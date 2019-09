Samsung Galaxy S10 - wskazówki i porady

Kupiłeś właśnie Galaxy S10? Sprawdź, jak najlepiej dostosować interfejs smartfona do Twoich potrzeb.

Samsung Galaxy S10 zadebiutował pół roku temu. Od tego czasu wszystkie modele z serii sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy. W internecie pojawiło się mnóstwo materiałów dotyczących Galaxy S10, a internet powoli zaczyna żyć kolejną generacją flagowca z Korei - Galaxy S11. Tymczasem aktualny flagowiec Samsunga ze świetnymi aparatami oraz rewelacyjnym wyświetlaczem Dynamic AMOLED zdążył nieco stanieć i jest dużo bardziej opłacalną konstrukcją.

Na rynku zadebiutowała też wersja z modemem 5G, ale nie jest ona oficjalnie sprzedawana w naszym kraju.

Samsung wprowadzając Galaxy S10 po raz pierwszy postanowił wkomponować przednią kamerkę do selfie w wyświetlaczu. Mimo, iż na rynku pojawiło się wiele nowszych flagowców to Galaxy S10 ze złączem Jack, ekranem Dynamic AMOLED i bezprzewodowym ładowaniem wstecznym nadal jest świetnym smartfonem.

Galaxy S10 pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z autorską nakładką graficzną Samsung One UI. To bardzo rozbudowany interfejs, który znacząco modyfikuje system. Posiadając flagowe urządzenie kosztujące ponad 3000 zł warto zapoznać się z wszystkimi ciekawymi funkcjami, które ułatwiają korzystanie z urządzenia i pozwalają w pełni wykorzystać jego potencjał.

Oprogramowanie Samsung One UI to naprawde dobra i funkcjonalna nakładka. Pokazujemy, w jaki sposób zwiększyć jej funkcjonalność.

Użyj aplikacji Smart Switch

Część użytkowników boi się zmiany telefonu na nowszy, ponieważ przeraża ich wizja wielu godzin poświęconych na przenoszenie wszystkich danych. Z Samsung One UI

to proste.

Aplikacja Smart Switch jest fabrycznie zainstalowana na każdym Galaxy S10. Można ją również pobrać na dowolne urządzenie z Androidem lub iOS z Google Play lub App Store. Potem należy uruchomić ją na obu urządzeniach, wybrać, jakie dane mają zostać przeniesione i poczekać kilka-kilkadziesiąt minut. Smart Switch pozwala szybko i kompleksowo przenieść dane oraz aplikacje ze starego urządzenia na nowy smartfon Samsung Galaxy S10.

Użyj Gboard zamiast Klawiatury Samsung

Samsungi Galaxy S10 mogą być jednymi z najlepszych flagowców, ale niestety fabryczna klawiatura ekranowa jest niedopracowana. Jej korekta jest niedokładna, a sam układ nie do końca wygodny. Dużo bardziej wolimy klawiaturę od Google, która posiada świetny system autokorekty oraz praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracji. Gboard można pobrać z Google Play.

Po zainstalowaniu aplikacji należy uruchomić ją i przejść przez proces konfiguracyjny, który pozwoli ustawić Gboard, jako domyślną klawiaturę systemową.

Główny ekran rodem z iPhone’a

Samsung oferuje swoim użytkownikom spore możliwości personalizacji urządzenia. Są one tak duże, że większość użytkowników nawet nie wie o wszystkich możliwościach.

W przypadku migracji z iOS problemem może być klasyczne menu z aplikacjami, które istnieje w Androidzie od samego początku. Nakładka Samsung One UI podobnie do MIUI oraz EMUI pozwala wyłączyć menu i spowodować, że interfejs będzie wyglądał bardzo podobnie do tego znanego z iPhone’a i innych urządzeń pracujących pod kontrolą iOS.

Aby zmienić wygląd ekranu głównego należy uruchomić Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran startowy > Układ ekranu startowego i wybrać opcję Tylko ekran startowy.

Automatyczne uzupełnianie od Google

Po zakupie nowego telefonu praktycznie w każdym miejscu trzeba wpisywać login/identyfikator oraz hasło użytkownika. To bardzo denerwujące szczególnie, gdy użytkownik posiada wiele różnych haseł i loginów. Na szczęście w przypadku korzystania z Google i przeglądarki Google Chrome można uruchomić automatyczne wypełnianie formularzy logowania bezpośrednio z konta Google.

W celu uruchomienia tej opcji trzeba najpierw zalogować się do Gmail’a. Większość użytkowników robi to na etapie konfiguracji nowego urządzenia. Kolejnym krokiem jest przejście do Ustawienia > Ogólne > Język i wprowadzanie > Usługa automatycznego wypełniania. Z tego menu należy wybrać autouzupełnianie od Google.

Od tej pory wszystkie dane logowania przechowywane w Chrome zalogowanym do tego samego konta Google znajdują się również na nowym Galaxy S10.

Użyj gestów zamiast paska nawigacyjnego

Samsung umożliwia swoim użytkownikom nawigację za pomocą gestów zamiast standardowych trzech przycisków nawigacyjnych. Gesty polegają na przeciąganiu od dolnej krawędzi ekranu w górę. Przeciągnięcie z środka spowoduje powrót do ekranu domowego. Przeciągnięcie z lewej strony cofnie użytkownika o jedną pozycję do tyłu, a przeciągnięcie z prawej strony otworzy menu wielozadaniowości.

Aby uruchomić sterowanie za pomocą gestów należy przejść do Ustawienia > Wyświetlanie > Pasek nawigacji i wybrać Gesty Pełnoekranowe.

Można włączyć lub wyłączyć podpowiedzi. To małe półprzezroczyste prostokąty, który informują z którego miejsca należy przeciągnąć, aby wywołać interakcję. Alternatywnie także również zamienić miejscami przyciski cofnij i wielozadaniowości.

Tryb nocny pomoże oszczędzać baterię

Samsung wprowadził tryb ciemny do swoich urządzeń wiele miesięcy przed Google.Wyszukiwarkowy gigant wprowadził tę opcję dopiero niedawno wraz z premierą najnowszego Androida 10. Samsung zaimplementował ten tryb już rok temu w pierwszych wersjach beta One UI na Samsunga Galaxy S9.

Tryb ciemny ma wiele zalet, które najbardziej widoczne są na telefonach wyposażonych w ekrany OLED lub AMOLED. Ekrany te wyświetlają kolor czarny poprzez wyłączenie poszczególnych pikseli, co pozytywnie wpływa na ilość zużywanej energii. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowych kilkunastu minut pracy.

Aby włączyć tryb nocny należy przejść do Ustawienia > Wyświetlanie > Tryb nocny i go uruchomić.

Ukryj wycięcie w ekranie

Galaxy S10e oraz Galaxy S10 posiadają okrągłe wycięcie w ekranie, w którym umieszczono pojedynczy aparat przedni. Droższe modele Galaxy S10+ oraz S10 5G mają większe wycięcie. Umieszczono w nich dwa aparaty, aby możliwe było wykonywanie zdjęć w trybie portretowym. Tańsze modele również posiadają taką możliwość, ale realizowana jest ona wyłącznie za pomocą oprogramowania.

Na szczęście Samsung oferuje możliwość, która pozwala ukryć kamerę. Sprawi ona, że górna część ekranu wyłączy się, a telefon będzie miał znacznie większą górną ramkę. W zamian aparat będzie niewidoczny.

Aby ukryć wycięcie w ekranie należy przejść do Ustawienia > Wyświetlanie > Aplikacje pełnoekranowe, a następnie przejść do Ukryj aparat przedni.

Edytuj tryby w aplikacji Aparatu

Wszystkie smartfony z serii Galaxy S10 wyposażone są w bardzo zaawansowane aparaty fotograficzne, za pomocą których można wykonać świetne ujęcia. Nie da się jednak tego zrobić bez odpowiedniego oprogramowania. Samsung lubi dodawać wiele opcji, przez co aplikacja Aparat jest nieco zagracona.

Na szczęście można przełączać niektóre tryby i je usuwać tak, aby interfejs był bardziej czytelny i wygodniejszy w użytkowaniu. Można zostawić na górze jedynie używane tryby takie, jak hyperlapse, aby były one łatwo dostępne.

Aby zarządzać interfejsem aparatu należy przejść do Aparat > Ustawienia trybów w lewym górnym rogu > Tryby aparatu > Edytuj tryby. W tym miejscu można wyłączyć wybrane tryby.

Przewijany zrzut ekranu

Oprogramowanie Samsung One UI umożliwia wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu. To bardzo przydatne podczas wykonywania screenshot’ów stron internetowych lub długich wiadomości e-mail. Na szczęście z Galaxy S10 nie trzeba wykonywać wielu zrzutów ekranu.

Aby wykonać normalny zrzut ekranu należy przycisnąć jednocześnie przycisk włączania oraz zmniejszania głośności. Pojawi się wtedy specjalne menu na dole. Należy nacisnąć lewą ikonę z dwiema strzałkami skierowanymi w dół. Dzięki niej zrzut ekranu rozszerzy się na całą stronę.

Dwa komunikatory to żaden problem

W dzisiejszych czasach wielu użytkowników posiada więcej, niż jedno konto na portalach społecznościowych. Część osób posiada konto prywatne i służbowe, a przełączanie się pomiędzy nimi jest bardzo niewygodne. Na szczęście z Galaxy S10 to nie problem. Samsung zastosował funkcję Dual Messenger, która pozwala zainstalować dwie instancje takiej samej aplikacji. Dzięki temu nie ma problemu z posiadaniem dwóch Messenger’ów zalogowanych za pomocą innych kont w tym samym czasie. Nie ma również problemu z odbieraniem powiadomień z obu kont jednocześnie.

Aby uruchomić Podwójny komunikator należy przejść do Ustawienia > Zaawansowane funkcje > Podwójny komunikator.

Mój sejf - miejsce na dane wrażliwe

Samsung posiada aplikację Mój sejf, którą zbytnio się nie chwali. Wielka szkoda, ponieważ to jeden z najciekawszych dodatków w Galaxy S10. Jest to aplikacja, która tworzy bezpieczną przestrzeń chronioną hasłem lub odciskiem palca. W środku znajdują się bezpieczne wersje aplikacji Samsunga takie, jak aparat czy kalendarz. Wszystko ma na celu całkowite odseparowanie sejfu od “normalnej” części telefonu.

Użytkownik może dodać dowolną aplikację do sejfu. To dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która pozwoli oddzielić przestrzeń prywatną od służbowej.

Aby uruchomić Mój sejf należy przejść do Ustawienia > Biometria i bezpieczeństwo > Mój sejf.

Po skonfigurowaniu Mój sejf pojawi się w menu jako kolejna aplikacja.

Mapowanie przycisku Bixby

Bixby to osobisty inteligentny asystent stworzony przez Samsunga. Niestety nie wspiera on języka polskiego, a nawet po angielsku radzi sobie zauważalnie gorzej od Asystenta Google oraz Siri. Dodatkowo dzięki dedykowanemu przyciskowi łatwo przez pomyłkę aktywować Bixby. Na szczęście od jakiegoś czasu Samsung umożliwia zmianę mapowania tego klawisza.

Aby zmienić mapowanie klawisza Bixby należy uruchomić Bixby > Settings > Bixby Key. Z tego miejsca można ustawić interakcje na przycisk Bixby.