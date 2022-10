Procesory AMD RYZEN 7000 - ile kosztują? Gdzie kupisz najtaniej? [25.10.2022]

Zastanawiasz się gdzie kupić najnowszy procesor AMD? Shttps://konsola.idg.pl/konus/serwis/1prawdzamy, ile kosztują jednostki Zen4 oraz jak wygląda dostępność nowych układów?

Spis treści

ZEN4 to nowa architektura procesorów AMD, przeznaczona do komputerów stacjonarnych. To, co ją wyróżnia na tle poprzednich generacji, to rezygnacja z gniazda AM4. W przypadku nowych układów AMD zdecydowało się postawić i zaprezentować nowy socket – AM5. Dodatkowo wszystkie procesory AMD Ryzen 7000 będą obsługiwać wyłącznie pamięć DDR5. Jeżeli chcecie poznać wszystkie szczegóły dotyczące nowych jednostek, zapraszamy do zapoznania się z artykułem “Procesory AMD Ryzen 7000 - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć”.

AMD RYZEN 7000 - data premiery

Nowe procesory od AMD pojawią się w oficjalnej sprzedaży już 27 września i dotyczy to wszystkich czterech modeli. W sklepach znajdziemy:

zdj. AMD

AMD Ryzen 9 7950X : 16 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,7 / 4,5 GHZ, 80 MB pamięci podręcznej, TDP 170 W;

: 16 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,7 / 4,5 GHZ, 80 MB pamięci podręcznej, TDP 170 W; AMD Ryzen 9 7900X : 12 rdzeni/24 wątki - zegar turbo/bazowy 5,6 / 4,7 GHZ, 76 MB pamięci podręcznej, TDP 170 W;

: 12 rdzeni/24 wątki - zegar turbo/bazowy 5,6 / 4,7 GHZ, 76 MB pamięci podręcznej, TDP 170 W; AMD Ryzen 7 7700X : 8 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,4 / 4,5 GHZ, 40 MB pamięci podręcznej, TDP 105 W;

: 8 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,4 / 4,5 GHZ, 40 MB pamięci podręcznej, TDP 105 W; AMD Ryzen 9 7950X: 6 rdzeni/12 wątki - zegar turbo/bazowy 5,3 / 4,7 GHZ, 38 MB pamięci podręcznej, TDP 105 W;

AMD RYZEN 7000 - Cena

AMD nie zdecydowało się na podwyżkę cen nowych układów Ryzenów 7000 i te będą kosztować tyle samo, co poprzednia generacja. Wyjątkiem jest flagowy model 7950X, który w stosunku do 5950X potaniał aż o 100 dolarów. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze oficjalnych cen na nasz rynek, a AMD zaprezentowało tylko tę w dolarach. Zaktualizujemy ten tekst, gdy tylko uzyskamy oficjalne informacje lub układy pojawią się w polskich sklepach.

Zobacz również:

AMD Ryzen 9 7950X - 699 dolarów;

AMD Ryzen 9 7900X - 549 dolarów;

AMD Ryzen 7 7700X - 399 dolarów;

AMD Ryzen 5 7600X - 299 dolarów;

AMD RYZEN 7000 - Gdzie kupić?

Procesory Ryzen będą dostępne w sprzedaży w największych sklepach z podzespołami komputerowymi w naszym kraju już od 27 września. Warto zajrzeć do X-kom, Sferis, Morele, Komputronik, Electro.pl,, RTV Euro AGD, Media Expert, OleOle.pl oraz innych.

Aktualna lista ofert na dzień 20.10.2022

Ryzen 5 7600X

https://www.krsystem.pl/ 1728,47 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 1739 zł

https://www.x-kom.pl/ 1739 zł

https://www.al.to/ 1739 zł

https://www.avans.pl/ 1739 zł

https://www.electro.pl/ 1739 zł

https://proline.pl/ 1745 zł

https://www.euro.com.pl/ 1779 zł

https://www.morele.net/ 1799 zł

https://www.proshop.pl/ 1799 zł

https://www.alsen.pl/ 1825,65 zł

Ryzen 7 7700X

https://www.mediaexpert.pl/ 2249 zł

https://www.x-kom.pl/ 2249 zł

https://www.morele.net/ 2249 zł

https://www.al.to/ 2249 zł

https://www.avans.pl/ 2249 zł

https://www.electro.pl/ 2249 zł

https://www.amazon.de/ 2293,5 zł

https://proline.pl/ 2299 zł

https://www.sferis.pl/ 2339,99 zł

https://www.proshop.pl/ 2399 zł

https://www.euro.com.pl/ 2399 zł

https://www.alsen.pl/ 2431,28 zł

https://virtualeye.pl/ 2566 zł

Ryzen 9 7900X

https://proline.pl/ 3199 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 3199 zł

https://www.electro.pl/ 3199 zł

https://www.avans.pl/ 3199 zł

https://www.morele.net/ 3199 zł

https://www.komputronik.pl/ 3199 zł

https://www.amazon.de/ 3236,71 zł

https://www.sferis.pl/ 3254,05 zł

https://www.x-kom.pl/ 3299 zł

https://www.al.to/ 3299 zł

https://www.euro.com.pl/ 3299 zł

https://www.alsen.pl/ 3382,22 zł

https://www.proshop.pl/ 3399 zł

https://virtualeye.pl/ 3531 zł

Ryzen 9 7950X

https://www.sferis.pl/ 4137,63 zł

https://proline.pl/ 4149 zł

https://www.morele.net/ 4199 zł

https://www.avans.pl/ 4199 zł

https://www.electro.pl/ 4199 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 4199 zł

https://www.proshop.pl/ 4199 zł

https://www.euro.com.pl/ 4199 zł

https://www.komputronik.pl/ 4199 zł

https://www.al.to/ 4199 zł

https://www.x-kom.pl/p/ 4199 zł

https://www.alsen.pl/ 4281,4 zł

https://virtualeye.pl/ 4495 zł

Na chwilę obecną, procesory są dostępne w większości sklepów. Niestety, promocje na dwa najtańsze modele się już zakończyły.