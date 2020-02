Ranking: najlepsze VPN w 2020 roku. Czym jest VPN? Dlaczego warto mieć VPN?

Spis treści

Czym jest sieć VPN i dlaczego jest potrzebna?

Popularność wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wśród użytkowników systematycznie rośnie, ale dla wielu to nadal czarna magia. Początkowo, sieci VPN były używane przez firmy w celu umożliwienia pracownikom bezpiecznego uzyskiwania zdalnego dostępu do wewnętrznej sieci korporacyjnej. Obecnie sieci VPN są wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych w trzech celach: ochrony prywatności, oglądania telewizji online oraz dostępu do stron zablokowanych z jakiegoś powodu.

Ochrona prywatności

Historie aktywistów takich jak Edward Snowden czy walka Apple z rządem USA w celu odblokowania iPhone'a, zwiększyły potrzebę ochrony prywatności wśród użytkowników internetu. Dość powszechną wiedzą staje się dopiero teraz, że dostawcy usług internetowych dysponują ewidencją wszystkich odwiedzanych przez użytkownika witryn i są zobowiązani do udostępniania takich informacji na wniosek rządu. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie postępowanie i obchodzenie się z danymi, wirtualna sieć prywatna jest idealnym rozwiązaniem.

Nawet jeśli nie jesteś zbytnio zaniepokojony tym faktem, pamiętaj jednak, że podczas używania laptopa lub urządzenia mobilnego w publicznych sieciach Wi-Fi narażasz się na przekazanie informacji o Twoich działaniach w sieci osobom trzecim, które mogą mieć skłonność do szpiegowania. Jeśli kiedykolwiek przeprowadziłeś transakcję bankowości elektronicznej za pośrednictwem publicznej sieci Wi-Fi i nie korzystałeś przy tym z wirtualnej sieci prywatnej, sam prosisz się o kłopoty.

W Stanach Zjednoczonych korzystanie z sieci VPN jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu po tym, jak Senat zagłosował za unieważnieniem zasad ochrony prywatności w sieciach szerokopasmowych, które uniemożliwiały dostawcom usług internetowych sprzedaż i udostępnianie danych dotyczących przeglądania stron internetowych bez zgody użytkownika. Oznacza to, że amerykańscy dostawcy usług internetowych mogą sprzedawać dane przeglądania reklamodawcom bez uprzedniego pytania o zgodę użytkownika. W Polsce tego typu kwestie nie są do końca regulowane i często zależą od interpretacji sądów. Nie do końca też można mieć pewność co dzieje się z danymi (np. handel cookies jest powszechny). Tutaj także VPN przychodzi z pomocą.

Usługi przesyłania strumieniowego

Jeśli lubisz oglądać telewizję na życzenie (jak Netflix) lub subskrybować usługi strumieniowe, na pewno wiesz, że są one ograniczone do konkretnej lokalizacji. Na przykład usługi BBC iPlayer i Sky Go mogą być używane tylko w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Netflix jest dostępny na całym świecie, ale poszczególne jego treści są dostępne w różnych krajach z powodu ograniczeń licencyjnych (w Polsce oferta jest okrojona względem np. USA). W takim wypadku może pomóc sieć VPN (chociaż ważne jest to, by pamiętać, że w wielu przypadkach takie działanie powoduje złamanie regulaminu).

Sieć P2P

Innym zastosowaniem sieci VPN jest ominięcie ograniczeń ze strony dostawców usług internetowych, takich jak dławienie linii podczas korzystania z sieci P2P (ang. peer-to-peer). W przypadku korzystania z sieci VPN dostawca usług internetowych nie może sprawdzić, co robi użytkownik, a więc nie ma możliwości dławienia linii.

Jak działa sieć VPN?

Sieć VPN tworzy prywatny tunel przez internet prowadzący do serwera. Może być zlokalizowana w tym samym kraju, co użytkownik lub gdziekolwiek indziej na świecie. Teoretycznie, oznacza to, że użytkownik może oglądać ulubiony amerykański program z dowolnego miejsca, ponieważ sieć myśli, że właśnie tam znajduje się użytkownik. Najważniejsze jest to, że ruch danych przesyłany przez sieć VPN jest całkowicie szyfrowany, więc nie można go przechwycić.

Aby rozpocząć, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie na komputerze PC, Mac lub urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu należy wybrać serwer w miejscu, w którym chce się „wirtualnie” przebywać. Następnie, należy postępować tak, jak zawsze, wiedząc, że wszelkie działania są chronione i zabezpieczone.

W ten sposób, instalowanie oprogramowania na jednym laptopie, tablecie lub telefonie oznacza, że tylko to urządzenie korzysta z połączenia VPN. Jeśli chcemy, by streamer multimediów (np. Amazon Fire TV Stick) korzystał z połączenia VPN, należy najpierw albo spróbować i zainstalować aplikację VPN na tym urządzeniu, wyszukać ustawienia sieci VPN, gdzie można wprowadzić dane szczegółowe konta (Fire TV Stick nie ma tej opcji) lub zainstalować aplikację dla routera, który obejmie zasięgiem wszelkie podłączone do niego urządzenia.

Którą sieć VPN wybrać?

Jeśli najbardziej zależy Ci na prywatności, ważne jest, by wiedzieć, gdzie zlokalizowana jest baza sieci VPN. W ostatnich latach niektóre kraje uzgodniły, że będą swobodnie wymieniać informacje w celu zwiększenia bezpieczeństwa każdego z tych krajów. Niemniej jednak, wiele osób krytykuje takie postępowanie, wierząc, że masowy nadzór ogranicza nasze swobody.

Czym jest „Sojusz Czternaściorga Oczu”?

Główna grupa krajów, które mogą dzielić się swobodnie informacjami, nazywa się „Sojuszem Pięciorga Oczu”. Działanie tej grupy zaczęło się od umowy podpisanej między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi w 1941 r., która została udostępniona opinii publicznej w 2005 r. Umowa dotyczy Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, stąd nazwa „Sojusz Pięciorga Oczu”. Kraje te wspólnie zdecydowały się na zbieranie, analizowanie i wymianę danych między sobą, a wiele z tych danych uważa się za związane z działalnością internetową.

Sojusz Pięciorga Oczu powiększył się i obejmuje obecnie 14 krajów, dlatego w kontekście sieci VPN mówi się o „czternaściorgu oczu”. Kraje trzecie były dodawane z czasem, a obecnie obejmują dodatkowo Danię, Francję, Holandię, Norwegię, Niemcy, Belgię, Włochy, Szwecję i Hiszpanię.

Jeśli dostawca sieci VPN ma siedzibę w kraju należącym do Sojuszu Czternaściorga Oczu, może zostać poproszony o udostępnienie danych swoich klientów i zgodnie z prawem będzie musiał na to przystać. Jeśli dostawca obiecuje, że nie rejestruje żadnych informacji, prawdopodobnie jesteś bezpieczny w obrębie Sojuszu Czternaściorga Oczu, ale istnieje większe ryzyko, że tak się jednak stanie. Jeśli bardzo zależy Ci na ochronie prywatności, warto rozważyć szukanie dostawcy sieci VPN, który ma siedzibę w kraju nienależącym do tej grupy.

Na co zwracać uwagę, wybierając sieć VPN?

Większość sieci VPN obsługuje wszystkie główne platformy, ale niektóre oferują dostęp do niestandardowych platform, takich jak Kindle czy Google Chrome. Należy uważać także na ograniczenia dotyczące użytkowania, ponieważ niektóre blokują sieć P2P. Wersje bezpłatne i próbne zazwyczaj mają ograniczenia dotyczące prędkości, ale płatne wersje nie powinny mieć żadnych restrykcji. Należy również pamiętać, że szyfrowanie może spowalniać połączenia. Sieć OpenVPN zapewnia większą ochronę, zaś PPTP jest szybszy, ale mniej bezpieczny.

Ponadto, jeśli łączysz się z serwerem oddalonym geograficznie, mniej prawdopodobne jest uzyskanie pełnej szybkości dostarczanej przez dostawcę usług internetowych. Zapoznaj się z informacjami o prędkości serwera i przeprowadź testy, by sprawdzić, czy jesteś zadowolony już na samym początku, by ewentualnie otrzymać zwrot w określonym terminie.

Jeśli nie masz czasu na zagłębianie się w specyfikacje poszczególnych usług i szukasz błyskawicznej porady, zapoznaj się z naszym rankingiem najlepszych sieci VPN. W zestawieniu pod tym artykułem prezentujemy podstawowe informacje o każdej polecanej sieci i jej korzyściach.

Krótkie podsumowanie

Wybór redakcji: NordVPN

Najszybszy VPN: HotSpot Shield Premium

Najlepszy VPN Premium: ExpressVPN

Najlepszy VPN dla początkujących: Mullvad

Najtańszy VPN: Private Internet Access

VPN z największą ilością krajów: PureVPN

NordVPN



Ocena redakcji PCWorld.pl NordVPN reklamowany jest jako najbardziej zaawansowane technologicznie na świecie połączenie VPN. Używa podwójnego szyfrowania, co jest najbezpieczniejszą obecnie na rynku opcją, ale czy łato się go używa? Dowiedz się z naszej recenzji! NordVPN ma swoją główną siedzibę w Panamie, poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Jak można się tego spodziewać po firmie znajdującej na rynku, gdzie panuje duża konkurencja, w żaden sposób nie są rejestrowane zachowania użytkownika w sieci. Ponadto klient VPN wyposażony jest w wyłącznik, który zatrzymuje działania aplikacji mogących spowodować, że gwarantujący prywatność tunel VPN zostanie zniszczony. Jednak w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, tu użytkownik wybiera samodzielnie, które z aplikacji będą wyłączone - w czym pomaga wygodna, rozwijana lista. Obsługa - prościej się nie da! NordVPN jest bardzo łatwy w obsłudze. Należy pobrać klienta i zainstalować go na swoim komputerze. Należy też założyć swoje konto na oficjalnej stronie programu. Gdy zainstalujesz klienta, uruchom go, a następnie zaloguj za pomocą swojej nazwy użytkownika oraz adresu e-mail lub hasła. Przy uruchomieniu zostanie Ci zaproponowane włączenie Cybersec, które jest częścią... NordVPN jest bardzo łatwy w obsłudze. Należy pobrać klienta i zainstalować go na swoim komputerze. Należy też założyć swoje konto na oficjalnej stronie programu. Gdy zainstalujesz klienta, uruchom go, a następnie zaloguj za pomocą swojej nazwy użytkownika oraz adresu e-mail lub hasła. Przy uruchomieniu zostanie Ci zaproponowane włączenie Cybersec, które jest częścią... - pełna recenzja » Zalety: łatwa obsługa

olbrzymia liczba serwerów

wyspecjalizowane serwery Wady: brak możliwości darmowego wypróbowania

Pango HotSpot Shield Premium



Ocena redakcji PCWorld.pl HotSpot Shield to siec VPN z USA. Jak sprawuje się w praktyce i jaki poziom anonimowości zapewnia? Dziwny interfejs, ale ustawienia wzorowe HotSpot Shield Premium to sieć VPN z siedzibą w USA. Jest to usługa płatna, która ma także wersję darmową - dzięki niej możesz przetestować zastosowane tu rozwiązania. Bezpłatnie umożliwia obsługę jednego urządzenia i brak możliwości wyboru Wirtualnej Lokalizacji (Virtual Location) oraz transfer ograniczony do 500 MB dziennie. Pojawiają się także reklamy. W wersji płatnej wszystkie niedogodności znikają, zwiększa się również znacząco szybkość transferu danych. Po uruchomieniu aplikacji widzimy dużą ikonkę zasilania - po jej naciśnięciu łączymy się domyślnie z USA (przy pierwszym uruchomieniu) lub ostatnio używaną lokalizacją. Po tej czynności interfejs zmienia się - wyświetlany licznik, mierzący czas połączenia (który zajmuje sporo miejsca), a po lewej pojawiają opcje. Trochę to niecodziennie i nieco dezorientujące. Aby zmienić lokalizację, należy wybrać rozwijaną listę w dolnej części - do wyboru 25 krajów. W ustawieniach można wybrać takie rzeczy, jak domyślne uruchamianie sieci po włączeniu systemu oraz włączyć lub wyłączyć... Aby zmienić lokalizację, należy wybrać rozwijaną listę w dolnej części - do wyboru 25 krajów. W ustawieniach można wybrać takie rzeczy, jak domyślne uruchamianie sieci po włączeniu systemu oraz włączyć lub wyłączyć... Pango HotSpot Shield Premium - pełna recenzja » Zalety: szybkość działania

dużo opcji w ustawieniach

wersje na różne systemy Wady: dziwnie zaprojektowany interfejs

tylko 25 krajów

anonimowe zapisywanie stron i aplikacji

ExpressVPN



Ocena redakcji PCWorld.pl ExpressVPN jest prostym, szybkim rozwiązaniem VPN, oferującym anonimowość podczas przeglądania sieci i umożliwiającym dostęp do witryn zablokowanych w lokalizacji użytkownika. Co warto o nim wiedzieć i czy warto w niego zainwestować? Ideą, jaka przyświecała twórcom ExpressVPN, było zapewnienie anonimowego dostępu do internetu każdemu - niezależnie od jego wiedzy na tematy techniczne. Po prostu klikasz na wielki przycisk na środku interfejsu i już masz ochronę przed śledzeniem przez dostawcę sieci, władzą i kimkolwiek, kto chciałby Cię obserwować. Połączenie VPN - ile to kosztuje? ExpressVPN to nie jest darmowy VPN, a do wyboru nabywcy są trzy plany abonamentu. Każdy zawiera wszystkie aplikacje, całodobowe wsparcie techniczne i szybkie, nielimitowane połączenie. W momencie pisania tego tekst (koniec sierpnia 2017) ceny prezentują się następująco: 1 miesiąc - 12,95 USD

6 miesięcy - 59, 95 USD

12 miesięcy - 99, 95 USD Trzeba przyznać, że tanio nie jest. Na plus należy zaliczyć fakt, że wszystkie plany podlegają bezproblemowej, 100% gwarancji zwrotu pieniędzy w ciągu 30 pierwszych dni korzystania z usługi. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej, PayPal, Bitcoinów lub innych metod (GiroPay, WebMoney, itp.). Strona programu ma częściową, polską wersję językową. Niestety, zakładka wsparcia... Trzeba przyznać, że tanio nie jest. Na plus należy zaliczyć fakt, że wszystkie plany podlegają bezproblemowej, 100% gwarancji zwrotu pieniędzy w ciągu 30 pierwszych dni korzystania z usługi. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej, PayPal, Bitcoinów lub innych metod (GiroPay, WebMoney, itp.). Strona programu ma częściową, polską wersję językową. Niestety, zakładka wsparcia... - pełna recenzja » Zalety: wygodny w użyciu

dodatki do przeglądarek

niezawodne serwery Wady: dość drogo

brak polskiego wsparcia technciznego

Amagicom AB Mullvad



Ocena redakcji PCWorld.pl Mullvad to sieć VPN solidna, oferująca świetną prędkość oraz dbająca o prywatność użytkownika. Przyglądamy się jej bliżej. Mullvad - interfejs i funkcje Mullvad to sieć VPN z siedzibą w Szwecji. W 2018 roku odświeżyła mocno swoją infrastrukturę - doszły nowe serwery i lokalizacje. Co zwraca uwagę, to fakt, że przy zakładaniu konta nie podajemy żadnego nicka ani emaila. Dostaje się za to indywidualny numer użytkownika, składający z 16 cyfr. Dzięki temu dostawca niczego nie wie o użytkowniku i tu już "na dzień dobry" widzimy dbałość o anonimowość. Pierwsze uruchomienie aplikacji to od razu połaczenie z siecią VPN. Interfejs jest bardzo nowoczesny i przejrzysty, a na mapie widzisz, do jakiego kraju został podłączony komputer. Pod spodem znajduje się przycisk zmiany lokalizacji oraz rozłączenia. Gdy VPN działa - widzisz zielony punkt. Po rozłączeniu zmienia się on w czerwony i pokazuje prawdziwą lokalizację. Aplikacja jest dziecinnie prosta w obsłudze. Dostępne są jej wersje na Windows, Mac i Linuxa oraz systemy mobilne. Mullvad ma kolejną ciekawa cechę - nie obiecuje ominięcia restrykcji nakładanych przez Netflix, ani takich dodatków jak Smart DNS czy podwójne połączenia. Zamiast tego oferuje szybkie i solidne połączenie -... Mullvad ma kolejną ciekawa cechę - nie obiecuje ominięcia restrykcji nakładanych przez Netflix, ani takich dodatków jak Smart DNS czy podwójne połączenia. Zamiast tego oferuje szybkie i solidne połączenie -... Amagicom AB Mullvad - pełna recenzja » Zalety: szybkość połączenia

prosty interfejs

wysoka anonimowość Wady: nie gwarantuje Netflixa

nie ma zbyt wielu funkcji

tylko jeden plan

Private Internet Access



Ocena redakcji PCWorld.pl Jeśli chcesz korzystać z serwisów zablokowanych w Twoim rejonie, jak np. Netflix US lub przeglądać anonimowo sieć, użyj do tego virtual private network (VPN). Rozwiązanie to maskuje Twoje IP, gdy jesteś online. Jednym z takich serwisów jest Private Internet Access (PIA). Private Internet Access to sieć VPN mająca swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Jako że kraj ten jest jednym z czołowych członków "Sojuszu Czternaściorga Oczu", może być to niepokojące, jednak, choć producenta zapewnia, że w żaden sposób nie przekazuje posiadanych przez siebie danych do władz. Private Internet Access - jak działa? Na początku pierwszy wada - znajdujący się na stronie Private Internet Access klient dla Windows jest niepodpisany, co oznacza, że użytkownik nie jest na sto procent pewien, czy ma do czynienia z tym, co jest mu obiecane. W przypadku osób nie instalujących na swoim komputerze niepodpisanego softu, może okazać się to nawet powodem do rezygnacji z tej sieci VPN. Gdy klient VPN zostanie pobrany i zainstalowany, pierwsze wrażenie po włączeniu tego VPN to dość niedzisiejszo wyglądający interfejs. osoby, które pamiętają łączenie się z siecią przez telefon stacjonarny, mogą poczuć nawet pewnego rodzaju deja vu. Ale pod niepozornym wyglądem kryją się duże możliwości. Należy wybrać region i język, a następnie wybrać połączenie. Może to zająć nawet kilkanaście sekund, ale warto... Gdy klient VPN zostanie pobrany i zainstalowany, pierwsze wrażenie po włączeniu tego VPN to dość niedzisiejszo wyglądający interfejs. osoby, które pamiętają łączenie się z siecią przez telefon stacjonarny, mogą poczuć nawet pewnego rodzaju deja vu. Ale pod niepozornym wyglądem kryją się duże możliwości. Należy wybrać region i język, a następnie wybrać połączenie. Może to zająć nawet kilkanaście sekund, ale warto... - pełna recenzja » Zalety: olbrzymia liczba serwerów Wady: nieco toporny interfejs

PureVPN

Windscribe Limited Windscribe Pro



Ocena redakcji PCWorld.pl Windscribe Pro to sieć VPN, która zwraca uwagę ciekawymi dodatkami. Sprawdzamy, jakimi i jak spisuje się w praktyce. Windscribe Pro - interfejs i użytkowanie Windscribe Pro to sieć mająca siedzibę w Toronto, czyli tam, gdzie dwie inne sieci VPN - TunnelBear oraz SurfEasy. Producent widzi siebie jako coś więcej, niż tylko VPN - chce być dostawcą szeregu narzędzi pozwalających na blokowanie trackerów reklamowych, dających dostęp do zablokowanych treści i dbający o prywatność online użytkowników. Rzuca się w oczy bardzo minimalistyczny interfejs - nie ma tu mapy ani nawet pełnoekranowego panelu, zamiast tego otrzymujemy małe okienko z sugerowanym miejscem połączenia (lub ostatnio używaną lokalizacją), obecny adres IP i duży przycisk włączania/wyłączania sieci. Jest tam także kill switch (pod nazwą firewall) - domyślnie pracuje automatycznie, ale można użyć go w każdej chwili na żądanie. Po kliknięciu na lokalizację rozwija się lista z serwerami rozrzuconymi po 50 krajach świata. Nie jest ona ułożona alfabetycznie, więc jeśli masz konkretny kraj na oku, musisz przewijać ją do momentu znalezienia. Po wybraniu kraju pokazuje się lista dostępnych serwerów, z których można wybrać jeden dla siebie. Po... Po kliknięciu na lokalizację rozwija się lista z serwerami rozrzuconymi po 50 krajach świata. Nie jest ona ułożona alfabetycznie, więc jeśli masz konkretny kraj na oku, musisz przewijać ją do momentu znalezienia. Po wybraniu kraju pokazuje się lista dostępnych serwerów, z których można wybrać jeden dla siebie. Po... Windscribe Limited Windscribe Pro - pełna recenzja » Zalety: serwery w 50 krajach

generator bezpiecznych linków

szereg praktycznych funkcji

Windflix Wady: nie zalicza się do najszybszych

dużo logów

CyberGhost - jak być anonimowym w sieci



Ocena redakcji PCWorld.pl CyberGhost to sieć VPN stworzona do anonimowego przeglądania sieci i chroniąca przed oprogramowaniem śledzącym ruch. Umożliwia dostęp do zablokowanych w danym regionie treści oraz witryn. CyberGhost ma swoją główną kwaterę w Rumunii, czyli kraju nie wchodzącym w skład "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Jego ogromną zaletą jest wręcz dziecinnie prosta obsługa, dzięki czemu to doskonały sposób na bezpieczne łączenie się ze światem poprzez VPN nawet dla kompletnych "świeżaków". Gdy zostanie uruchomiony klient VPN, wystarczy wskazać na rodzaj aktywności, a aplikacja samoczynnie wybiera najlepsze dla niej ustawienia i łączy, tworząc tunel VPN. Wśród wspomnianych aktywności znajdziemy m.in. streaming i torrent - czyli bezpośrednią wymianę plików z użytkownikami. CyberGhost czyli virtual private network dla każdego, ale czy ze wszystkim? CyberGhost posiada opcję ochrony sieci Wi-fi, która nie tylko blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, ale również zapewnia ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Wśród innych funkcji, z jakich można skorzystać dzięki tej sieci VPN, znajduje się kompresja danych i zmiana sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP. Tryb anonimowego przeglądania internetu daje dostęp do ponad 1000 serwerów, ulokowanych w 29 krajach całego... CyberGhost posiada opcję ochrony sieci Wi-fi, która nie tylko blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, ale również zapewnia ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Wśród innych funkcji, z jakich można skorzystać dzięki tej sieci VPN, znajduje się kompresja danych i zmiana sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP. Tryb anonimowego przeglądania internetu daje dostęp do ponad 1000 serwerów, ulokowanych w 29 krajach całego... - pełna recenzja » Zalety: łatwa obsługa

bezpłatna wersja Wady: mniej funkcji na Androidzie

VyprVPN



Ocena redakcji PCWorld.pl VyprVPN to solidna, szwajcarska wirtualna sieć prywatna, dzięki której możesz korzystać ze stron zablokowanych w Twoim rejonie. Jak wypada w praktyce? VyprVPN - test Sieć VPN ma za zadanie chronić prywatność użytkownika i dawać dostęp do serwisów oraz stron zablokowanych w danym rejonie geograficznym. VyprVPN to właśnie taka sieć. Jest dostępna dla dziewięciu platform: Windows, Mac OS, iOS, Android, Blackphone, Smart TV, Anonanox, QNAP i ruterów. Dostępne są dwa plany abonamentowe: zwykły - pozwala na używanie sieci VPN na trzech urządzeniach jednocześnie, a jego koszt to 60 USD za rok (5 dolarów, czyli ok. 20 zł za miesiąc)

na trzech urządzeniach jednocześnie, a jego koszt to 60 USD za rok (5 dolarów, czyli ok. 20 zł za miesiąc) premium - pozwala na jednoczesne korzystanie na pięciu urządzeniach, dodatkowo stosowany jest protokół Chameleon i można korzystać z chmury; koszt to 80 USD rocznie (6,67 USD na miesiąc) Opłat można dokonywać przy użyciu PayPal, karty kredytowej lub AliPay. Co istotne - w przypadku rozczarowania siecią ma się 30 dni na rezygnacje i zwrot poniesionych kosztów. Przed płatnością można wypróbować sieci za darmo przez trzy dni - ale i tak należy najpierw założyć konto w serwisie. Po zainstalowaniu należy kliknąć na ikonkę na prawo od przycisku połączenia. Podczas logowania wyświetlana zostaje lista... Po zainstalowaniu należy kliknąć na ikonkę na prawo od przycisku połączenia. Podczas logowania wyświetlana zostaje lista... - pełna recenzja » Zalety: Ponad 700 serwerów

Killswitch

Dobra szybkość transferu danych

Od 3 do 5 urządzeń w abonamencie Wady: Przechowuje przez 30 dni dane użytkowników

Hidden24



Ocena redakcji PCWorld.pl Szukasz sieci VPN (virtual private network), która zapewni Ci anonimowość, Hidden24 może Ci się spodobać. Dowiedz się, dlaczego! Początki Hidden24 sięgają 2005 roku. Pomysł na stworzenie własnej sieci VPN powstał w grupie szwedzkich dziennikarzy w odpowiedzi na politykę krajowego rządu, która dopuszczała śledzenie użytkowników online. Jej działanie opiera się na prostej zasadzie - tworzony jest tunel VPN, który przekierowuje ruch sieciowy do "farmy serwerów" w Wielkiej Brytanii. Hidden24 - jak to działa? Hidden24 używa systemowych możliwości połączenia VPN, dzięki czemu można mieć go na każdym systemie i platformie (VPN Android, VPN Linux, VPN iPhone czy Mac), gdzie istnieje wbudowany klient VPN. Podczas instalowana aplikacji pokazuje się graficzny przewodnik, który prowadzi przez kolejne etapy procesu. Po instalacji na Windows 10 Hidden24 pojawia się na liście dostępnych sieci VPN. Wystarczy kliknąć na nazwę i wybrać opcję połączenia - gotowe. Konfiguracja VPN dostępna jest po wybraniu opcji zaawansowanych. Jest jednak pewien minus takiego rozwiązania - brak opcji killswitch, która zatrzymuje działanie używanych przez użytkownika aplikacji w momencie przerwania bezpiecznego połączenia. Hidden24 na liście sieci VPN w Windows 10 Na plus Hidden24 można... Na plus Hidden24 można... - pełna recenzja » Zalety: szybkie, stabilne serwery Wady: brak killswitch

nie do wszystkiego

ZenMate



Ocena redakcji PCWorld.pl ZenMate reklamuje się jako "Najbardziej godna zaufania" sieć VPN świata. O ile reklama reklamą, o tyle nie wypada nie stwierdzić, że jest jedną z najprostszych, jakie obecnie działają na rynku. Umożliwia zamaskowanie adresu IP, pozwalając na anonimowe odwiedzanie witryn w sieci, w tym takich, które są zablokowane dla użytkowników z danego regionu. Główna siedziba firmy znajduje się na terytorium Niemiec, należących do "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Oznacza to, że teoretycznie władze np. USA lub Wielkiej Brytanii mogą zwrócić się do ZenMate z żądaniem dotyczącym przekazania danych dotyczących osób używających tej virtual private network. Jednak ZenDesk, czyli producent ZenMate, zapewnia na swojej stronie, że nie gromadzi żadnych logów z zapisaną aktywnością użytkowników. ZenMate - jak działa? Aby zacząć korzystać z ZenMate, musi najpierw zostać pobrany klient VPN. Należy go zainstalować, a następnie założyć konto na stronie producenta. Po połączeniu wyskakuje błękitne okienko, informujące, że usługa jest możliwa dzięki funkcji nazwanej EverSecure. Kliknięcie na opcję current country pozwala na wybranie rejonu, a serwer VPN uruchamia się po kilku sekundach. Do wyboru jest ponad 30 oferujących różne adresy IP krajów - w tym Polska. Interfejs ZenMate zawiera tylko kilka podstawowych opcji, dzięki czemu jest przejrzysty i elegancki. Z jednej strony odpada ręczna konfiguracja VPN, z drugiej - brak tu bardziej zaawansowanych opcji dotyczących poziomu... Aby zacząć korzystać z ZenMate, musi najpierw zostać pobrany klient VPN. Należy go zainstalować, a następnie założyć konto na stronie producenta. Po połączeniu wyskakuje błękitne okienko, informujące, że usługa jest możliwa dzięki funkcji nazwanej EverSecure. Kliknięcie na opcję current country pozwala na wybranie rejonu, a serwer VPN uruchamia się po kilku sekundach. Do wyboru jest ponad 30 oferujących różne adresy IP krajów - w tym Polska. Interfejs ZenMate zawiera tylko kilka podstawowych opcji, dzięki czemu jest przejrzysty i elegancki. Z jednej strony odpada ręczna konfiguracja VPN, z drugiej - brak tu bardziej zaawansowanych opcji dotyczących poziomu... - pełna recenzja » Zalety: niewielkie opłaty Wady: powolna

mało przejrzysta

pozbawiona kontroli

StrongVPN



Ocena redakcji PCWorld.pl StrongVPN - czy rzeczywiście jest "strong"? Sprawdzamy i oceniamy! StrongVPN - informacje podstawowe StrongVPN ma swoją siedzibę w Dallas (USA). Jej właściciel to StackPath LLC - firma, która odpowiada również za IPVanish. Dysponuje 650 serwerami rozsianymi po 24 krajach świata. Do VPN używa protokołu IKEv2, szyfrowanie danych odbywa się przy użyciu algorytmu AES 256-bit, a uwierzytelnianieprzy pomocy SHA-512. Dostępne są tylko dwa plany abonamentowe. Pierwszy - miesięczny, kosztuje 10 dolarów za miesiąc. Drugi - roczny w cenie 69,90 USD (wychodzi 5,83 USD za miesiąc). W obydwu przypadkach abonament umożliwia jednocześnie do pięciu niezależnych połączeń, czyli na tylu urządzeniach można używać tej sieci VPN. Aplikacja dostępna jets w wersjach na Windows, Mac, Android i iOS. Można ja także zainstalować - w czym pomaga instrukcja - na ruterach, pod Linxuem, Kodi, Kindle, Chrome OS, Synology NAS. Kliknij tutaj, aby wybrać plan abonamentowy StrongVPN dla siebie! StrongVPN - test Podobnie jak i inne sieci prywatne, także StrongVPN stawia na prostotę obsługi... Podobnie jak i inne sieci prywatne, także StrongVPN stawia na prostotę obsługi... - pełna recenzja » Zalety: Bardzo łatwa obsługa

Dobra szybkość transferu danych

Do pięciu niezależnych połączeń w abonamencie Wady: Dostępne tylko dwa plany abonamentowe

Brak szczegółowszych informacji o serwerach

Surfshark VPN