem na ten, który sprawia problemy i kliknij prawym przyciskiem myszki. Wybierz opcję Aktualizuj sterownik i opcję automatycznego wyszukania właściwego. Jeśli używasz najbardziej aktualnego, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. Możesz również pobrać sterownik ze strony producenta - wówczas po jego pobraniu wykonaj tę samą operację, ale wybierz wskazanie miejsca, gdzie znajduje się sterownik do aktualizacji, a następnie pokaż wybrany plik.

Tekst i symbole są zbyt małe

Jeśli obraz wypełnia ekran, ale wyświetlane na nim litery i symbole są zbyt małe, tu również należy skorzystać z rozwijanej listy w dziale Skala i układ. Im większy monitor, tym zazwyczaj większe skalowanie. W przypadku monitorów o przekątnej 27", które mają natywnie rozdzielczość UHD (3840x2160 pikseli) najlepiej sprawdza się skalowanie 150%. Jeśli wybierasz większe wartości, Windows może wyświetlić ostrzeżenie, że niektóre aplikacje mogą nie być prawidłowo wyświetlane. W dziale Zaawansowane ustawienia skalowania możesz wprowadzić własne wartości skalowania - nawet do 500%, a także włączyć automatyczne naprawianie aplikacji. W takim przypadku jeśli aplikacja nie będzie wspierać skalowania, Windows samoczynnie dopasuje ją do ustawionego.

Windows nie rozpoznaje automatycznie wyświetlacza HDR

Twój nowy monitor może wyświetlać treści z wysokim kontrastem kolorów, jednak gdy oglądasz materiał wideo, nie widzisz tego. Aby tak się stało, musisz przygotować zarówno monitor, jak i kartę graficzną oraz system.

Windows 10 - od aktualizacji 1809, w ustawieniach wyświetlania pojawiła się opcja Windows HD Color. Mając monitor HDR, wybierz Ustawenia kolorów Windows HD. Zobaczysz dostępne opcje, powiązane z HDR, w tym WCG apps. WGC to skrót od Wide Color Gamut, czyli Szeroka paleta kolorów. Powiększa ona przestrzeń barw tak, aby możliwe było osiągnięcie obrazów o wysokim kontraście. Wszystkie wprowadzone zmiany możesz podejrzeć na filmiku poniżej opcji.

Niektóre serwisy, jak Netflix, streamują treści w HDR. Może być to kontrolowane za pomocą systemowych ustawień. Wejdź tam do działu Aplikacje, a następie wybierz Odtwarzanie wideo. Tam włącz opcję automatycznego poprawiania jakości materiałów wideo. Jeżeli korzystasz z notebooka lub masz podłączony do laptopa dodatkowy monitor HDR, możesz tam także wybrać ustawienia optymalizujące wykorzystanie baterii podczas odtwarzania wideo.

Monitor: aby mieć pewność, że obraz HDR wyświetlany jest optymalnie, wykorzystaj menu samego monitora. W zależności od producenta, wybór kolorów będzie znajdować się w innej zakładce ustawień. Pamiętaj, że HDR to głębia co najmniej 10 bitów.

Karta graficzna - warto sprawdzić, czy karta graficzna ma ustawioną obsługę HDR. W tym celu otwórz powiązaną z nią aplikację. Na przykład w przypadku kart Nvidia będzie to Nvidia Control Panel. Zazwyczaj w sekcji, gdzie możesz zmienić rozdzielczość obrazu, znajduje się możliwość zmiany głębi kolorów - pamiętaj o 10 bitach dla HDR. Jeśli nie masz takiej opcji, może to oznaczać, że Twoja karta graficzna nie ma wsparcia dla HDR.

Niespodziewanie na ekranie pokazują się informacje o błędzie w przetwarzaniu obrazu

Wszystko działa dobrze, ale nagle zaczynają się różnego rodzaju zakłócenia w wyświetlaniu obrazu? Przyczyny mogą być dwie. Pierwsza to same kable. Jeżeli monitor był przestawiany, któraś z końcówek kabla mogła wysunąć się z portu. Sprawdź je zatem - możesz też dla pewności wyjąć i włożyć wtyczkę zarówno w komputerze, jak i monitorze. Nic się nie zmieniło? Spróbuj zatem przywrócić ustawienia monitora do fabrycznych. Taką funkcję znajdziesz w jego ustawieniach - ale w którym konkretnie miejscu, to zależy od producenta danego modelu. Najczęściej jest ona dostępna w ustawieniach Ogólnych.

Możesz także spróbować zmienić tryb wyświetlania obrazu przez sam monitor - wiele modeli ma takie predefiniowane tryby, jak Gry czy Tekst, gdzie ustawienia są tak dopasowane, aby odpowiadać konkretnemu zastosowaniu, np. graniu lub czytaniu. Najczęściej znajdują się w takich zakładkach menu, jak Obraz.

Click Monitor DDC

Pamiętaj również o tym, że każdy monitor ma automatyczne dopasowywanie ustawień - czasem nawet jest do tego oddzielny przycisk. Dzięki temu nie musisz grzebać ręcznie w ustawieniach. Niektórzy producenci oferują również specjalne oprogramowanie w tym celu. Istnieje także mnóstwo aplikacji darmowych firm trzecich, służących do kalibracji monitora. Jednym z nich jest Click Monitor DDC. Obsługuje monitory wspierające DCC/CI (jest to standard VESA definiujący sposób komunikacji karty graficznej z urządzeniem wyświetlającym). Program wyświetli szczegółowe informacje o monitorze, pozwoli także na ustawienie wszystkich parametrów wyświetlania obrazu. Jeśli korzystasz z niego przy wielu monitorach, musisz najpierw aktywować interfejs komunikacji w ekranowym menu - powinien znajdować się w zakładce System lub Inne. Dzięki tej aplikacji możesz ustawić w prosty sposób wiele wyświetlaczy.

Aplikacje Windows nie pozostają tam, gdzie powinny

Tworzysz sobie dużą przestrzeń roboczą, aby wygodnie pracować z kilkoma aplikacjami równocześnie. Jednak zamiast ich rozstawienia tak, jak zostało to zaplanowane, Windows wyświetla je obok siebie. Jak można sobie z tym poradzić? Przede wszystkim potrzebujesz w tym celu większego ekranu - idealny to przekątna 34" z proporcjami 21:9. Dzięki temu możesz bez problemu rozłożyć okienka na tej powierzchni i wygodnie korzystać z każdego z nich. Działa to zarówno na jednym monitorze, jak i na stanowisku wielomonitorowym. W monitorach LG wprowadzono w tym celu narzędzie, dostępne przez menu na ekranie, pod nazwą Screen Split. Z kolei Samsung oferuje darmowe narzędzie Easy Setting Box.

Easy Setting Box

Easy Setting Box umożliwia zaaranżowanie wielkości i ustawień okienek. Istnieje możliwość przygotowania kilku różnych schematów, co jest szczególnie przydatne, gdy często używa się kilku różnych zestawów aplikacji do pracy. W dowolnej chwili można wprowadzać zmiany w każdym schemacie. W przypadku innych producentów można znaleźć podobne aplikacje na ich stronach.

Tekst oryginalny: Ines Walke-Chomjakov, PC Welt