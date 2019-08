Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G vs S10 5G

Smartfony 5G Samsunga łączą duże ekrany oraz wysokie ceny. A co je różni i czy w ogóle są warte zakupu? Porównujemy Note 10 Plus 5G i S10 5G.

Spis treści

Smartfony Samsung Galaxy są bardzo popularne na całym świecie, a każda nowa premiera jest wyczekiwana przez miliony użytkowników, oczekujących najnowszych i najwydajniejszych podzespołów, a od niedawna - także wsparcia dla standardu 5G. Dlatego porównujemy dwa modele mające jego obsługę, aby sprawdzić, który lepiej będzie pasować do Twoich potrzeb - oto Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G i Samsung Galaxy S10 5G.

Cena i dostępność

Galaxy S10 5G jest jak na razie dostępny poprzez globalną stronę Samsunga, gdzie został wyceniony na 1299 USD w wersji mającej 256GB pamięci. Galaxy Note 10 Plus 5G to 1300 USD za podstawowy model (256 GB) oraz 1450 USD za wersję 512 GB. W przeliczeniu na złotówki mamy odpowiednio ok. 5105 oraz 5700 PLN.

Design

Samsung w swoich najnowszych modelach stawia na brak ramek, dlatego zarówno S10 5G oraz Note 10 Plus 5G mają piękny design, a jednym zakłóceniem na przedzie jest obiektyw aparatu. W Note 10 Plus 5G znajduje się na środku wyświetlacza, w S10 5G w prawym, górnym rogu.

Obydwa telefony różnią się nieco wymiarami, choć są one bardzo podobne - wyświetlacz w S10 5G ma ekran 6,7", Note 10 nieco większy - 6,8". Pomimo umieszczenia miejsca na S-Pen w Note, obie obudowy mają grubość 7, 9 mm i identyczną wagę - 198 gramów. Dokładne wymiary prezentują się następująco:

S10 5G – 162.6 x 77.1 x 7.9mm; 198g

Note 10 Plus 5G – 162.3 x 77.2 x 7.9mm; 198g

Specyfikacja

Pomiędzy tymi modelami istnieją różnice w podzespołach oraz dodatkowych możliwościach - Note 10 ma gniazdo na karty microSD, co pozwala zwiększenie pamięci do 512 GB, z kolei S10 5G wyposażono w gniazdo jack 3,5 mm. Oto pełne zestawienie:

Note 10 Plus 5G / S10 5G

System Android 9 Pie z One UI (oba)

z (oba) Wyświetlacz 6.8", WQHD+ Dynamic AMOLED Infinity-O, 3040×1440 pikseli (498ppi), certyfikat HDR10+ / 6.7" Quad HD+, Dynamic AMOLED Infinity-O, 3040x1440 pikseli (502ppi), certyfikat HDR10+

Procesor Qualcomm Snapdragon 855 lub Exynos 9825 / Qualcomm Snapdragon 855 lub Exynos 9820

RAM 12GB / 8GB

Pamięć 256GB lub 512GB / 256GB

Rozszerzenie pamięci do 512GB / brak

Aparat tylny cztery obiektywy – ultraszerokokątny 16MP F2.2 (123°), szerokokątny: 12MP 2PD AF F1.5/F2.4 OIS (77°), teleobiektyw: 12MP F2.1 OIS (45°), moduł 3D / cztery obiektywy - ultraszerokokątny 16MP, szerokokątny 12MP, teleobiektyw 12MP, moduł 3D

Aparat przedni 10MP / 10MP z modułem 3D

Biometryka ultradźwiękowy skaner linii papilarnych w wyświetlaczu (oba)

LTE 5G (oba)

WiFi 802.11ax (oba)

GPS tak (oba)

Bluetooth 5 (A2DP, LE, aptX) (oba)

NFC tak (oba)

Ładowanie bezprzewodowe tak (oba)

Bateria 4,300mAh / 4,500mAh

Wodoodporność IP68 (oba)

Kolory Aura Glow, Aura Black / Crown Silver, Majestic Black

Doskonałe wyświetlacze

Obydwa modele mają wyświetlacz Infinity-O, który stał się symbolem rozpoznawczym flagowców południowokoreańskiego producenta. W połączeniu z technologią AMOLED daje to wspaniałe efekty, o 0,1" większe w przypadku Note 10. To tak mała różnica, że w sumie nieistotna, większe znaczenie ma natomiast przedni aparat, który w S10 5G znacząco odcina się od powierzchni.

W Note 10 Plus 5G obiektyw został wpasowany tak, aby zajmować jak najmniej miejsca. Naszym zdaniem wygląda ładniej, ale to kwestia indywidualnego gustu. Warto natomiast podkreślić występującą w obu rozdzielczość 3340x1440 pikseli, która powinna zapewniać optymalną ostrość i jakość obrazu i rzeczywiście - nie ma się do czego przyczepić. Pomaga w tym HDR10+. Na kolejny plus należy policzyć ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który pozwala na odblokowanie urządzenia w wygodny sposób.

Cztery obiektywy na plecach

Smartfony z wyższej półki powinny dysponować perfekcyjnymi aparatami - i obydwa opisywane tu modele spełniają ten warunek. Są praktycznie identyczne, a każdy ma aparat tylny z czterema obiektywami: ultraszrokokątnym (123 stopnie), szerokokątnym, teleobiektywem oraz modułem 3D, który ma ulepszać wykonywane fotografie.

Przedni aparat Note 10 Plus 5G to 10MP, podczas gdy S10 5G to również 10 MP, ale do tego moduł 3D - dlatego ma dwa obiektywy i zajmuje więcej miejsca. W obydwu przypadkach wykonywane zdjęcia, nagrania wideo (zwykłe i 4K, normalne i w zwolnionym tempie) oraz selfie mają doskonałą jakość.

Standard 5G

Wyróżnikiem obu telefonów jest obsługa standardu 5G LTE. Oczywiście to dopiero standard we wczesnej fazie, który obejmuje zaledwie kilkadziesiąt miast na całym świecie, dlatego póki co jest mała szansa, że skorzysta się z dawanych przez niego możliwości (zobacz "5G - czym tak właściwie jest i co może Ci dać?"). Tam, gdzie na świecie operatorzy oferują 5G, umowy są zazwyczaj znacznie droższe od standardowych, co również wypada mieć na uwadze. Ale jeśli masz telefon 5G i jesteś poza zasięgiem tej sieci, żaden problem - urządzenia wykorzysta 4G

Nie tylko rozmowy

Note 10 Plus 5G to nie tylko smartfon, ale i przenośny, cyfrowy notatnik, umożliwiający pisanie, rysowanie i edytowanie. Stylus S-Pen jest bardzo praktyczny, a dzięki dodaniu obsługi gestów w powietrzu zyskał - w stosunku do poprzedników - dodatkowe możliwości. Możesz dzięki temu np. nawigować poprzez album ze zdjęciami, zdalnie kontrolować aparat, podkręcać i ściszać muzykę.

Jeśli nie interesuje Cię możliwość pisania po ekranie, w takiej sytuacji nie będzie to telefon dla Ciebie - zamiast tego lepiej sięgnąć po S10 5G.

A co pod obudową?

Specyfikacja została już wymieniona, można jednak zauważyć różnice w procesorach. Wszędzie poza Europą oba telefony wyposażone są w bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 855, natomiast w Europie jest to Exynos - S10 5G używa wersji 9820, zaś Note 10 Plus 5G - 9825. Note ma poza tym 12GB RAM, czyli 4GB więcej, niż S10, co robi różnicę, ponadto można w standardowym modelu zwiększyć ilość pamięci do 512 GB, podczas gdy S10 5G ma ograniczenie do fabrycznych 256GB.

Android Pie - smaczne ciasto

Oba telefony używają systemu Android 9 Pie z autorskim interfejsem Samsunga - One UI. Dzięki temu wszystko jest bardziej kolorowe i może być miła dla oka odmianą po używaniu zwykłego Androida.

Podsumowanie

Note 10 Plus 5G to bardzo mocna propozycja, po której czuć, że wydajemy pieniądze na smartfona z wyższej półki, a S-Pen i możliwość pisania po ekranie to dodatkowa zaleta. S10 5G to również warta uwagi propozycja, a choć brak tu stylusa, jest wejście słuchawkowe. Obydwa modele można polecić osobom chcącym mieć silny telefon i pragnących korzystać - prędzej czy później - z sieci 5G. Jeśli nie śpieszy Ci się z nowym standardem, można spokojnie sięgnąć po standardowe wersje tych modeli, czyli Galaxy Note lub Galaxy S10 (zobacz nasz poradnik: "Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy S10 - który smartfon lepiej kupić?").