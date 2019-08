Rozbudowa komputera Mac - kompletny poradnik

Niektóre modele komputerów Mac posiadają znaczne możliwości rozbudowy. Sprawdzamy, jak wymienić dysk, rozbudować pamięć operacyjną lub wymienić napęd optyczny na drugi dysk w komputerze Mac. Przyglądamy się także możliwością rozbudowy komputerów przenośnych MacBook.

Spis treści

Apple znane jest z zamkniętego ekosystemu oraz ograniczonych możliwości rozbudowy komputerów, ale nie oznacza to, że nie można w nich nic wymienić. Niektóre komputery Mac mają dosyć potężne możliwości aktualizacji, po których kilkuletni komputer znacząco przyśpieszy.

Źródło: apple

Poniższy poradnik ma zastosowanie do wszystkich komputerów Mac, które posiadają w środku procesor Intel'a z wyłączeniem najpotężniejszego Mac'a Pro oraz iMac'a Pro. Posiadacze starszego sprzętu, który został wyprodukowany przed 2013 rokiem mogą znacząco odświeżyć swoje komputery tak, aby posłużyły bezproblemowo jeszcze przez kilka lat.

W tym rozbudowanym poradniku dotyczącym rozbudowy komputerów Mac przyglądamy się możliwością wymiany podzespołów w najpopularniejszych rodzajach komputerów od Apple, a także przedstawiamy kilka ogólnych porad, które mają zastosowanie do wszystkich urządzeń z systemem OS X/macOS.

Ogólna zasada jest dosyć prosta. Im nowszy komputer Mac posiada użytkownik tym mniejsze możliwości rozbudowy są dostępne. Apple aby odchudzić komputery oraz laptopy postanowiło wbudować wiele podzespołów bezpośrednio w płytę główną, przez co nie można ich wymienić, a potencjalna awaria na przykład pamięci operacyjnych wymaga wymiany całej płyty głównej, co jest bardzo kosztowną czynnością.

Aby sprawdzić czy i ewentualnie w jaki sposób można rozbudować komputery Mac polecamy odwiedzić stronę iFixit, na której znajduje się bardzo wiele informacji o naprawach i rozbudowach komputerów Mac. Dodatkowo każdy model został oceniony pod względem łatwości naprawy i ewentualnej wymiany podzespołów. Jak nie trudno przewidzieć najnowsze modele nie otrzymały zbyt wysokich not.

Oto przykładowe oceny:

15 calowy MacBook Pro z 2019 roku - 1/10

13 calowy MacBook Pro z 2019 roku - 2/10

MacBook Air z 2018/2019 roku - 3/10

MacBook z wyświetlaczem Retina z 2017 roku - 1/10

Mac mini z 2018 roku - 6/10

Wyjątkiem spośród najnowszych urządzeń jest Mac mini, który ponownie umożliwia wymianę pamięci operacyjnej RAM (poprzedni model z 2014 roku posiadał wlutowany RAM na płytę główną), ale Apple i tak utrudniło ten proces. Aby rozbudować pamięć operacyjną trzeba wyjąć praktycznie wszystkie podzespoły komputera.

Z drugiej strony większość użytkowników, którzy szukają sposobu na rozbudowę swojego komputera posiada starsze modele, które posiadają dużo większe możliwości aktualizacji podzespołów. Niektóre z nich umożliwiają nawet wymianę procesora.

Należy pamiętać, że wymiana podzespołów wewnętrznych w komputerach Mac jest procesem skomplikowanym. Przykładowo wymiana dysku HDD na SSD w komputerach iMac z połowy 2012 roku i nowszych wiąże się z rozklejaniem obudowy i wyjęciem wyświetlacza. Nie radzimy wykonywać tego typu czynności samodzielnie w domu. Dużo lepszym pomysłem jest oddanie komputera do serwisu specjalizującego się w naprawie komputerów od Apple, ale najpierw trzeba wiedzieć, jakie są możliwości rozbudowy, a jest ich wbrew pozorom sporo.

Rozbudowa komputera Mac - wpływ na gwarancje producenta

Wszystkie komputery od Apple objęte są bezpłatną 12 miesięczną gwarancja producenta, którą można rozszerzyć za pomocą planu Apple Care. Prawdopodobnie większość rozbudowywanych komputerów nie będzie już posiadała gwarancji producenta, ale wyjaśniamy, jakie możliwości rozbudowy są możliwe w okresie jej trwania.

Źródło: macworld

Status gwarancji można sprawdzić na stronie Apple. Po wpisaniu numeru seryjnego, który znajduje się na obudowie i wprowadzeniu kodu zabezpieczającego wyświetlona zostana informacje o tym czy gwarancja jest jeszcze aktywna oraz czy komputer posiada wykupioną rozszerzoną gwarancje Apple Care.

Numer seryjny można odczytać również bezpośrednio z systemu operacyjnego. W tym celu nalży kliknąć logo Apple w lewym górnym rogu i wybrać opcję Ten Mac... Wyświetli się okno z podstawowymi parametrami technicznymi komputera. Na dole znajduje się także numer seryjny.

Co trzeba wiedzieć o możliwościach rozbudowy komputera podlegającego gwarancji? W tym przypadku samodzielnie można wykonać jedynie rozbudowę pamięci operacyjnej w komputerach iMac z dostępem do klapki serwisowej z tyłu urządzenia (modele z 27 calowym wyświetlaczem). W przypadku innych aktualizacji takich, jak na przykład wymiana dysku HDD na nośnik SSD trzeba udać się do autoryzowanego serwisu Apple. Wykonanie usługi rozbudowy komputera w serwisie posiadającym autoryzacje Apple nie anuluje gwarancji urządzenia.

Naprawa komputera Mac

Zanim przejdziemy do możliwości rozbudowy komputerów Mac skupimy się przez chwilę na ich naprawie. Czasami zdarza się, że któryś z podzespołów odmawia posłuszeństwa. W tym wypadku komputer należy odesłać do serwisu na naprawę gwarancyjną lub pogwarancyjną. W przypadku, gdy urządzenie nie ma już gwarancji można zastanowić się nad wymianą uszkodzonego podzespołu na wydajniejszy. Na przykład gdy awarii uległ dysk talerzowy HDD w komputerze Mac mini można go bez problemu wymienić na dużo szybszy nośnik SSD, który znacząco podniesie komfort pracy.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie elementy można zaktualizować. Przykładowo do bardzo popularnego w naszym kraju MacBook'a Air 13 z 2017 roku nie da się włożyć ekranu Retina znanego z droższych modeli Pro. Nie da się również wymienić baterii na większą ani dołożyć napędu wewnętrznego do urządzenia, które fabrycznie go nie posiadało. W tym przypadku należy skorzystać z zewnętrznego napędu na USB. Nie ma również możliwości aktualizacji portów wejścia/wyjścia.

Źródło: apple

Aktualizacja karty graficznej

Zaczynamy od podzespołu, którego nie da się zaktualizować. Wymiana karty graficznej w komputerach Mac nie jest możliwa. Większość laptopów, Mac mini oraz podstawowe konfiguracje iMac'a z 21,5 calowym wyświetlaczem posiada zintegrowane układy graficzne Intela. Droższe modele oferują dedykowane karty graficzne. Nie ma możliwości montażu dodatkowej karty graficznej w żadnym z komputerów Mac, ale można skorzystać z zewnętrznej karty graficznej eGPU podłączonej do komputera Mac za pomocą złącza Thunderbolt. Więcej informacji znajduje się w specjalnym artykule.