Ranking procesorów Intel 10 generacji

Sześć rdzeni vs cztery rdzenie oraz 10 nm vs 14 nm. Nazwa ta sama, wiele różnic.

Intel ogłosił nowe chipy z rodziny Comet Lake, które maja zastąpić stosowane obecnie układy ósmej generacji Coffee Lake oraz Whiskey Lake. Problem pojawia się, kiedy uświadomimy sobie, że na rynku jest jeszcze jedna rodzina układów należących do 10 generacji procesorów Intel Core. Mowa oczywiście o Ice Lake.

Źródło: pcworld.com

Mamy do wyboru procesory różnice się procesem produkcyjnym, wydajnością układów graficznych, ilością rdzeni i poborem mocy. To wystarczająco dużo czynników, aby przeciętny użytkownik nie interesujący się na codzień technologią się pogubił. Z pewnością nawet wielu bardziej zaawansowanych internautów, którzy śledzą nowinki technologiczne będzie miało problem z identyfikacją i rozróżnieniem procesorów. Nawet sam Intel przyznaje, że w związku z premierą układów 10 generacji na rynku "może być pewne zamieszanie". Naszym zdaniem niedługo kupujący laptopy będą mieli twardy orzech do zgryzienia.

Źródło: Intel

Na rynku pozostaną konstrukcję z procesorami ósmej generacji, a pojawią się nowe układy 10 generacji Ice Lake wyprodukowane w 10 nm oraz Comet Lake wyprodukowane w 14 nm. Żeby nie było tak prosto mówimy jedynie o ultramobilnych konstrukcjach. Laptopy do gier wyposażone są w inne układy należące do dziewiątej generacji. Układy Intel Core dziewiątej generacji nie występują w wersjach dla komputerów ultra mobilnych.

Sprawdzamy wszystkie 19 nowych procesorów Intel'a 10 generacji. Próbujemy znaleźć mocne oraz słabe strony procesorów. Jesteśmy już po pierwszych testach układów Ice Lake oraz wiemy, że nowe chipy z serii Comet Lake mają bardzo wiele wspólnego z popularnymi procesorami Whiskey Lake.

We wprowadzeniu przedstawiamy całą linię produktową procesorów Intel Core 10 generacji:

Niedługo w sklepach pojawią się laptopy wyposażone w 19 nowych układów dziesiątej generacji, a niewykluczone, że w przyszłości Intel zaprezentuje więcej procesorów.

Na rynku już w chwili obecnej jest sporo komputerów wyposażonych w przeróżne chipy, a już wkrótce sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej. W tym przypadku zasada "od przybytku głowa nie boli" nie do końca ma zastosowanie, ponieważ kupujący mogą mieć spory problem z wyborem odpowiedniego dla siebie procesora mobilnego.

Jeżeli kupujący jest typowym konsumentem, który nie dba o nazwy kodowe, proces produkcyjny, częstotliwości taktowania, ilość rdzeni, jednostek wykonawczych procesora graficznego, ale jednocześnie nie chce kupić komputera, który będzie dla niego zbyt lub za mało wydajny stworzyliśmy specjalne zestawienie, w którym informujemy, które układy są odpowiednie do najpopularniejszych zadań takich, jak granie, praca biurowa, renderowanie itd..

Który procesor 10 generacji jest dla mnie najlepszy?

Każdy użytkownik ma inne potrzeby. Część osób wymaga od komputera najwyższej możliwej wydajności, ale w rzeczywistości jest ich bardzo mało. Znaczna większość kupujących chce zakupić komputer, który wystarczy im na lata, ale jednocześnie nie wydać na niego wielu tysięcy. Nie bez znaczenia jest czas pracy na baterii oraz wydajność graficzna.

Przygotowaliśmy sześć popularnych aspektów, na które kupujący zwracają uwagę i na ich podstawie doradzamy, który procesor jest najlepszy w danej kategorii.

Oto wszystkie aspekty:

Długowieczność i wsparcie dla nowych instrukcji

Wydajność kodowania wideo (Intel Quick Sync)

Wydajność wielowątkowa (np. przy edytowaniu wideo)

Wydajność jednowątkowa (praca biurowa)

Granie oraz wydajność graficzna

Czas pracy na baterii

Długowieczność i wsparcie dla nowych instrukcji

Większość użytkowników wymienia komputer nie częściej niż raz na kilka lat. Część z nich robi to dopiero, kiedy stary egzemplarz całkowicie się zepsuje lub działa tak wolno, że nie da się z niego komfortowo korzystać. To właśnie z tego powodu klienci często szukają sprawdzonego sprzętu, który będzie służył przez lata.

W 10 nm układach Ice Lake firma Intel dodała obsługę instrukcji AVX512, która może przyśpieszyć wykonywanie obliczeń na potrzeby AI. Dzięki temu w przyszłości wzrosnąć może wydajność na przykład w aplikacjach graficznych, które będą w stanie szybciej rozpoznawać twarze i robić to z większą dokładnością, niż dotychczas. Funkcje takie, jak AVX512 nazywamy w chwili obecnej przyszłościowymi, ponieważ prawda jest taka, że w chwili obecnej, oraz w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu miesięcy nie będzie można wykorzystać nowych instrukcji w popularnych aplikacjach. Deweloperzy potrzebują czas, aby zaimplementować je we własnych programach.

Czy warto "kupować na przyszłość"? Sztandarowym przykładem mogą być procesory Intel Pentium III ze wsparciem SSE. Po uruchomieniu ich sprzedaży w 1999 roku nie można było wykorzystać instrukcji SSE, ale stała się ona bardzo przydatna kilka lat później, gdy pliki MP3 stały się popularne.

W przypadku procesorów Intel Core 10 generacji tylko układy Ice Lake pozwalają na skorzystanie z AVX 512.

Oto najlepsze procesory w tej kategorii: Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1, Core i3-1005G1, Core i7-1060G7, Core i5-1030G7, Core i5-1030G4, Core i3-1000G4 oraz Core i3-1000G1

Procesory, które gorzej zniosą próbę czasu i nie posiadają obsługi AVX512 to układy Core i7-10710U, Core i7-10510U, Core i5-10210U, Core i3-10110U, Core i7-10510Y, Core i5-10310Y, Core i5-10210Y, Core i3-10110Y

Wydajność kodowania wideo

Quick Sync to specjalistyczna funkcja do kodowania wideo, która dostępna jest w układach graficznych zintegrowanych z procesorami Intel 10 generacji. W przypadku procesorów Ice Lake zastosowano najnowszy silnik kodowania, który może być znacznie szybszy. Różnica będzie szczególnie widoczna przy zastosowaniu nowych kodeków HEVC/H.265. Aplikacje będą musiały być zaktualizowane podobnie, jak w przypadku AVX512, ale gdy to nastąpi wzrost wydajności będzie odczuwalny.

Wszystkim użytkownikom, którzy planują konwertować wideo polecamy układy z rodziny Ice Lake.

Oto najlepsze procesory w tej kategorii: Intel Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1, Core i3-1005G1, Core i7-1060G7, Core i5-1030G7, Core i5-1030G4, Core i3-1000G4 oraz Core i3-1000G1

Procesory należące do rodziny Comet Lake - Intel Core i7-10710U, Core i7-10510U, Core i5-10210U, Core i3-10110U, Core i7-10510Y, Core i5-10310Y, Core i5-10210Y, Core i3-10110Y będą posiadały podobną wydajność, do obecnych układów ósmej generacji Whiskey Lake.

Wydajność wielowątkowa

W przypadku wydajności wielowątkowej im więcej rdzeni i wątków tym lepiej. Są one szczególnie przydatne przy tworzeniu zaawansowanych treści wideo w wysokiej rozdzielczości i wykonywaniu skomplikowanych zadań takich, jak modelowanie 3D lub zaawansowana obróbka zdjęć.

Wydajność wielordzeniowa jest też istotna w przypadku uruchamiania wielu aplikacji w tym samym czasie. Procesor z większą ilością rdzeni nawet pomimo niższego taktowania w tych zadań sprawdzi się lepiej. Z tego powodu w tej kategorii wygrywają układy Comet Lake.

Najlepszym układem będzie sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-10710U.

Bardzo dobrze poradzą sobie procesory Intel Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1, Core i7-10510U oraz Core i5-10210U.

Dobrze wypadają układy Intel Core i7-10510Y, Core i5-10310Y oraz Core i5-10210Y.

Najgorzej, ale nadal zadowalająco w tej kategorii poradzą sobie następujące chipy: Core i3-1005G1, Core i7-1060G7, Core i5-1030G7, Core i5-1030G4, Core i3-1000G4 oraz Core i3-1000G1, Core i3-10110U oraz Core i3-10110Y.

Wydajność jednowątkowa

Wydajność wielowątkowa jest potrzebna i to właśnie z tego powodu producenci dążą do stałego zwiększania ilości rdzeni, ale nie można robić tego bezkarnie, ponieważ większość aplikacji, nawet nowych, zazwyczaj nie wykorzystuje wielu rdzeni. Sztuką jest więc wyprodukować procesor ze znaczną ilością rdzeni, który jednocześnie posiada zadowalającą wydajność jednowątkową.

Aplikacje bardzo często w znacznym stopniu obciążają jeden lub dwa rdzenie, które pracują z wysokimi częstotliwościami. W tym przypadku taktowanie ma spore znaczenie. W tej kategorii wygrywają układy z wysokim taktowaniem oraz możliwościami jego utrzymania podczas pracy pod pełnym obciążeniem. W tym przypadku procesory Comet Lake, które posiadają taktowane na poziomie do 4,9 GHz mogą wyprzedzić 10 nm układy Ice Lake.

Pamiętać trzeba jednak również, że taktowanie należy umiejętnie wykorzystać, a w tym wypadku lepiej radzą sobie procesory Ice Lake.

W tej kategorii wygrywają układy Intel Core i7-10710U oraz Core i7-10510U.

Bardzo dobrze wypadają procesory Intel Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1

Dobrze poradzą sobie chipy Intel Core i5-10210U, Core i3-1005G1 oraz Core i3-10110U.

Najgorzej, ale nadal zadowalająco w tej kategorii poradzą sobie następujące układy: Intel Core i7-10510Y, Core i5-10310Y Core i5-10210Y, Core i3-10110Y, Core i7-1060G7, Core i5-1030G7, Core i5-1030G4, Core i3-1000G4, Core i3-1000G1

Granie oraz wydajność graficzna

W przypadku grania oraz gdy ważna jest wydajność graficzna najlepiej poradzą sobie układy z rodziny Ice Lake. Dzięki tej generacji procesory od Intel'a zyskały potężny zastrzyk w kwestii wydajności zintegrowanych układów graficznych.

Układy Comet Lake nadal posiadają karty graficzne Intel UHD Graphics 620 znane już doskonale z procesorów siódmej oraz ósmej generacji.

W tej kategorii wygrywają procesory Intel Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7.

Bardzo dobrze wypadają chipy Intel Core i7-1060G7 oraz Core i5-1030G7.

Dobrze poradzą sobie układy Intel Core i5-1035G4, Core i5-1030G4 oraz Core i3-1000G4

Przeciętnie wypadają procesory Intel Core i5-1035G1, Core i3-1005G1 oraz Core i3-1000G1

Najgorzej sprawdzą się chipy Comet Lake czyli Intel Core i7-10510Y, Core i5-10310Y Core i5-10210Y, Core i3-10110Y, Core i7-10510Y, Core i5-10310Y, Core i5-10210Y oraz Core i3-10110Y.

Czas pracy na baterii

Laptopy przenośne powinny zaoferować jak najdłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Żywotność baterii zależy od wielu czynników takich, jak procesor, ale także pojemność ogniwa, ilość i typ pamięci operacyjnej, pamięci masowej, wielkość i rodzaj matrycy oraz wiele innych.

Wybieramy układy na podstawie ilości potrzebnego do działania prądu. W tej kategorii lepiej radzą sobie słabsze, mniej wydajne układy.

Wygrywają układy Intel Core i7-1060G7, Core i5-1030G7, Core i5-1030G4, Core i3-1000G4 oraz Core i3-1000G1, Core i7-10510Y, Core i5-10310Y, Core i5-10210Y, Core i3-10110Y.

Dobrze poradzą sobie chipy Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1, Core i3-1005G1, Core i7-10510U, Core i5-10210U, Core i3-10110U oraz Core i7-10710U.