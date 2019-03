Rozszerzenie VPN w przeglądarce - czy warto?

Bezpieczeństwo w sieci i prywatność danych osobowych to nowy światowy trend. Z rosnącym corocznie wskaźnikiem cyberprzestępczości, ludzie szukają nowych sposobów na pozostanie bezpiecznym w Internecie. Według Global Web Index, 25% użytkowników Internetu korzystało z sieci VPN (Virtual Private Network) do szyfrowania ruchu internetowego w ostatnim miesiącu.

Oprócz zwykłych aplikacji VPN, zyskują coraz większą popularność rozszerzenia podnoszące bezpieczeństwo przeglądarki. Są one szczególnie przydatne, jeśli chcesz zachować swoje nawyki przeglądania w tajemnicy. Są zazwyczaj lżejsze i szybsze niż standardowe aplikacje VPN i przydają się, gdy chce się zachować prywatność przeglądania, ale nie musisz szyfrować całego ruchu internetowego. Oto cztery powody, dla których warto używać rozszerzenia VPN do przeglądarek.

Zachowaj prywatność swojego adresu IP

Rozszerzenie VPN do przeglądarki ma dwie zasadnicze funkcje: pomaga zabezpieczyć ruch internetowy oraz ukrywa adres IP. Po połączeniu ze zdalnym serwerem VPN wszystkie działania online są szyfrowane, a urządzeniu, na którym pracuje, przypisany jest adres IP serwera VPN. Dzięki temu lokalizacja internatowa wskazuje na inne miejsce niż w rzeczywistości.

Odwiedzaj strony i serwisy Internetowe w bezpieczny sposób

Rozszerzenia VPN dla przeglądarek Chrome i Firefox umożliwiają bezpieczny dostęp do ulubionych witryn, nawet jeśli nie są one chronione za pomocą protokołu HTTPS. Wiele blogów, zabawnych stron internetowych i forów wciąż nie go oferuje, co oznacza, że w trakcie ich przeglądania podsłuchujący mogą zobaczyć wszystkie operacje. Po włączeniu rozszerzenia VPN można mieć pewność, że przeglądanie jest prywatne i bezpieczne.

Unikaj złośliwego oprogramowania i irytujących reklam

Funkcja CyberSec, zastosowana w NordVPN, chroni przed złośliwym oprogramowaniem i innymi cyberzagrożeniami czekającymi na dostęp do urządzenia. Jest ona wbudowana w rozszerzenia dla przeglądarek Chrome oraz Firefox. Co więcej, blokuje automatyczne reklamy i denerwujące wyskakujące okienka, których prawdopodobnie nie zamierza się oglądać.

Chroń swoje dane przed wyciekami adresu IP

Nawet jeśli korzysta się z aplikacji VPN, istnieje duża szansa na ujawnienie prawdziwego adresu IP, wynikająca z przecieków WebRTC w przeglądarce internetowej. Nie jest to zabawne, wiedząc, że wszelkiego rodzaju aplikacje szpiegujące mogą uzyskać dostęp do poufnych danych i wykorzystywać je do identyfikacji. Rozszerzenie NordVPN umożliwia wyłączenie protokołu WebRTC, który jest domyślnie włączony w przeglądarkach Chrome i Firefox. To dobry sposób, aby zagwarantować poufnośćTwojej tożsamości.

NordVPN udostępnił swoje pierwsze rozszerzenie proxy dla przeglądarki Google Chrome w roku 2017, a wkrótce potem wersję do przeglądarki Mozilla Firefox. Oba rozszerzenia - NordVPN dla przeglądarki - są dostępne w sklepie Chrome Web Store i na stronie FirefoxAdd-ons.