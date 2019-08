Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy S10 - który smartfon lepiej kupić?

Oba smartfony sporo kosztują, więc warto wiedzieć, w który lepiej zainwestować!

Oba modele różnią się nie tylko obecnością S-Pena w jednym z nich. Przyglądamy się po kolei wszystkim elementom - i porównujemy je ze sobą!

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: wyświetlacz

Zaczynamy od tego, co determinuje wielkość samego smartfona, czyli wyświetlacza. W poszczególnych modelach Samsung wygląda to następująco:

Note 10 : 6.3", Full HD+ Dynamic AMOLED 2200x1080

: 6.3", Full HD+ Dynamic AMOLED 2200x1080 Note 10+ : 6.8", Quad HD+ Dynamic AMOLED 3040x1440

: 6.8", Quad HD+ Dynamic AMOLED 3040x1440 S10 : 6.1", Quad HD+ Dynamic AMOLED 3040x1440

: 6.1", Quad HD+ Dynamic AMOLED 3040x1440 S10+: 6.4", Quad HD+ Dynamic AMOLED 3040x1440

Warto zauważyć, że wyświetlacz w Note 10 jest mniejszy niż w poprzedniej generacji - w Note 9 jego wielkość wynosi 6,4". To niecodzienna sytuacja, gdyż zwykle "nowe" jest większe niż "stare". Z drugiej strony 6,8" może być nieco za dużym rozmiarem, więc wg nas optymalna wielkość to 6,3"-6,4", więc można wybierać pomiędzy Note 10 a S10+.

Note 10+' z ekranem 6.8" - dla niektórych dłoni będzie to za dużo

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: design

Jeśli podoba Ci się "prawie bezramkowy" design Galaxy S10, będzie Ci się podobać również Note 10. Samsung drastycznie ograniczył ramki w stosunku do Note 9, a nawet w porównaniu z S10. Wyświetlacz zdaje się wypełniać cały ekran, a jedynym jego zakłóceniem jest otwór obiektywu aparatu przedniego, czyli Infinity-O. W nowym Note Samsung zdecydował się umieścić go na środku zamiast z boku, jak w S10, co nadaje wyświetlaczowi bardziej symetryczny wygląd. Cieńsze ramki z mniejszym wyświetlaczem oznaczają, że Note 10 jest zdecydowanie cieńszy od S10+. Wymiary omawianych telefonów prezentują się następująco:

Note 10: 71.8 x 151 x 7.9mm

Note 10+: 77.2 x 162.3 x 7.9mm

S10: 70.4 x 149.9 x 7.8mm

S10+: 74.1 x 157.6 x 7.8mm

Mający 6.8" Note 10+ to największy model, którego wyświetlacz ma prawie pół cala więcej, niż S10+, ale mimo to zaskakuje swoimi kompaktowymi rozmiarami. Jeśli więc interesuje Cię smartfon mający maksymalny stosunek ekranu do obudowy, wówczas Note 10 zdecydowanie wygrywa. Jeśli zaś chodzi o kolorystykę, S10 ma kilka wersji - biała, czarna, zielona i niebieska, podczas gdy Note 10 to tylko wybór pomiędzy ciemnym a białym modelem. Jest także błękitny - ale to model przeznaczony tylko dla wybranych kanałów dystrybucji, w tym strony Samsung.com. Interesującym ozdobnikiem jest Aura Glow, oferowana przez Note 10 - tył telefonu mieni się wszystkimi barwami tęczy, dlatego aż odechciewa się myślenia o futerale czy pleckach.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: wydajność

Wszystkie cztery smartfony używają tego samego procesora - Qualcomm Snapdragon 855, więc wydajność powinna być podobna. Jednak różnica leży w ilości pamięci RAM. Note 10 oraz S10 mają jej w standardzie 8GB, ale Note 10+ to już 12GB. W przypadku S10+ też można mieć tyle, ale tylko przy wersji z 1TB pamięci na dane, która kosztuje najdrożej ze wszystkich (w dniu premiery było to prawie 4 tys. złotych). Dlatego tutaj wygrywa Note 10+, jednak większość użytkowników będzie całkowicie zadowolona z 8GB RAM.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: bateria i ładowanie

Samsung zawsze dostarczał wydajne baterie do swoich flagowców. Każdy z wymienionych modeli ma inną pojemność, ale każda powinna wystarczyć na pełen dzień intensywnego użytkowania

Note 10: 3,500mAh

Note 10+: 4,300mAh

S10: 3,400mAh

S10+: 4,100mAh

Nie testowaliśmy jeszcze (z oczywistych względów) Note 10+, ale bateria o pojemności 4,300mAh powinna wystarczyć do zasilania tak dużego wyświetlacza przez co najmniej 10 godzin. Preferowalibyśmy jej pojemność 4500 mAh lub nawet 5000 mAh, ale cóż - jak się nie ma, co się lubi... Warto natomiast podkreślić, że wszystkie cztery urządzenia mają funkcję bezprzewodowego przesyłania energii, dzięki czemu mogą ładować bezprzewodowo np. słuchawki Galaxy Buds. Mają także opcję szybkiego ładowania 25W, co powinno wystarczyć do uzupełnienia energii w okresie godziny. Ponadto Note 10+ ma opcję szybkiego ładowania 45W, która powinna być jeszcze szybsza.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: pojemność

Jeśli chodzi o miejsce na dane, wygrywa S10+, który bazowo może mieć 1TB. A ogólnie wygląda to tak:

Note 10: 256GB

Note 10+: 256GB/512GB

S10: 128GB/512GB

S10+: 128GB/512GB/1TB

Samsung nie przewidział możliwości używania kart MicroSD w Note 10, dlatego maksymalnie ma on 256GB. Note10+ wspiera je, ale nie osiągniemy terabajta, jak w S10+. Jeśli więc zależy Co na pojemności, S10+ będzie najlepszym rozwiązaniem.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: aparaty

Obiektywy na wszystkich czterech urządzeniach mają te same soczewki, których używa się przez większość czasu:

obiektyw 1: teleobiektyw 12MP, f/2.1, OIS

obiektyw 2: szerokokątny 12MP, dual f/1.5-f/2.4, OIS

obiektyw 3: ultraszerokokątny 16MP (123°), f/2.1

Bazując na naszych testach S10, aparat w Note 10 będzie równie dobry. Zauważmy jednak, że Note 10 ma usprawnione aplikacje do edycji, dlatego można przyjąć, że wykonywanie na nim zdjęć będzie nieco lepsze. Note 10+ ma jeden obiektyw więcej - mierzący odległość pomiędzy aparatem a elementami fotografowanego otoczenia. Jednak podsumowując: każdy telefon umożliwi wykonywanie świetnych zdjęć i nagrań wideo.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: porty oraz S Pen

Jak zawsze w serii Note otrzymujemy S Pen, którego nie ma w rodzinie Galaxy. Nowy stylus pozwala na kilka nowych sztuczek, jak gesty w powietrzu do kontrolowania aplikacji, a także ulepszoną zmianę pisma ręcznego na tekst. Jest to jednak tylko istotne dla tych osób, które chcą - i lubią - pisać ręcznie na wyświetlaczu. Jeśli chodzi o porty, Note 10 nie ma wejścia słuchawkowego - które zostało umieszczone w S10. Nie ma także przejściówki USB typ C <-> 3,5 mm w zestawie. Dlatego jeśli chcesz słuchać muzyki przez słuchawki, przy Note 10 potrzebne będą bezprzewodowe.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: cena

Żaden ze smartfonów nie jest tani, a cena spada od dnia premiery, dlatego porównujemy, z jaką zaczynał każdy z nich na świecie, a więc podajemy w dolarach:

Note 10: 950 USD

Note 10+: 1100 USD

S10: 900 USD

S10+: 1000 USD

Można patrzeć na to na dwa sposoby. Z jednej strony 200 dolarów ("tylko" czy "aż"?) rozdziela mający 6,1" S10 od 6,8-calowego Note 10+, z drugiej - Note 10 wydaje się lekko przecenione. Jeśli nie potrzebujesz S-Pena, a chcesz wydać raz a dobrze, polecamy S10+.

Galaxy S10 vs Galaxy Note 10: podsumowanie

Jeśli większa kwota nie jest dla Ciebie problemem, Note 10+ jest godnym polecenia modelem - choć nie ma wejścia słuchawkowego. Ma za to świetny wyświetlacz, bardzo solidny aparat tylny, a także świetny design. Nieco tańszy jest S10+ - jeśli stylus nie jest Ci do szczęścia potrzebny i chcesz podpinać normalne słuchawki, zdecyduj się na ten model. Nie widzimy natomiast sensu w zakupie samego Note 10 - ma gorszą rozdzielczość, mniejszy wyświetlacz i brak wejść MicroSD oraz słuchawkowego. Tu znacznie lepszą alternatywą będzie S10.