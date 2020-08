Spis treści

Czym jest sieć VPN i dlaczego jest potrzebna?

Popularność wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wśród użytkowników systematycznie rośnie, ale dla wielu to nadal czarna magia. Początkowo, sieci VPN były używane przez firmy w celu umożliwienia pracownikom bezpiecznego uzyskiwania zdalnego dostępu do wewnętrznej sieci korporacyjnej. Obecnie sieci VPN są wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych w trzech celach: ochrony prywatności, oglądania telewizji online oraz dostępu do zablokowanych stron. Jednym z głównych atutów sieci VPN jest to, że z subskrypcji sieci można korzystać na kilku urządzeniach jednocześnie.

Ochrona prywatności

Historie aktywistów takich jak Edward Snowden czy walka Apple z rządem USA w celu odblokowania iPhone'a, zwiększyły potrzebę ochrony prywatności wśród użytkowników internetu. Dopiero teraz dość powszechną wiedzą staje się to, że dostawcy usług internetowych dysponują ewidencją wszystkich odwiedzanych przez użytkownika witryn i są zobowiązani do udostępniania takich informacji na wniosek rządu. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie postępowanie i obchodzenie się z danymi, to właśnie wirtualna sieć prywatna jest idealnym rozwiązaniem.

Pamiętaj również, że podczas używania laptopa lub urządzenia mobilnego w publicznych sieciach Wi-Fi również narażasz się na przekazanie informacji o działaniach w sieci osobom trzecim, które mogą mieć skłonność do szpiegowania. Jeśli kiedykolwiek przeprowadziłeś transakcję bankowości elektronicznej za pośrednictwem publicznej sieci Wi-Fi i nie korzystałeś przy tym z wirtualnej sieci prywatnej - niestety sam prosisz się o kłopoty.

W Stanach Zjednoczonych korzystanie z sieci VPN jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu po tym, jak Senat zagłosował za unieważnieniem zasad ochrony prywatności w sieciach szerokopasmowych, które uniemożliwiały dostawcom usług internetowych sprzedaż i udostępnianie danych dotyczących przeglądania stron internetowych bez zgody użytkownika. Oznacza to, że amerykańscy dostawcy usług internetowych mogą sprzedawać dane przeglądania reklamodawcom bez uprzedniego pytania o zgodę użytkownika! W Polsce tego typu kwestie nie są do końca regulowane i często zależą od interpretacji sądów. Nie do końca też można mieć pewność co dzieje się z danymi (np. handel cookies jest powszechny). Również w tych przypadkach VPN przychodzi na ratunek.

Niektóre sieci VPN przechowują podstawowe informacje o płatnościach, takie jak imię i nazwisko, czy adres. Dlatego, jeśli bardzo zależy Ci na całkowitej anonimowości, wybierz dostawcę, który akceptuje płatności w formie kart podarunkowych lub Bitcoin, dzięki czemu prześledzenie osoby jest prawie niemożliwe.

Wiele usług VPN twierdzi, że działa w Chinach i Rosji. Niestety w praktyce jest zupełnie inaczej. Rządy tych państw cały czas pracują nad blokowaniem połączeń, jeśli wykryją, że używasz VPN. Oznacza to, że dana usługa może nie pozwolić Ci uzyskać dostępu do Google i innych witryn.

Usługi przesyłania strumieniowego

Jeśli lubisz oglądać telewizję na życzenie (jak Netflix) lub subskrybować usługi strumieniowe, na pewno wiesz, że są one ograniczone do konkretnej lokalizacji. Na przykład usługi BBC iPlayer i Sky Go mogą być używane tylko w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Netflix jest dostępny na całym świecie, ale poszczególne jego treści są dostępne w różnych krajach z powodu ograniczeń licencyjnych (w Polsce oferta jest okrojona względem np. USA). W takim wypadku może pomóc sieć VPN (chociaż ważne jest to, by pamiętać, że w wielu przypadkach takie działanie powoduje złamanie regulaminu).

Sieć P2P

Innym zastosowaniem sieci VPN jest ominięcie ograniczeń ze strony dostawców usług internetowych, takich jak dławienie linii podczas korzystania z sieci P2P (ang. peer-to-peer). W przypadku korzystania z sieci VPN dostawca usług internetowych nie może sprawdzić, co robi użytkownik, a więc nie ma możliwości dławienia linii.

Jak działa sieć VPN?

Sieć VPN tworzy prywatny tunel przez internet prowadzący do serwera. Może być zlokalizowana w tym samym kraju, co użytkownik lub gdziekolwiek indziej na świecie. Teoretycznie, oznacza to, że użytkownik może oglądać ulubiony amerykański program z dowolnego miejsca, ponieważ sieć myśli, że właśnie tam znajduje się użytkownik. Najważniejsze jest to, że ruch danych przesyłany przez sieć VPN jest całkowicie szyfrowany, więc nie można go przechwycić.

Aby rozpocząć korzystanie z VPN, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie na komputerze PC, Mac lub urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu należy wybrać serwer w miejscu, w którym chce się „wirtualnie” przebywać. Następnie, należy postępować tak, jak zawsze, wiedząc, że wszelkie działania są chronione i zabezpieczone.

W ten sposób, instalowanie oprogramowania na jednym laptopie, tablecie lub telefonie oznacza, że tylko to urządzenie korzysta z połączenia VPN. Jeśli chcemy, by streamer multimediów (np. Amazon Fire TV Stick) korzystał z połączenia VPN, należy najpierw albo spróbować zainstalować aplikację VPN na tym urządzeniu, wyszukać ustawienia sieci VPN, gdzie można wprowadzić dane szczegółowe konta (Fire TV Stick nie ma tej opcji) lub zainstalować aplikację dla routera, który obejmie zasięgiem wszelkie podłączone do niego urządzenia.

Którą sieć VPN wybrać?

Jeśli najbardziej zależy Ci na prywatności, ważne jest, by wiedzieć, gdzie zlokalizowana jest baza sieci VPN. W ostatnich latach niektóre kraje uzgodniły, że będą swobodnie wymieniać informacje w celu zwiększenia bezpieczeństwa każdego z tych krajów. Niemniej jednak, wiele osób krytykuje takie postępowanie, wierząc, że masowy nadzór ogranicza nasze swobody.

Czym jest „Sojusz Czternaściorga Oczu”?

Główna grupa krajów, które mogą swobodnie wymieniać się informacjami, to tzw. Five Eyes. Five Eyes pochodzi z umowy UKUSA, która, chociaż rozpoczęła się w 1941 roku, to została upubliczniona dopiero w 2005 roku. Umowa zawarta jest między Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, stąd nazwa Five Eyes. Kraje te zgodziły się zbierać, analizować i wymieniać informacje między sobą. Uważa się, że znaczna część tych informacji jest obecnie związana z aktywnością w Internecie. Jednak The Five Eyes rozrosło się i obejmuje łącznie 14 krajów, dlatego czytając o sieciach VPN, dużo usłyszysz o „14 oczach”. Teraz obejmują dodatkowo Danię, Francję, Holandię, Norwegię, Niemcy, Belgię, Włochy, Szwecję i Hiszpanię.

Jeśli dostawca sieci VPN ma siedzibę w kraju należącym do Sojuszu, może zostać poproszony o udostępnienie danych swoich klientów i zgodnie z prawem musi się na to zgodzić. Natomiast jeśli dostawca obiecuje, że nie rejestruje żadnych informacji, prawdopodobnie jesteś bezpieczny w obrębie Sojuszu Czternaściorga Oczu, chociaż i tak istnieje ryzyko, że Twoje dane zostaną udostępnione. Jeśli bardzo zależy Ci na ochronie prywatności, warto rozważyć szukanie dostawcy sieci VPN, który ma siedzibę w kraju nienależącym do tej grupy.

Na co zwracać uwagę, wybierając sieć VPN?

Oczywiście kuszące jest zawsze wybranie najtańszej opcji. Niekoniecznie jest to zły pomysł, jednak bardzo ważne jest, aby wybrać sieć, która oferuje niezbędne dla nas funkcje. Ważne pytanie, które należy sobie zadać przed wyborem sieci VPN, dotyczy tego do czego zamierzamy jej używać. Jeśli chcesz tylko oglądać filmy na Netfliksie, Disney Plus, czy na innej usłudze, która nie jest dostępna w Twoim kraju, nie musisz się martwić o szczegóły: po prostu wybierasz VPN w dobrej cenie, który odblokuje potrzebne funkcje.

Natomiast jeśli ważniejsze dla Ciebie są prywatność i bezpieczeństwo, wybierz VPN, który nie rejestruje żadnych danych i najlepiej obsługuje własne serwery. Dość świeża sytuacja, w której jeden z serwerów NordVPN został zhakowany, podkreśla, że ​​nawet najlepszym sieciom zagraża naruszenia bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że to iż VPN obsługuje więcej krajów, wcale nie sprawia, że taka usługa jest lepsza od innych. Lokalny VPN zawsze zapewnia najszybsze połączenia z dowolnej usługi, dlatego powinieneś szukać serwerów w krajach, w których jesteś fizycznie obecny.

Większość sieci VPN obsługuje wszystkie główne platformy, jednak niektóre oferują dostęp do niestandardowych platform, takich jak Kindle czy Google Chrome. Należy uważać na ograniczenia dotyczące użytkowania - niektóre blokują sieć P2P. Należy również pamiętać, że szyfrowanie może spowalniać połączenia, na przykład sieć OpenVPN zapewnia większą ochronę, zaś PPTP jest szybsza, ale mniej bezpieczna.

Doskonałym powodem korzystania z VPN jest możliwość bezpiecznego połączenia z otwartą publiczną siecią Wi-Fi w kawiarni, hotelu, na lotnisku, czy w transporcie publicznym. Gdy sieć Wi-Fi nie wymaga hasła do połączenia, oznacza to, że połączenie telefonu z siecią jest niezaszyfrowane. To z kolei sprawia, że ​​szpiegowanie Twojej aktywności staje się bardzo łatwe. Prosta czynność polegająca na włączeniu VPN oznacza, że ​​Twoje połączenie jest szyfrowane i nikt nie może czytać twoich wiadomości, czy przechwytywać danych karty kredytowej.

Wybierając sieć VPN, warto także zwrócić uwagę na wszelkie ograniczenia użytkowania - niektóre sieci zakazują P2P (udostępnianie plików).

Jeśli nie masz czasu na zagłębianie się w specyfikacje poszczególnych usług i szukasz błyskawicznej porady, zapoznaj się z naszym rankingiem najlepszych sieci VPN. W zestawieniu pod tym artykułem prezentujemy podstawowe informacje o każdej polecanej sieci i jej korzyściach.

Krótkie podsumowanie

Wybór redakcji: Najlepsza sieć: NordVPN

Najlepszy VPN Premium: ExpressVPN

Najtańszy VPN: Surfshark

VPN z największą ilością krajów: PureVPN

Nord VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl NordVPN jest łatwy w użyciu i ma przydatną funkcję SmartPlay, która pomoże Ci połączyć się z serwerem najlepiej dostosowanym do Twoich potrzeb. W dodatku używa podwójnego szyfrowania, co jest najbezpieczniejszą obecnie na rynku opcją. NordVPN ma swoją główną siedzibę w Panamie, poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Ponadto klient VPN wyposażony jest w wyłącznik, który zatrzymuje działania aplikacji mogących spowodować, że gwarantujący prywatność tunel VPN zostanie zniszczony. Jednak w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, tu użytkownik wybiera samodzielnie, które z aplikacji będą wyłączone. Zawiera również funkcję blokowania reklam i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, a także rozszerzenia dla Chrome i Firefox oraz aplikację dla Amazon Fire TV. Obsługa NordVPN jest bardzo łatwy w obsłudze. Należy założyć swoje konto na oficjalnej stronie programu. Przy uruchomieniu zostanie Ci zaproponowane włączenie Cybersec, które jest częścią NordVPN odpowiedzialną za chronienie użytkowników przed malware, phishingiem i niepożądanymi reklamami. W praktyce jest to adblocker z wbudowaną ochroną przeciwko malware. Można włączyć i wyłączyć tę funkcję w każdej chwili. NordVPN jest bardzo łatwy w obsłudze. Należy założyć swoje konto na oficjalnej stronie programu. Przy uruchomieniu zostanie Ci zaproponowane włączenie Cybersec, które jest częścią NordVPN odpowiedzialną za chronienie użytkowników przed malware, phishingiem i niepożądanymi reklamami. W praktyce jest to adblocker z wbudowaną ochroną przeciwko malware. Można włączyć i wyłączyć tę funkcję w każdej chwili. Nord VPN - pełna recenzja » Zalety: łatwa obsługa

olbrzymia liczba serwerów

wyspecjalizowane serwery Wady: brak możliwości darmowego wypróbowania

Express VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl ExpressVPN jest łatwy w użyciu, szybki i pełen różnych funkcji. Oferuje anonimowość podczas przeglądania sieci i umożliwia dostęp do witryn zablokowanych w lokalizacji użytkownika. Czy warto w niego zainwestować? Ideą, jaka przyświecała twórcom ExpressVPN, było zapewnienie anonimowego dostępu do internetu każdemu - niezależnie od jego wiedzy na tematy techniczne. Express posiada ponad 3000 serwerów w 94 krajach, działa z Netflixem, posiada wyłącznik awaryjny oraz rozszerzenia przeglądarki. Ponadto dblokowuje również usługi przesyłania strumieniowego (i inne strony internetowe), a przyjazna pomoc techniczna jest dostępna przez całą dobę. Działanie ExpressVPN używa ponad 1700 serwerów znajdujących w 94 krajach świata - od Monako po Mongolię. Producent szczyci się perfekcyjnym działaniem wszystkich i rzeczywiście - testując losowo kilkanaście z nich nie zdarzyło się trafić na niedziałający. Z pomocą przy wyborze ospowiedniego serwera przychodzi zaimplementowana w interfejsie opcja testu szybkości. Dzięki temu możesz wybrać najlepszy VPN server dostosowany do Twoich potrzeb. Co ciekawe, a jak pokazało to parę próbnych testów, najszybsze serwery znajdują się nie tylko w krajach kojarzących z rozwiniętymi technologiami (jak Wielka Brytania), ale również w Armenii czy Czarnogórze. ExpressVPN nie gromadzi żadnych statystyk... ExpressVPN używa ponad 1700 serwerów znajdujących w 94 krajach świata - od Monako po Mongolię. Producent szczyci się perfekcyjnym działaniem wszystkich i rzeczywiście - testując losowo kilkanaście z nich nie zdarzyło się trafić na niedziałający. Z pomocą przy wyborze ospowiedniego serwera przychodzi zaimplementowana w interfejsie opcja testu szybkości. Dzięki temu możesz wybrać najlepszy VPN server dostosowany do Twoich potrzeb. Co ciekawe, a jak pokazało to parę próbnych testów, najszybsze serwery znajdują się nie tylko w krajach kojarzących z rozwiniętymi technologiami (jak Wielka Brytania), ale również w Armenii czy Czarnogórze. ExpressVPN nie gromadzi żadnych statystyk... Express VPN - pełna recenzja » Zalety: wygodny w użyciu

dodatki do przeglądarek

niezawodne serwery Wady: dość drogo

brak polskiego wsparcia technicznego

Surfshark VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl Surfshark VPN to rozwiązanie powstałe z myślą o zapewnieniu prywatności i anonimowości każdego użytkownika. W odróżnieniu od innych sieci VPN, jest bardziej rozszerzeniem niż samodzielnym programem. Surfshark kosztuje mniej niż większość jego konkurentów, mimo to pozwala nieograniczonej liczbie urządzeń na jednoczesne połączenie z usługą. Surfshark stale ulepsza swoją ofertę o nowe serwery, lokalizacje i funkcje. 1700 serwerów w 63 krajach (choć niektóre są wirtualne) działa z Netflixem i innymi usługami przesyłania strumieniowego, posiada wyłącznik awaryjny, nieograniczone jednoczesne połączenia i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Surfshark VPN nie wymaga zasobów sprzętowych ani udostępniania miejsca na dysku. Wszystko, co potrzebne, to przeglądarka internetowa oraz wybór planu abonamentowego i założenie konta na oficjalnej stronie sieci. Interfejs jest prosty w obsłudze - jest tylko ikonka połączenia, po jej kliknięciu można wybrać połączenie automatyczne z wybranym serwerem lub zdecydować się na jego ręczny wybór. Surfshark VPN - wybór urządzenia/przeglądarki Inne wprowadzone ostatnio funkcje obejmują fałszowanie GPS dla użytkowników Androida, co jest kolejnym środkiem uniemożliwiającym śledzenie Twojej prawdziwej lokalizacji. Surfshark jest jedną z usług VPN, które połączyły się, aby stworzyć VPN Trust Initiative w celu zapewnienia... Surfshark jest jedną z usług VPN, które połączyły się, aby stworzyć VPN Trust Initiative w celu zapewnienia... Surfshark VPN - pełna recenzja » Zalety: Prosty w obsłudze interfejs

Wsparcie dla ruterów

Możliwość wielu jednoczesnych połączeń Wady: Brak

CyberGhost VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl CyberGhost to sieć VPN stworzona do anonimowego przeglądania, chroniąca przed oprogramowaniem śledzącym ruch. Ponadto umożliwia dostęp do zablokowanych w danym regionie treści oraz witryn. Jest to jedna z najdłużej działających i najbardziej znanych usług VPN. Szczególnie koncentruje się na jednej funkcji, czyli na zapewnieniu najwyższej prywatności. CyberGhost dodał około 2500 dodatkowych serwerów i lokalizacji do swojej sieci (daje to łącznie 6500 serwerów w 90 krajach). CyberGhost ma swoją główną kwaterę w Rumunii, czyli kraju nie wchodzącym w skład "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Nazywa swoje serwery „NoSpy” i twierdzi, że oferują one lepsze prędkości i lepsze bezpieczeństwo. Jego ogromną zaletą jest bardzo prosta obsługa - wystarczy wskazać na rodzaj aktywności, a aplikacja samoczynnie wybierze najlepsze dla niej ustawienia i łączy tworząc tunel VPN. Wśród wspomnianych aktywności znajdziemy m.in. streaming i torrent. CyberGhost posiada opcję ochrony sieci Wi-fi, która nie tylko blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, ale również zapewnia ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Wśród innych funkcji, z jakich można skorzystać dzięki tej sieci VPN, znajduje się kompresja danych i zmiana sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP. Jeśli chcesz, możesz zdać... CyberGhost posiada opcję ochrony sieci Wi-fi, która nie tylko blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, ale również zapewnia ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Wśród innych funkcji, z jakich można skorzystać dzięki tej sieci VPN, znajduje się kompresja danych i zmiana sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP. Jeśli chcesz, możesz zdać... CyberGhost VPN - pełna recenzja » Zalety: łatwa obsługa Wady: mniej funkcji na Androidzie

Private Internet Access VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl Private Internet Access maskuje Twoje IP, gdy jesteś online. PIA to świetna usługa VPN z dużą liczbą serwerów i wieloma zaawansowanymi funkcjami - aż 3,335 serwerów w 48 krajach. Odblokowuje Netflix, Disney + i inne usługi. Posiada wyłącznik awaryjny, obsługuje 10 połączeń jednocześnie, jest dostępny na Android, iOS, Fire TV. Jest równie dobrze dostosowany do pobierania plików P2P. Blokuje reklamy i złośliwe oprogramowanie. Mimo że ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych to nie rejestruje żadnej Twojej aktywności i nie przekazuje Twoich danych. Panel główny jest prosty w obsłudze, duży przycisk połączenia automatycznie łączy Cię z najlepszym serwerem. Oprócz tego pokazuje twój aktualny adres IP, a po podłączeniu do serwera, twój wirtualny adres IP - jest to miłe wizualne przypomnienie, że jesteś chroniony. Panel wyświetla bieżące prędkości wysyłania i pobierania, a także ilość wysłanych i odebranych danych. Dostępne są ikony skrótów do włączania i wyłączania zaawansowanych funkcji oraz poręczny licznik czasu „drzemki VPN”, który pozwala ustawić krótki czas, w którym VPN zostanie wyłączony, a następnie automatycznie ponownie podłączony. Private Internet Access Private Internet... Private Internet... Private Internet Access VPN - pełna recenzja » Zalety: olbrzymia liczba serwerów Wady: nieco toporny interfejs

PureVPN VPN