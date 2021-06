Routery w Plus - czym się różnią i który wybrać [PORADNIK]

Plus posiada w swojej ofercie ponad 10 modeli routerów i modemów. Wyjaśniamy czym różnią się od siebie poszczególne produkty oraz, który z nich warto wybrać do użytku domowego.

Spis treści

Plus jest wiodącym operatorem sieci komórkowej, który oferuje dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego z wykorzystaniem technologii 4G LTE oraz 5G.

Router z wbudowanym modemem Źródło: Stephen Phillips/Unsplash

Przeglądając stronę Plusa szybko zauważymy, że w portfolio dostępnych jest kilkanaście modele routerów, które różnią się od siebie nie tylko ceną, ale także wyglądem, funkcjonalnością oraz zastosowaniem. W dzisiejszym materiale przyglądamy się najciekawszym routerom z oferty Plusa i doradzamy, który z nich warto kupić.

Oferta routerów w sieci Plus

Router w Plus - domowy, mobilny czy stacjonarny?

Na samym początku należy wyjaśnić, że w ofercie Plusa znajdziemy trzy rodzaje routerów:

domowe

mobilne

stacjonarne

Czym różnią się od siebie poszczególne typy routerów. Na początku warto zaznaczyć, że jedynie router domowy oraz mobilny posiada wbudowany modem sieci komórkowej, który pozwala na uzyskanie dostępu bez konieczności posiadania internetu przewodowego. Router stacjonarny to standardowe rozwiązanie, które wymaga podłączenia internetu z modemu (z wykorzystaniem złącza RJ-45).

Wiemy już, że w Plusie znajdziemy nie tylko routery z wbudowanem modemem sieci komórkowej. Warto wiedzieć, że Plus posiada w ofercie routery z wbudowanym modemem sieci komórkowej do użytku domowego oraz mobilnego.

Domowe routery z wbudowanym modemem posiadają najczęściej wydajniejsze anteny pozwalające uzyskać stabilniejsze połączenie z internetem. Routery mobilne to rozwiązania o kompaktowych wymiarach, które zabierzemy do pracy, na weekendową wycieczkę lub wakacyjny wyjazd. Tego typu routery sprawdzają się najczęściej jako dodatkowe urządzenie, gdy w domu mamy standardowy router.

Poniżej znajdziesz 7 propozycji routerów z oferty Plusa, które warto wybrać wraz z wyjaśnieniem najważniejszych funkcji.

Huawei 5G CPE Pro 2

Na początek zaczynamy od routera domowego Huawei 5G CPE Pro 2. Jest to kompaktowe urządzenie z wbudowanym modemem sieci komórkowej 5G. Co ważne Huawei 5G CPE Pro 2 to pojedyncze urządzenie sieciowe bez zewnętrznej anteny. Wystarczy, że ustawiamy je w odpowiednim miejscu, włożymy do środka kartę SIM i podłączymy do zasilania.

Huawei 5G CPE Pro 2 Źródło: huawei.com

Router pozwala przesyłać dane z wykorzystaniem sieci 5G z maksymalną przepustowością na poziomie 3,6 Gb/s. Co ważne urządzenie potrafi tworzyć sieć w najnowszej technologii sieci Wi-Fi 6.

Producent deklaruje, że dzięki wysokiej wydajności i nowoczesnemu modemowi sieci 5G kompatybilnym również z LTE Plus Advanced, możemy oglądać filmy w rozdzielczości 8K oraz korzystać z aplikacji AR/VR.

Za wydajność odpowiada procesor Balong 5000.

Do routera Huawei 5G CPE Pro 2 podłączymy jednocześnie nawet 128 urządzeń końcowych. Z tyłu znajdziemy dwa złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet, które pozwolą podłączyć do internetu np. komputer stacjonarny.

Link do Huawei 5G CPE Pro 2 w ofercie sieci Plus.

InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300

InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300 to kolejny router domowy, ale tym razem otrzymujemy dwa urządzenia - router oraz zewnętrzny modem z obsługą sieci LTE i LTE Advance. Niestety zestaw ten nie jest kompatybilny z siecią 5G. W zamian otrzymujemy bardzo wydajne anteny i możliwość pobierania danych z przepustowością do 300 Mb/s oraz wysyłania danych z przepustowością do 50 Mb/s. Takie parametry powinny wystarczyć większości konsumentów.

InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300 Źródło: plus.pl

Zestaw InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300 to idealne rozwiązanie dla osób, które mieszkają w miejscach z ograniczonym dostępem do zasięgu. Zewnętrzny modem z silną anteną poradzi sobie znacznie lepiej od routera mobilnego oraz klasycznego routera stacjonarnego z wbudowanym modemem.

Część wewnętrzna systemu InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300 oferuje dostęp do czterech portów LAN w standardzie Gigabit Ethernet.

Całością zarządzamy z wykorzystaniem interfesju sieciowego WebGui z rozbudowaną nakładką graficzną.

Link do InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300 w ofercie sieci Plus.

ZTE MC801A 5G

ZTE MC801A 5G to kolejny router domowy bez zewnętrznej anteny. Całość wyposażono w nowoczesny modemem sieci komórkowej 5G. Oczywiście jest on kompatybilny wstecznie z LTE Plus Advanced oraz LTE. Propozycja chińskiego producenta umożliwia przesyłanie danych z maksymalną przepustowością 3,6 Gb/s.

ZTE MC801A 5G Źródło: plus.pl

Router od ZTE posiada również możliwość tworzenia szybkiej sieci domowej w standardzie Wi-Fi 6. Maksymalna przepustowość przesyłu danych wynosi nawet 1800 Mb/s.

W środku obudowy zastosowano procesor Quacomm Snapdragon X55. To rozwiązanie, które znamy z flagowych smartfonów z Androidem.

Z tyłu ZTE MC801A 5G znajdziemy dwa złącza LAN w standardzie RJ-45. Routerem możemy zarządzać z wykorzystaniem aplikacji mobilnej lub interfejsu webowego.

Link do ZTE MC801A 5G w ofercie sieci Plus.

D-Link DWR-932 E1 LTE

Szukasz przystępnego cenowo routera mobilnego? D-Link DWR-932 E1 LTE to produkt stworzony specjalnie dla Ciebie. Jest to jeden z bardziej podstawowych modeli. Na obudowie nie znajdziemy wyświetlacza - o statusie pracy informują dedykowane diody sygnalizacyjne.

D-Link DWR-932 E1 LTE Źródło: dlink.com

Router korzysta z sieci 4G LTE i oferuje maksymalną prędkość pobierania danych na poziomie 150 Mb/s. W środku znajdziemy baterię o pojemności 2000 mAh, która pozwoli na kilka godzin pracy z dala od ładowarki. Ładowanie niestety odbywa się z wykorzystaniem portu microUSB. Szkoda, że producent nie zdecydował się na nowsze USB Typu C.

Router podłączymy do komputera z wykorzystaniem tworzonej sieci Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 4 (maksymalna przepustowość na poziomie 300 Mb/s) lub z wykorzystaniem przewodu USB.

Zarządzanie odbywa się poprzez dedykowany interfejs webowy. Router waży zaledwie 77 g.

Link do D-Link DWR-932 E1 LTE w ofercie sieci Plus.

Huawei E5785-92c

Router Huawei Mobile WiFi LTE to w praktyce znany na całym świecie model Huawei E5785-92c. Jest to mobilny router Wi-Fi ze średniej półki cenowej. Całość wyposażono w wyświetlacz oraz modem LTE pozwalający na uzyskanie maksymalnej przepustowości na poziomie 300 Mb/s (obsługa LTE Cat. 6).

Huawei E5785-92c Źródło: huawei.com

Huawei E5785-92c w sporą baterię, która pozwala na 12 godzin pracy. Całość niestety ładowana jest z wykorzystaniem przestarzałego już portu microUSB.

Router Huawei E5785-92c tworzy sieć Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 5. Pozwala ona na szybką komunikację z urządzeniami mobilnymi. Komputer możemy podłączyć korzystając z dostarczonego w zestawie przewodu.

Huawei Mobile WiFi LTE tworzy sieć LAN pracującą na częstotliwości 2,4 GHz (większy zasięg i kompatybilność) oraz 5 GHz (wyższe transfery danych).

Link do Huawei Mobile WiFi LTE w ofercie sieci Plus.

Huawei WiFi WS5200

Huawei WiFi WS5200 to klasyczny router stacjonarny bez wbudowanego modemu sieci komórkowej. Do jego działania potrzebujemy oddzielny modem, który dostarczy nam internet. Propozycja od Huawei to jeden z bazowych modeli. Router pracuje w technologii Wi-Fi 5 i pozwala na osiągnięcie maksymalnej przepustowości na poziomie 1200 Mb/s.

Huawei WiFi WS5200 Źródło: hauwei.com

Co ważne na pokładzie znajdziemy cztery solidne anteny, które zapewniają duże pokrycie zasięgiem sieci Wi-Fi.

Huawei WiFi WS5200 potrafi tworzyć dwie sieci Wi-Fi w tym samym czasie. Mowa o sieciach pracujących na częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Za wydajność odpowiada autorski procesor Huawei o częstotliwości 1 Ghz. Całość wykonano w 28 nm procesie technologicznym.

Jeżeli interesuje Cię Huawei WiFi WS5200 zapoznaj się z naszą recenzją tego routera.

Link do Huawei WiFi WS5200 w ofercie sieci Plus.

Plus sprzedaje również Huawei WiFi WS5200 z dodatkowym routerem sieci komórkowej Huawei 4G Router 3 Pro. Taki zestaw pozwala skorzystać z internetu w dowolnym miejscu.

Zestaw Domowego Internetu LTE

Zestaw Domowego Internetu LTE składa się z zewnętrznego routera LTE Cat. 4 oraz wewnętrznego routera. Jest to bazowy zestaw, który charakteryzuje się silnymi antenami. Całość umożliwia dostęp do internetu z maksymalną przepustowością do 150 Mb/s.

Zestaw Domowego Internetu LTE Źródło: plus.pl

Router wchodzący w skład zestawu pozwala na podłączenie czterech urządzeń przewodowo z wykorzystaniem złączy LAN w standardzie Gigabit Ethernet.

Całością zarządzamy z wykorzystaniem graficznego interfejsu webowego WebGui.

Zestaw Domowego Internetu LTE świetnie sprawdzi się na działce. Rozwiązanie to może nie być odpowiednio wydajne do miejsca, z którego codziennie korzystamy z internetu.

Link do Zestawu Domowego Internetu LTE w ofercie sieci Plus.

Podsumowanie - jak wygląda portfolio routerów w sieci Plus?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że w ofercie sieci Plus brakuje aktualnie routera mobilnego obsługującego sieć komórkową w najnowszej technologii 5G. Poza tym brakiem portfolio jest kompletne. W ofercie znajdziemy routery stacjonarne i mobilne z wbudowanymi modemami sieci komórkowej oraz klasyczny router firmy Huawei, który nie posiada wbudowanego modemu.

Routery mobilne w ofercie Plusa nie posiadają USB Typu C i złącza RJ-45

Cieszy fakt, ze w ofercie Plusa znajdziemy routery domowe z wbudowanym modemem sieci komórkowej i zewnętrzną anteną. Rozwiązanie to sprawdzi się na działce oraz w domach znajdujących się pod miastem. Zewnętrzny modem pozwoli na silniejsze połączenie ze stacją bazową, co przełoży się na lepszą jakość połączenia z internetem.

Osoby mieszkające w miastach lub niedaleko stacji bazowej mogą zdecydować się na klasyczny router z wbudowanym modemem sieci komórkowej 4G LTE lub 5G.

Konsumenci, którzy poszukują mobilnego routera mogą przebierać w kilku modelach z wbudowaną baterią i modemem sieci komórkowej 4G LTE.