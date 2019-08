Samsung Galaxy Note 10 vs Apple iPhone Xs Max - starcie dwóch flagowców z iOS i Android

Samsung znacząco odświeżył Galaxy Note 10. Czy nowe urządzenie jest lepsze od niemal rocznego iPhone'a Xs Max? Sprawdzamy, jak oba urządzenia wypadają w bezpośrednim porównaniu.

Cała linia flagowych smartfonów Samsunga na 2019 rok została zaprezentowana. Jesteśmy już po prezentacji najnowszego Galaxy Note 10, który wprowadził wiele istotnych zmian takich, jak ekran z umieszczoną w nim kamerą oraz podobnie, jak w przypadku iPhone'a brak złącza słuchawkowego Jack. Porównujemy najnowszego Samsunga z niemal rocznym, ale nadal aktualnym modelem iPhone Xs Max.

Źródło: macworld

Zarówno Galaxy Note 10, jak i iPhone Xs Max są flagowymi smartfonami, które mogą posłużyć za wzorcowe urządzenia pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android oraz iOS. W chwili obecnej naprawdę ciężko znaleźć inne wydajniejsze urządzenia. Zmieni się to jednak już we wrześniu po premierze najnowszego iPhone'a 11. Trzeba pamiętać, że iPhone Xs Max, który jest jeszcze obecnie najnowszym i najwydajniejszym smartfonem od Apple lada moment zostanie zastąpiony przez modele na 2019 roku.

Galaxy Note 10 vs iPhone Xs Max - Cena i dostępność

Na początku zaczynamy od najważniejszego dla większości kupujących kryterium - ceny. Flagowe modele na ogół nie są tanie, ale urządzenia od Samsunga i Apple to najdroższe smartfony, jakie można kupić. Za ich równowartość bez problemu można nabyć porządnego ultrabooka lub komputer do gier, a nawet sprawny używany samochód. Jeszcze drożej robi się w przypadku, gdy użytkownik planujący zakup iPhone'a decyduje się na modele z większą ilością wbudowanej pamięci masowej.

W tym roku Samsung postanowił zaprezentować dwa smartfony z serii Note. Na rynku pojawił się Galaxy Note 10 oraz Note 10+. Oba urządzenia zostały zaprezentowane zaledwie kilka dni temu - 7 sierpnia 2019 roku, a do sprzedaży trafią dopiero 23 sierpnia. Oznacza to, że będą one konkurentem dla iPhone'a Xs Max zaledwie przez jakiś miesiąc. W okolicy 10 września Apple zaprezentuje nowe modele, które będą konkurować z Galaxy Note 10 do czasu prezentacji kolejnego modelu w 2020 roku.

Podstawowy Galaxy Note 10 z ekranem o przekątnej 6,3 cala wyceniony został na 4149 zł. Samsung już w podstawowej konfiguracji oferuje aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Większa wersja Note 10+ z 12 GB pamięci operacyjnej RAM, ekranem o przekątnej 6,8 cala, sensorem głębi oraz czytnikiem kart pamięci microSD została wyceniona na 4799 zł. Dostępny jest również Note 10+ z 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Konfiguracja ta kosztuje 5249 zł.

Na rynku pojawi się także trzeci model - Note 10 5G, który w rzeczywistości będzie zmodyfikowaną wersją Note 10+ przygotowaną do pracy w sieci 5G. Nie przewiduje się, aby model ten pojawił się w Polsce.

iPhone Xs Max pojawił się na rynku we wrześniu zeszłego roku. Standardowo dla Apple urządzenie jest ponadprzeciętnie drogie oraz od czasu premiery jego cena nie uległa zmianie. Stanie się to dopiero po wrześniowej premierze nowych modeli. Podstawowy iPhone Xs Max oferuje użytkownikowi 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Konfiguracja ta wyceniona została na 5479 zł. iPhone Xs Max z 256 GB wbudowanej pamięci masowej - tyle samo ile oferuje Note 10 kosztuje już 6229 zł. Dostępna jest również wersja z 512 GB za 7219 zł.

Szybkie obliczenia wskazują, że iPhone Xs Max w porównywalnej do Note 10 wersji jest droższy o 2080 zł, a od modelu z plusem 1430 zł. Samsung Galaxy Note 10+ w topowej wersji z 12 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej pamięci masowej jest o 1980 zł tańszy. Jak widać pomimo tego, że iPhone Xs Max jest starszy jest również zauważalnie droższy. Różnica w cenie wynosi co najmniej 1400 zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przedsprzedaży Samsung oferuje zakup Galaxy Note 10 na raty 0 procent lub w nieoprocentowanym leasingu. Każdy, kto zdecyduje się na zakup przed 23 sierpnia otrzyma również kod na dodatkowe 400 zł przy odsprzedaży poprzedniego smartfona. Apple nigdy nie dodaje do swoich urządzeń żadnych dodatków.

W kwestii ceny zdecydowanie wygrywa Samsung Galaxy Note 10.

Galaxy Note 10 vs iPhone Xs Max - Wygląd i jakość wykonania

Ze względu na znacznie wygórowaną cenę nie dziwi fakt, że oba urządzenia wykonane są perfekcyjnie oraz z materiałów najwyższej jakości. Spasowanie obu konstrukcji jest idealne. Note 10 posiada z przodu ekran, który pokrywa aż 94,7 procent powierzchni panelu przedniego. Stało się to możliwe dzięki umieszczeniu kamery w górnej części wyświetlacza.

Źródło: macworld

Galaxy Note 10 w mniejszej wersji jest krótszy i węższy od iPhone'a XS Max, a przy tym niemalże niezauważalnie grubszy. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że projektanci musieli jeszcze wygospodarować w obudowie sporo miejsca na rysik S-Pen. Przy koreańskim smartfonie iPhone Xs Max sprawia wrażenie, jakby miał nadwagę. Smartfon od Apple waży 208 gram, a Galaxy Note 10 zaledwie 168 gram.

Wersja z plusem, która posiada ekran o przekątnej 6,8 cala jest tylko nieznacznie większa od iPhone'a Xs Max, a przy tym nadal pozostaje od niego lżejsza.

Poniżej wymiary wszystkich trzech urządzeń:

Note 10: 151 mm x 71.8 mm x 7.9 mm; 168 g

151 mm x 71.8 mm x 7.9 mm; 168 g Note 10+: 162.3 mm x 77.2 mm x 7.9 mm; 196 g

162.3 mm x 77.2 mm x 7.9 mm; 196 g iPhone XS Max: 157.5 mm x 77.4 mm x 7.7 mm; 208 g

Oba urządzenia posiadają metalowe ramki i szklane plecki, które umożliwiają bezprzewodowe ładowanie urządzenia. Apple wykorzystuje stal nierdzewną do budowy iPhone'a, a Samsung aluminium. Stal nierdzewna robi lepsze pierwsze wrażenie, ale z czasem pokrywa się sporą ilością rys. Upływ czasu zdecydowanie lepiej znosi aluminiowa ramka w Samsungu. Sprawdzaliśmy to przy okazji testowania urządzeń poprzedniej generacji.

Samsung Galaxy Note 10 oferuje swojemu użytkownikowi port USB Typu C. Apple nadal stosuje autorskie gniazdo Lightning wprowadzone w 2012 roku. Oba porty są obustronne, a wtyczka Lightning jest zauważalnie mniejsza od USB Typu C. Żaden z porównywanych smartfonów nie oferuje gniazda słuchawkowego Jack, ale zarówno Galaxy Note 10, jak i iPhone Xs Max są wodoodporne i posiadają certyfikat IP68. Oznacza to, że mogą zostać zanurzone na pół metra do 1,5 godziny. Nie straszny im również piasek i kurz.

Źródło: macworld

Front iPhone'a Xs Max znacząco różni się od tego z Galaxy Note 10 za sprawą wycięcia w ekranie popularnie nazwanego Notch'em. To właśnie w nim umieszczono masę czujników oraz przedni aparat. Wszystko to składa się na Face ID - system rozpoznawania twarzy za pomocą skanowania 3D. Rozwiązanie to w chwili obecnej nie jest dostępne w świecie Androida. Google pracuje nad podobną technologią w najnowszym smartfonie Pixel 4. Nie zmienia to jednak faktu, ze Galaxy Note 10 oferuje klasyczny czytnik linii papilarnych, który wbudowany jest w ekran, a Apple posunęło się już o krok do przodu.

Korzystanie z Face ID przez pierwsze kilka dni jest nieco dziwne, ale po przyzwyczajeniu się technologia ta sprawdza się znacznie lepiej niż czytnik linii papilarnych lub skaner tęczówki oka z poprzednich smartfonów Galaxy.

Źródło: macworld

Samsung zastosował w swoim najnowszym smartfonie 6,3 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED Infinity-O. Apple zastosowało panel OLED Super Retina o przekątnej 6,5 cala, a Galaxy Note 10+ posiada aż 6,8 calowy ekran.

Galaxy Note 10 vs iPhone Xs Max - Funkcje i specyfikacja techniczna

Oba smartfony, jak na flagowe urządzenia przystało są jednymi z najwydajniejszych na rynku. Apple zastosowało autorski układ A12 Bioni, który jest niesamowicie szybki, a Samsung oferuje Galaxy Note 10 z chipem Qualcomm Snapdragon 855 (w USA) oraz autorskim Exynos 9825 (w Europie).

Samsung oferuje w Galaxy Note 10 od 8 GB do 12 GB pamięci operacyjnej RAM. iPhone oferuje zaledwie 4 GB RAM'u, ale Apple niejednokrotnie udowodniło już, że system iOS jest znacznie lepiej zoptymalizowany od Androida. W rzeczywistości różnica w wielozadaniowości pomimo znacznych różnic w ilości pamięci nie jest odczuwalna.

Podstawowa wersja iPhone'a Xs Max oferuje 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Do wyboru są również konfiguracje z 256 GB lub 512 GB pamięci. Samsung w Galaxy Note 10 oferuje w standardzie 256 GB. Najdroższy model Note 10+ posiada w standardzie 512 GB, a wszystkie modele z plusem wyposażono w czytnik kart pamięci microSD, za pomocą którego można szybko i tanio rozbudować pamięć.

Samsung Galaxy Note 10 zadebiutował na rynku prawie rok po iPhone'ie Xs Max, więc producent przygotował także wersję z dedykowanym modułem sieci 5G LTE. Dzięki temu Note 10 5G jest jednym z pierwszych smartfonów z obsługą sieci piątej generacji. Należy jednak wiedzieć, że nie bez powodu smartfon ten nie będzie dostępny w Polsce. Rozwój sieci 5G jest jeszcze w bardzo początkowej fazie i minie jeszcze kilka lat zanim technologia ta stanie się popularna i rozpowszechniona.

Apple nie posiada jeszcze w swojej ofercie żadnego smartfona z modemem 5G, ale jak wiadomo firma kupiła część Intel'a odpowiedzialną za projektowanie i produkcję modemów, więc możemy założyć, że już nie długo to się zmieni. Nie wiemy jednak czy już w tym roku zobaczymy iPhone'a z 5G. Bardziej prawdopodobne jest, że model taki pojawi się w ofercie dopiero w 2020 roku.

Cechą charakterystyczną smartfonów z serii Note od początku jej istnienia jest dedykowany rysik S-Pen. Jest on przechowywany w obudowie i ładowany zdalnie. Posiada również łączność Bluetooth, dzięki czemu może służyć na przykład za spust migawki. Za jego pomocą można również poruszać się po interfejsie, podkreślać i edytować tekst oraz obrazy. Można również tworzyć szybkie notatki odręczne z poziomu ekranu blokady.

Źródło: macworld

W tym roku Samsung zaprezentował szereg ulepszeń w zakresie rysika S-Pen takich, jak na przykład ulepszone sterowanie przy pomocy gestów w obrębie aparatu oraz zarządzanie smartfonem przy użyciu rysika bez dotykania ekranu.

Apple nie oferuje żadnej alternatywy dla Samsungowego S-Pen'a. Nie wiemy dlaczego rysik Apple Pencil nie może wspołpracować z iPhone'ami. Możliwe, że zmieni się to po oficjalnej prezentacji iPhone'a 11, ale w tym momencie wygrywa Samsung. To właśnie dzięki rysikowi S-Pen i braku alternatywy klienci są tak wierni urządzeniom z serii Note.

Urządzenia różnią się od siebie także w kwestii wbudowanych aparatów fotograficznych. Note 10 ma asa w rękawie, który jest dodatkowy (trzeci) obiektyw. Xs Max posiada 12 Mp matrycę szerokokątną z przysłoną f/1,8 oraz teleobiektyw z przysłoną f/2,4, którego rozdzielczość wynosi również 12 Mp.

Źródło: macworld

Samsung posiada podobną konfigurację z 12 Mp obiektywem głównym ze zmienną przysłoną f/1,5-2,4 oraz aparatem szerokokątnym i teleobiektywem. Aparat szerokokątny posiada 16 MP i przysłonę f/2,2, a teleobiektyw ma rozdzielczość 12 MP i przysłonę f/2,1.

Źródło: macworld

Obydwa urządzenia wyposażone są w szereg funkcji dodatkowych takich, jak super slowmotion, tryby portretowe, zoomy optyczne i cyfrowe oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K. Finalnie Note 10 wygrywa w kwestii jakości zdjęć i filmów wideo. Różnica nie jest drastyczna, ale zauważalna.

Poniżej przedstawiamy specyfikację techniczną Galaxy Note 10, Note 10+ oraz iPhone'a Xs Max:

Galaxy Note 10 - Pełna specyfikacja techniczna

Źródło: samsung

Procesor: Samsung Exynos 9825

Samsung Exynos 9825 Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, Dynamic Super AMOLED

Dotykowy, Dynamic Super AMOLED Przekątna ekranu: 6,3 cala

6,3 cala Rozdzielczość ekranu: 2280 x 1080

2280 x 1080 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Bateria: Litowo-jonowa 3500 mAh

Litowo-jonowa 3500 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód

12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny

f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 7,9 mm

7,9 mm Szerokość: 71,8 mm

71,8 mm Wysokość: 151 mm

151 mm Waga: 168 g

168 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG, 2x zoom optyczny

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Rysik, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Słuchawki

Galaxy Note 10+ - Pełna specyfikacja techniczna

Źródło: samsung

Procesor: Samsung Exynos 9825

Samsung Exynos 9825 Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Pamięć RAM: 12 GB

12 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, Dynamic Super AMOLED

Dotykowy, Dynamic Super AMOLED Przekątna ekranu: 6,8 cala

6,8 cala Rozdzielczość ekranu: 3040 x 1440

3040 x 1440 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Czytnik kart pamięci - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa 4300 mAh

Litowo-jonowa 4300 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód

12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny

f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.1 - tylny teleobiektyw. f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 7,9 mm

7,9 mm Szerokość: 77,2 mm

77,2 mm Wysokość: 162,3 mm

162,3 mm Waga: 168 g

168 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG, 2x zoom optyczny

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Rysik, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Słuchawki

iPhone Xs Max - Pełna specyfikacja techniczna

Procesor: Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 64 GB/256 GB/512 GB

64 GB/256 GB/512 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED, Super Retina HD, True Tone, 3D Touch

Dotykowy, OLED, Super Retina HD, True Tone, 3D Touch Przekątna ekranu: 6,5 cala

6,5 cala Rozdzielczość ekranu: 2688 x 1242

2688 x 1242 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Złącza: Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt., Lightning - 1 szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt., Lightning - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny: iOS 12

iOS 12 Rozdzielczość aparatu: 12.0 Mpix - tył (podwójny): 7.0 Mpix - przód

12.0 Mpix - tył (podwójny): 7.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny teleobiektyw

f/2.2 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny teleobiektyw Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s), FullHD 1080p (do 240 kl./s)

4K (do 60 kl./s), FullHD 1080p (do 240 kl./s) Maksymalny czas rozmów: 25 h

25 h Grubość: 7,7 mm

7,7 mm Szerokość: 77,4 mm

77,4 mm Wysokość: 157.5 mm

157.5 mm Waga: 208 g

208 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i stali nierdzewnej, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła. Czujnik zbliżenia, Face ID

Obudowa wykonana ze szkła i stali nierdzewnej, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła. Czujnik zbliżenia, Face ID Dołączone akcesoria: Ładowarka, Słuchawki, Kabel Lightning, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Oba urządzenia posiadają Dual SIM, ale iPhone Xs Max posiada zaledwie jedno fizyczne złącze kart SIM. Druga karta może zostać zapisana w chipie eSIM przez operatora. Smartfon od Apple posiada również krótszą zaledwie 12 miesięczną gwarancję producenta. W pudełku Samsunga oraz iPhone'a nie znajdziemy przejściówek na złącze słuchawkowe 3,5 mm. Trzeba się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie. To spore niedopatrzenie w smartfonach za ponad 4000 zł. Szkoda, że producenci nie pomyśleli również o jakimkolwiek nawet najprostszym etui dołączonym do zestawu.

Galaxy Note 10 vs iPhone Xs Max - Oprogramowanie

Oprogramowanie to duża różnica pomiędzy Samsungiem Galaxy Note 10 a iPhone'm Xs Max. Sprzęt od Apple pracuje pod kontrolą systemu iOS 12, który posiada sporo poprawek i udoskonaleń w kwestii wydajności i płynności działania. System ten jest bardzo przejrzysty i intuicyjny. Całe sterowanie odbywa się przy użyciu gestów. Pomijając kwestię obsługi systemu, jego zamkniętego charakteru oraz niektórych ograniczeń, które użytkowników Androida mogą dziwić iOS ma ogromną zaletę. Jest nią oczywiście wsparcie. Apple przez wiele lat aktualizuje swoje urządzenia. Obecnie najstarszym modelem, który otrzyma aktualizację do iOS 13 jesienią tego roku jest iPhone 6s z 2015 roku. Konkurencyjny dla niego Samsung Galaxy S6 zatrzymał się z Androidem 7.0 Nougat.

Źródło: macworld

Samsung pracuje pod kontrolą najnowszego jeszcze Androida 9.0 Pie z autorską nakładką One UI, która całkowicie przebudowuje wygląd systemu oraz dodaje sporo ciekawych i przydatnych funkcji. Cały system jest przejrzysty i intuicyjny. Co ciekawe i rzadko spotykane w przypadku urządzeń z Androidem wszystko jest ze sobą spójne. Nie zabrakło klasycznej szufladki z aplikacjami, której na próżno szukać w systemie iOS.

Wybór systemu operacyjnego zależy od preferencji danego użytkownika. Jedni wolą Androida i doceniają go za jego otwartość i możliwości konfiguracji oraz dostępność na wielu urządzeniach, a inni wybierają iOS ze względu na świetną synchronizację z pozostałymi urządzeniami Apple, dostęp do miliona aplikacji z App Store, prostotę obsługi oraz długie wsparcie.

Oba systemy są bardzo dojrzałe i stale się rozwijają. W tym wypadku nie można dokonać złego wyboru. Większość użytkowników będzie zadowolona zarówno z iOS, jak i z Androida.

Galaxy Note 10 vs iPhone Xs Max - Podsumowanie

Jedno jest pewnie. Oba flagowce to świetne urządzenia, które zaprojektowano bez żadnych kompromisów, co niestety odzwierciedla ich cena. Co ważne iPhone Xs Max pomimo prawie rocznego stażu na rynku nadal może walczyć z Galaxy Note 10 jak równy z równym.

Źródło: macworld

iPhone Xs Max to bardzo dobry smartfon i z pewnością najlepszy telefon od Apple. Oferuje bardzo duży ekran oraz potężne podzespoły i aparat. Wszyscy, którzy szukają dużego iPhone'a powinni wybrać Xs Max. Dodatkowo to świetny sprzęt dla osób, którym zależy na wydajności ale jednocześnie nie interesują ich cyferki w benchmarkach i sucha specyfikacja techniczna. Ostatnią zaletą iPhone'a jest długowieczność. Urządzenia od Apple znacznie lepiej znoszą upływ czasu, dłużej otrzymują aktualizację oprogramowania oraz wolniej tracą na wartości. Największym minusem iPhone'a jest oczywiście jego cena.

Galaxy Note 10 to nowsze i bardziej kompaktowe urządzenie. Smartfon jest lżejszy, a na dodatek oferuje rysik S-Pen z mnóstwem możliwości. Dodatkowo już podstawowa wersja, która jest zauważalnie tańsza od iPhone'a Xs Max oferuje aż czterokrotnie więcej miejsca na dane. W chwili obecnej Galaxy Note 10 jest lepszym wyborem od iPhone'a dla wszystkich osób, którym nie zależy na systemie iOS. Jest tańszy, posiada nowocześniejszy wygląd i lepszy aparat. Na dodatek posiada rozbudowaną nakładkę, z której przyjemnie się korzysta. Do momentu premiery nowych modeli iPhone'a w 2019 roku to rozsądniejszy wybór. Dodatkowo ze względu na niższą cenę potencjalni klienci mogą wybrać Note 10+ z 12 GB RAM'u, 256 GB wbudowanej pamięci masowej i czytnikiem kart pamięci microSD, dokupić do niego pokrowiec oraz szkło na ekran, a nadal zostanie im sporo pieniędzy, które planowali wydać na kosztującego niespełna 5500 zł iPhone'a Xs Max.

Czy warto kupić Samsunga Galaxy Note 10 zamiast iPhone'a Xs Max?

Odpowiedź brzmi tak. Obecnie jesteśmy na miesiąc przed premierą nowych modeli iPhone'a. Jeżeli użytkownik potrzebuje kupić smartfon już dziś i szuka najwydajniejszych urządzeń, a jednocześnie nie posiada innych urządzeń od Apple to Samsung Galaxy Note 10 będzie świetnym wyborem. Oczywiście iPhone Xs Max to świetne urządzenie, ale w obecnej sytuacji jego wybór jest skrajnie nieopłacalny. iPhone jest droższy, a na dodatek za miesiąc zaprezentowany zostanie jego następca. Jeżeli użytkownik planuje zakup sprzętu od Apple polecamy zaczekać jeszcze miesiąc. Po premierze nowych modeli Xs Max powinien zauważalnie stanieć.