Samsung Galaxy S10+: aplikacje, które musisz mieć!

Samsung Galaxy S10+ zobaczyliśmy po raz pierwszy 20 lutego, a od 8 marca mogą cieszyć się nim pierwsi właściciele. Jakie aplikacje warto zainstalować na tym smartfonie?

Każdy posiadacz Samsung Galaxy S10+ ma kolosalny wybór oprogramowania - w Google Play znajduje się obecnie ponad 3 miliony aplikacji. Łatwo się zgubić w takiej ilości, dlatego przygotowaliśmy mały poradnik, w którym pokazujemy osiem naszym zdaniem najlepszych do instalacji na tym urządzeniu.

PureVPN

Co lepiej pomoże na obejście blokad regionalnych, jak nie sieć VPN? Obecnie w internecie jest mnóstwo ograniczeń, które blokują dostęp do wybranych treści, co dotyczy przede wszystkim takich krajów, jak Chiny, Korea Północna, Rosja, a także państw Afryki, ale również i w USA czy Europie możemy napotkać pewne ograniczenia.

PureVPN

Serwis VPN, taki jak PureVPN, pozwoli na ominięcie wszelkich restrykcji i dostanie się tam, gdzie chcesz! Obojętnie, czy będą to witryny i serwisy zablokowane w naszym kraju, czy też kraju, gdzie aktualnie przebywasz, dzięki VPN możesz cieszyć się wszystkim, co oferuje sieć! A dlaczego polecamy akurat PureVPN? Dostawca, mający siedzibę w Hong Kongu, oferuje ponad 2 tysiące własnych serwerów oraz ponad 300 000 adresów IP w 140 krajach! Z takim zapleczem mamy gwarancję szybkich transferów oraz całkowitej prywatności. To rozwiązanie polecane dla osób często korzystających z funkcji streamingu - umożliwia wygodne oglądanie wydarzeń sportowych bez najmniejszych spowolnień, co pokazały ostatnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, gdzie tysiące osób skorzystało z PureVPN do śledzenia rozgrywek.

PureVPN oferuje silne szyfrowanie, ochraniając w ten sposób przesyłane dane przed hakerami oraz cyberatakami. Nie zbiera przy tym żadnych logów ani jakichkolwiek informacji na temat aktywności użytkownika w sieci. Jedne, co nim wie, to informacje podane przez niego - czyli imię i nazwisko, metoda płatności i lokalizacja. Z przyczyn technicznych zapisywane jest użycie transferu oraz data i godzina podłączenia się do serwerów VPN, a także informacje o dostawcy internetu użytkownika.

Eksperci ds. bezpieczeństwa twierdzą zgodnie, że na polu ochrony PureVPN jest nie do pobicia. Szyfrowanie za pomocą 256-bitowego algorytmu oraz używanie wielu protokołów, jak OpenVPN, SSTP, IKEv2, L2TP czy PPTP, umożliwia optymalną ochronę. Do tego dochodzą takie funkcje, jak ochrona przed wyciekami DNS, IPv6 oraz WebRTC.

Jesli myślisz, że to wszystko, co ta sieć VPN ma do zaoferowania - mylisz się. Kolejne jej zalety to możliwość skorzystania z rozdzielonego tunelowania, które pozwala na samodzielny wybór, jakie aplikacje mogą korzystać z VPN, a które pozostawić normalnemu połączeniu. Możesz stosować także praktyczne dodatki, jak firewall NAT, ochronę przed atakami DDoS i inne.

Wypada też dodać, że PureVPN oferuje nielimitowany transfer danych, streamingu, pobierania oraz dzielenia się plikami. W naszych testach zaobserwowaliśmy, że co prawda nie jest to obecnie najszybsze VPN na świecie, ale szybkość transferu jest na tyle duża, że nie ma problemu z oglądaniem filmów w HD. Dzięki temu można cieszyć się takimi serwisami, jak Netflix, Hulu, Amazon Prime, YouTube, BBC iPlayer i innymi. W naszym teście sieć ta zyskała pięć gwiazdek - przeczytaj o niej więcej tutaj.

Aktualnie trwa promocja, dzięki której możesz kupić PureVPN o 74% taniej!

Spotify

Już dawno minęły czasy, w których aby posłuchać muzyki na telefonie, należało najpierw pobrać na niego plik audio. Obecnie miażdżąca większość użytkowników korzysta z serwisów streamingowych, co pozwala na słuchanie w każdym miejscu i bez konieczności noszenia ze sobą całej biblioteki audio.

Spotify to serwis streamingowy, który od lat jest numerem jeden. Korzystają z niego nie tylko użytkownicy, ale również tacy giganci jak Facebook mają zintegrowany odtwarzacz w swoich aplikacjach. Dysponując bazą 35 milionów utworów, Spotify udostępnia zarówno wersję darmową, jak i płatną swojego odtwarzacza. Wersja płatna pozwala na gromadzenie nielimitowanej ilości utworów w bibliotece oraz możliwość słuchania utworów offline. Ale Spotify nie jest dostępne we wszystkich krajach świata - dlatego połączenie z nim wspomnianego PureVPN da dostęp do zasobów z każdego miejsca na świecie.

Signal Private Messenger

Signal to bardzo popularny na świecie komunikator, umożliwiający komunikację z innymi użytkownikami za pomocą bezpłatnych SMS-ów, które znikają po określonym czasie, tworzenie grup, a także dzielenie się plikami i multimediami.

Signal deklaruje, ze serwery nie zapisują przesyłanych informacji, ani jakichkolwiek innych danych użytkowników. Dlatego poziom bezpieczeństwa jest porównywalny z siecią VPN. Jeśli zależy Ci na poufności danych - wybierz Signal Private Messenger!

Solid Explorer

Solid Explorer to menadżer plików i chmur, cechujący się wieloma rozwiązaniami praktycznymi, w tym podwójnym panelem, ułatwiającym przeglądanie i operacje na plikach.

Wspiera szereg serwisów chmurowych, w tym Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive. Bez problemu podłączysz go do PC, a także otworzysz przy jego pomocy archiwa w formatach ZIP, RAR i 7ZIP. Co jeszcze ważniejsze - mamy tu wbudowaną funkcję chronienia hasłem wybranych plików i folderów. W przypadku Samsung S10+ daje to drugą linię obrony - po czytniku odcisków palców - przed dostaniem się do nich osób niepowołanych. Solid Explorer można testować za darmo przez 14 dni.

Hushed

Hushed pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń bez pokazywania swojego prawdziwego numeru. Pozwala to zabezpieczyć się przed stalkerami, niechcianymi połączeniami i wiadomościami SMS, a także ukryć swoją tożsamość.

Hushed daje dostęp do numerów w ponad 60 krajach świata, umożliwiając prowadzenie rozmów, wysyłanie anonimowych tekstów, a także dając dostęp do dwóch niezależnych numerów - jednego osobistego, drugiego - do prowadzenia interesów. Twórcy aplikacji zaręczają, że jest ona całkowicie bezpieczna, a proces rejestracji nie wymaga żadnej weryfikacji. Po zarejestrowaniu użytkownik pozostaje całkowicie anonimowy, a po rozmowach i wysyłanych SMS-ach nie pozostaje żaden ślad.

DuckDuckGo

DuckDuckGo reklamuje się jako "wyszukiwarka internetowa, która Cię nie śledzi"!

DuckDuckGo od innych wyszukiwarek odróżnia brak profilowania użytkowników, dlatego każdemu pokazywane są te same wyniki na podstawie tych samych słów kluczowych. Wsród nich znajdziemy odniesienia do ponad 400 uznanych źródeł, w tym Wikipedii oraz innych silników wyszukiwania, jak Bing, Yahoo! czy Yandex. W odróżnieniu od silników używanych przez przeglądarki Google Chrome czy Mozilla Firefox, DuckDuckGo nie zapamiętuje wyszukiwań, co daje bezpieczeństwo i pewność, że inna osoba nie dowie się, do czego była używana dana wyszukiwarka.

LastPass

LastPass to darmowy menadżer haseł, który gromadzi je i szyfruje, zabezpieczając przed dostępem osób niepowołanych.

Dodatkowo umożliwia dodanie profili związanych z kartami kredytowymi oraz zakupowymi, co usprawnia proces kupowania online. Na tym funkcjonalność się nie kończy - nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym "wirtualnym skarbcu" znalazły się dokumenty, pliki graficzne, audio czy wideo. Możesz tam umieścić wszystko, co ważne i co chcesz mieć pod ręką. Wbudowana wyszukiwarka pozwoli Ci w szybki i łatwy sposób znaleźć, edytować, dodawać i kasować hasła.

Find My Device

Find My Device to aplikacja na Androida, będąca odpowiednikiem Find my iPhone na iOS. Pozwala na zdalne śledzenie i blokowanie telefonu, a także kasowanie danych. Przydaje się w sytuacji, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione.

Find My Device pozwala również zobaczyć, ile energii pozostało w akumulatorze urządzenia, a także, czy jest ono podłączone do sieci Wi-fi. To najprostszy i najbardziej wydajny sposób na śledzenie utraconego urządzenia z Androidem, choć oczywiście nie jedyny.