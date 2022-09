Procesory AMD Ryzen 7000 - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

AMD twierdzi, że jego nowy procesor Ryzen 5 może stanąć ramię w ramię z najlepszym chipem Intela. Oto wszystko co musicie wiedzieć na temat nowych procesorów

Doczekaliśmy się - procesory Ryzen 7000 w końcu zostały zaprezentowane, a ich premiera nastąpi już pod koniec tego miesiąca. Pod koniec sierpnia, AMD ujawniło podczas konferencji wszystkie szczegóły dotyczące specyfikacji, ceny oraz dostępności premierowych jednostek ZEN 4. Oto pięć najważniejszych cech nadchodzących procesorów.

Cena i dostępność

Pierwsze procesory Ryzen 7000 trafią na półki sklepowe już 27 września. Premierowy lineup jest niemal identyczny z swoimi poprzednikami, Ryzen 5000, choć czerwoni dokonali kilka ciekawych zmian.

Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X mają taką samą liczbę rdzeni i obsługiwanych wątków, jak ich odpowiedniki ostatniej generacji, ale ich współczynnik TDP zauważalnie się powiększył. Dla dwóch najmocniejszych procesorów wynosi on 170 W (w porównaniu do 105 W dla 5950X i 5900X). Tymczasem 7700X i 7600X mają pobierać 105 W mocy, gdy ich odpowiedniki ZEN3 zadowalały się zaledwie 65 Watami.

Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na prąd wzrosła również wydajność układów oraz ich zegar. Flagowy Ryzen 9 7950X może pochwalić się ogromnym wzrostem częstotliwości taktowania w porównaniu do 5950X - aż o 800 MHz. Jego maksymalna częstotliwość wynosi zawrotne 5,7 GHz. Zmiany dotyczą również zegarów bazowych - nawet w najsłabszym modelu. Nawet Ryzen 5 7600X ma osiągać w boost 5,3 GHz, a jego zegar bazowy wynosić 4,7 GHz. Oznacza to, że nawet na standardowej prędkości model ten osiąga maksymalnie 100 MHz więcej niż poprzednik.

zdj. AMD

Warto wspomnieć również o cenach nowych układów. Tutaj AMD również zaskoczyło. Jedynym droższym układem od swojego poprzednika jest 7700x. Sugerowana cena za ten model jest o 100 dolarów wyższa (299 dolarów za 5700X). Jednak pamiętajmy, że Ryzen 7 5700x debiutował dopiero na początku roku i miał stanowić tańszą alternatywę dla modelu 5800X. Ceny pozostałych modeli nie uległy zmianie. Modele 7900X i 7600X będą kosztować dokładnie tyle samo, co swoi poprzednicy na premierę. Wyjątkiem jest flagowy model 7950X, który w stosunku do 5950X potaniał aż o 100 dolarów.

Ostatnim pytaniem jakie może się nasunąć, jest: gdzie w takim razie jest następca 5800X? Być może w niedługim czasie zadebiutuje jako wersja wyposażona w 3D V-Cache, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Ryzena 7 5800X3D. Chwilowo AMD dyskretnie unika odpowiedzi na to pytanie.

Wydajność względem konkurencji

Trwająca już od kilku lat wyrównana rywalizacja między Intele a AMD, przynosi najwięcej korzyści dla nas konsumentów. Powodem do zadowolenia może być fakt, że nawet najtańszy Ryzen 5 7600X, ma być w stanie pokonać Intel Core i9-12900K. Największą różnicę między tymi dwoma układami możemy zaobserwować np. W F1 2022, gdzie Ryzen 5 7600X jest szybszy aż o 11 procent. Ogólnie rzecz biorąc, 7600X ma przewyższać 12900K w grach średnio o 5 procent.

Z drugiej strony AMD twierdzi również, że flagowy Ryzen 9 7950X przewyższa 12900K aż o 23 procent w grach i o 62 procent w profesjonalnych zadaniach, jak np. obróbka video czy rendering 3D.

zdj. AMD

Podsycanie tych przykuwających uwagę twierdzeń ma na celu wskazanie ogromnego wzrostu wydajności układów Ryzena 7000. Według najnowszych doniesień, sama różnica w IPC ma wynosić nawet 13% względem poprzedników. To wraz z gwałtownym wzrostem częstotliwości taktowania rdzeni ma ostatecznie przekładać się na średni wzrost wydajności pojedynczego rdzenia nawet o 29% - w przypadku 7950X. Dodatkowo AMD twierdzi, że jego układy Zen 4 przewyższają najlepsze procesory Intela o 47 procent pod względem wydajności, jaką uzyskuje się na wat.

Płyty główne AM5: X670E, X670, B650E i B650

Ważnym elementem dla procesorów Ryzen 7000 są płyty główne AM5. Jak wiemy od jakiegoś czasu, mają kompatybilność tylko z najnowocześniejszą pamięcią DDR5 i obsługują nadchodzące dyski SSD PCIe 5.0 (obecne dostępne dyski SSD PCIe 3.0 i 4.0 będą również działać z płytami głównymi AM5.). Można się raczej spodziewać, że nie będą to najtańsze konstrukcje i znacząco podniosą one cenę platformy złożonej na bazie układu ZEN4.

zdj. AMD

Podczas wrześniowej premiery, wraz z procesorami zadebiutują płyty X670E i X670, a dopiero w październiku możemy spodziewać się modeli opartych o chipsety B650E i B650. Pamiętajcie, że tylko warianty "E" będą obsługiwać PCIe 5.0 zarówno dla procesora graficznego, jak i pamięci masowej, podczas gdy wersje standardowe będą wspierać nowy interfejs tylko dla pamięci masowej. Nadal będziemy mogli przetaktować procesory i pamięć na wszystkich chipsetach. Ceny płyt mają zaczynać się od 125 dolarów, jednak dotyczy to najtańszych konstrukcji opartych o układ B650. Można spodziewać się, że koszty płyt głównych X670E wzrosną niebotycznie i śmiało można założyć, że minimalna cena za te jednostki będzie wynosiła ok. 400 dolarów.

Dużym atutem ma być zakładana żywotność platformy i kompatybilność z aktualnie posiadanym chłodzeniem AM4. Pozwoli to zaoszczędzić trochę pieniędzy osobom, które posiadają już wydajne układy chłodzenia typy AIO. Dodatkowo AMD potwierdziło wsparcie dla AM5 przynajmniej do 2025 roku.

Karta graficzna niepotrzebna

Jak ujawniono na targach Computex 2022, wszystkie jednostki Ryzen 7000 po raz pierwszy będą zawierały zintegrowaną grafikę Radeon we wszystkich modelach. Co prawda ilość rdzeni graficznych oraz ich wydajność nie odpowiada temu, co znamy z układów APU od AMD (5600G, 5700G), jednak - mimo że nie nadają się do grania - to dwie jednostki obliczeniowe RDNA2 w procesorach Ryzen 7000 wystarczą do obsługi aż czterech monitorów i będą zawierać akceleratory kodowania i dekodowania multimediów. AMD potwierdziło również, że odpowiednik dla technologii Intela Quick Sync jest w drodze, co jest dobrą informacją dla twórców treści.

zdj. AMD

Taki rozwój może wydawać się zbędnym dodatkiem dla niektórych, biorąc pod uwagę entuzjastyczną naturę debiutujących układów Ryzen 7000. Ale nawet posiadacze chipów klasy X odniosą korzyści, ponieważ wbudowana grafika ułatwia rozwiązywanie problemów z naszym komputerem. Dodatkowo oddzielny procesor graficzny nie będzie potrzebny do podstawowych zadań, jak np. przeglądania stron internetowych czy do pracy.

Dodatkowo warto tutaj wspomnieć o wartości przyszłościowej platformy (z ang. FUTURE-PROOF). Za cztery do pięciu lat (lub więcej), będziemy mogli z łatwością zmienić przeznaczenie procesorów Ryzen 7000 i zastosować je w rozwiązaniach takich, jak komputery HTPC czy do serwera domowego (przy niewielkich dodatkowych kosztach).

Dyski SSD PCIe 5 już w listopadzie

Mimo że standard PCIe 5.0 jest już z nami od roku, to o dyskach wykorzystujących ten interfejs zrobiło się głośno dopiero teraz, gdy AMD potwierdziło ich pełne wsparcie. Intel nie wykorzystał swojej rocznej przewagi i wprowadził PCIe 5.0 (na płytach opartych o chipsety serii 600) tylko dla obsługi kart graficznych. Biorąc pod uwagę, że takie jednostki szybko nie powstaną, AMD podążyło inną drogą. Jak już wspominaliśmy, wszystkie płyty AM5 będą obsługiwać nośniki PCIe 5.0, a tylko modele z dopiskiem E dodatkowo również dostaną gniazdo dla kart graficznych.

A co będą potrafić nowe dyski? Po raz pierwszy zobaczyliśmy zwiastun tego, czego można się spodziewać podczas Computex 2022, kiedy Apacer ogłosił dwa dyski SSD PCIe 5.0 o prędkościach sięgających 13 000 MB/s. A teraz znamy również jedenastu innych partnerów, którzy wypuszczają dyski SSD PCIe 5.0, w tym Corsair, Sabrent, Crucial i MSI.

zdj. AMD

Przy prawie dwukrotnie większej szybkości niż obecnie, najszybsze dyski SSD PCIe 4.0, zaginające rzeczywistość szybkości transferu dysków SSD PCIe 5.0, na pewno powinny uszczęśliwić twórców treści. Czy większość ludzi będzie potrzebować dysku SSD PCIe 5.0 w momencie premiery? Nie. Ale czy fajnie będzie mieć taki? Absolutnie tak.