Publiczna beta macOS 10.15 Catalina dostępna. Sprawdź, jak zainstalować

Dołącz do programu Beta Software i uzyskaj dostęp do publicznej bety macOS Catalina.

Spis treści

Chcesz zainstalować najnowszą wersję systemu macOS w wersji beta? Możesz to zrobić poprzez dołączenie do programu Apple Public Beta. Dzięki temu będziesz w stanie pobrać publiczną betę najnowszego systemu macOS 10.15 Catalina i wypróbować nowe funkcje wcześniej, niż inni użytkownicy.

Oto, co musisz wiedzieć o publicznej becie.

Najnowsze wydanie macOS już dostępne w publicznej becie

Firma Apple wydała publiczną betę najnowszego systemu operacyjnego na komputery Mac. Nowe funkcje, jakie zaimplementowano w MacOS Catalina to między innymi nowe aplikacje zastępujące program iTunes, możliwość korzystania z iPad'a jako zewnętrznego monitora (wymagany iPad z iPadOS), Screen Time, zwiększone bezpieczeństwo oraz wiele innych. Więcej informacji o macOS 10.15 Catalina znajdziesz tutaj.

Aby zainstalować publiczną betę najnowszego systemu operacyjnego musisz zapisać się do programu Public Beta. Kolejnym krokiem jest instalacja aktualizacji, którą wykonuje się tak samo, jak w przypadku oficjalnych wersji.

Czym jest publiczna beta macOS Catalina?

macOS Catalina jest najnowszym wydaniem systemu operacyjnego na komputery Mac. Apple od wielu lat prezentuje wersje beta, dzięki czemu deweloperzy mogą przygotować swoje programy do czasu, gdy systemu zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom, a chętni mogą pomóc firmie w eliminacji błędów i niedoróbek, które znajdują się w wersjach beta systemu.

Ponieważ jest to wersja beta oprogramowania istnieje duża szansa, że może ona spowodować problemy na komputerze Mac. Możesz napotkać częste zamrażanie aplikacji i awarie, a niektóre programy mogą się nie uruchomić. Nie licz na to, że system będzie wystarczająco stabilny, aby używać go przez cały czas. Pamiętaj także, że Catalina to pierwszy system operacyjny na komputery Mac, który całkowicie porzuca wsparcie dla 32 bitowych aplikacji. Więcej przeczytasz tutaj.

Czy powinieneś zainstalować macOS Catalina Public Beta?

Musimy ostudzić nieco Twój entuzjazm. Zdecydowanie odradzamy instalację publiczne bety na komputerze, którego używasz do pracy lub nauki. System ten posiada jeszcze wiele błędów, które mogą umożliwić Ci korzystanie z komputera. Jeżeli się tego obawiasz powinieneś zaczekać, aż Apple dopracuje oprogramowania i wprowadzi na rynek finalną wersję. Spodziewamy się, że nastąpi to we wrześniu 2019 roku.

Jeżeli jednak nadal chcesz wypróbować najnowszy system operacyjny dla komputerów Mac przed innymi możesz przekazać Apple cenne informacje zwrotne, które pozwolą na szybszą eliminację występujących w oprogramowaniu błędów. Jeżeli posiadasz dwa komputery możesz pokusić się o instalacje publicznej bety na jednym z nich.

Jakie kroki należy wykonać przed instalacją?

Po pierwsze musisz wykonać pełną kopię zapasową. Możesz do tego wykorzystać narzędzie Time Machine, które wbudowane jest w system macOS. Jeżeli posiadasz już w miarę aktualną kopię zapasową nie możesz pominąć ten krok. Przyda Ci się ona w przypadku, gdybyś chciał przestać korzystać z wersji publicznej bety i wrócić do oficjalnego wydania macOS 10.14 Mojave.

Jak zainstalować publiczną betę macOS Catalina?

Zapisz się do publicznego programu beta tutaj. Aby się zarejestrować, należy użyć identyfikatora Apple ID. Po zarejestrowaniu w programie publicznej bety zainstaluj aktualizację systemu. Naciśnij logo Apple w lewym górnym roku > Ten Mac... > Aktualizacja oprogramowania.

Jakie komputery Mac są kompatybilne z najnowszym systemem?

Zasadniczo macOS Catalina wspiera wszystkie komputery, które były kompatybilne z poprzednią wersją z wyłączeniem Mac'a Pro z 2012 roku.

Poniżej znajdziesz kompletną listę wszystkich kompatybilnych komputerów Mac:

MacBook (początek 2015 lub nowszy)

(początek 2015 lub nowszy) MacBook Air (połowa 2012 lub nowszy)

(połowa 2012 lub nowszy) MacBook Pro (połowa 2012 lub nowszy)

(połowa 2012 lub nowszy) Mac mini (koniec 2012 lub nowszy)

(koniec 2012 lub nowszy) iMac (połowa 2012 lub nowszy)

(połowa 2012 lub nowszy) iMac Pro (koniec 2017 lub nowszy)

(koniec 2017 lub nowszy) Mac Pro (koniec 2013 lub nowszy)

Jak wrócić do oficjalnej wersji oprogramowania?

Jeśli wypróbujesz wersję beta i później zdecydujesz, że nie chcesz już z niej korzystać Apple przygotowało instrukcje, która pomoże Ci wrócić do poprzedniej wersji systemu operacyjnego.

Co się stanie, gdy oficjalna wersja zostanie udostępniona?

Gdy program publicznej bety zostanie zakończony, a Apple udostępni oficjalną wersję systemu macOS Catalina będziesz mógł ją pobrać tak, jak każdy inny użytkownik korzystający dotychczas z macOS Mojave. Możesz wtedy także pobrać instalator macOS 10.15 Catalina z App Store.