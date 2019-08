Samsung Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e - czy warto dopłacać do flagowego modelu?

Porównujemy dwa najnowsze tablety Samsunga, aby sprawdzić, czy zakup flagowego modelu ma sens.

Rynek tabletów kurczy się z dnia na dzień. W przypadku najtańszych konstrukcji kosztujących kilkaset złotych wybór jest dosyć duży, ale użytkownicy pragnący kupić tablet klasy premium mają nie lada problem. Jeżeli na samym początku odrzucimy wszystkie propozycje od Apple do wyboru pozostają tablety Samsunga oraz kilka modelu Huawei.

Samsung nadal wierzy w rozwój tabletów z Androidem, które przez ciągle rosnące smartfony zostały zepchnięte na drugi plan. Dzięki temu może również liczyć na dosyć duży udział w tym niezbyt popularnym rynku - konkurencja nie pali się do wprowadzenia na rynek nowych tabletów.

Najnowszy Galaxy Tab S6 jest flagowym tabletem z Androidem, który posiada podzespoły typowe dla najwydajniejszych smartfonów. Na pokładzie znajdziemy Snapdragona 855, masę pamięci operacyjnej i nawet 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Z drugiej strony Samsung posiada w swojej ofercie jeszcze jeden bardzo ciekawy tablet, który jest znacznie tańszy. Mowa o Galaxy Tab S5e, który wygląda, jak flagowe urządzenie, ale w rzeczywistości konkuruje z najtańszym modelem iPad'a i jest prawie połowę tańszy od wchodzącego na rynek Galaxy Tab S6.

W tym artykule pokazujemy różnicę pomiędzy Galaxy Tab S6 oraz Galaxy Tab S5e i doradzamy, który tablet warto wybrać.

Cena i dostępność

Samsung Galaxy Tab S6 dostępny jest obecnie w przedsprzedaży, która oficjalnie rozpocznie się dopiero 23 sierpnia 2019 roku. Pierwsi użytkownicy otrzymają swoje urządzenia 6 września 2019 roku. Nie wiadomo jeszcze, jakie Samsung przewidział gratisy dla osób, które zdecydują się na zakup urządzenia od razu po premierze. Cena zaczyna się do 649 dolarów za wersję z 6 GB RAM'u i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Droższa wersja z 8 GB RAM'u i 256 GB wbudowanej pamięci masowej została wyceniona na 729 dolarów. Powyższe informacje dotyczą Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy jeszcze kiedy tablet zadebiutuje w Polsce oraz jaka będzie jego cena.

W Polsce dostępny jest za to Galaxy Tab S5e, który podobnie, jak Galaxy S10e jest tańszym modelem i jego cena wynosi około 1800 zł. Wersja z modemem 4G LTE wyceniona została na 1999 zł. Obie konfiguracje oferują 4 GB RAM'u i 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

W przypadku, gdy użytkownik chciałby tablet z obsługą rysika S-Pen na rynku dostępny jest również zeszłoroczny model Galaxy Tab S4. Jego również porównaliśmy z najnowszym Galaxy Tab S6. Więcej informacji znajduje się w tym artykule.

Wygląd i funkcje

Na pierwszy rzut oka ciężko ocenić, który tablet to Galaxy Tab S5e, a który to Galaxy Tab S6. To bardzo dobra wiadomość dla tańszego modelu, który wykonany jest rewelacyjnie, a jego grubość jest niesamowicie niska. Oba urządzenia posiadają ekran Super AMOLED o przekątnej 10,5 cala, który okalany jest przez niewielkich rozmiarów ramki.

Dopiero po obróceniu obu tabletów na plecki łatwo rozróżnić poszczególne modele. Galaxy Tab S6 posiada dwa aparaty fotograficzne: taką samą, jak w Galaxy Tab S5e 13 Mp matrycę oraz dodatkowy 5 Mp obiektyw szerokokątny.

Zarówno Galaxy Tab S6, jak i tańszy model Galaxy Tab S5e posiadają czytniki linii papilarnych. W przypadku droższego modelu czytnik ukryty został w ekranie. Galaxy Tab S5e posiada klasyczny czytnik linii papilarnych umieszczony na prawym boku.

Oba modele nie posiadają gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm, więc użytkownicy muszą przygotować się na korzystanie z adaptera lub zakup słuchawek Bluetooth.

Największą różnicą pomiędzy Galaxy Tab S6 i Galaxy Tab S5e jest brak obsługi rysika w tańszym modelu Galaxy Tab S5e.

Specyfikacja techniczna

Poniżej umieszczamy specyfikację techniczną obu tabletów. Dodatkowo dodaliśmy również specyfikację techniczną zeszłorocznego Galaxy Tab S4. Plasuje się on pomiędzy modelem Galaxy Tab S6, a najtańszym Galaxy Tab S5e.

Samsung Galaxy Tab S6 - specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 10.5 cala WQXGA Super AMOLED

10.5 cala WQXGA Super AMOLED Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli

2560 x 1600 pikseli Proporcje ekranu: 16:10

16:10 Zagęszczenie: 287 ppi

287 ppi Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Pamięć operacyjna: 6/8 GB

6/8 GB Pamięć masowa: 128/256 GB

128/256 GB Bateria: 7040 mAh

7040 mAh Aparat tylny: 13 Mp ultra-wide, 1.12µm, 123 stopnie pola widzenia, przysłona f2.2; 5 Mp wide-angle, 1µm, 80 stopniowe pole widzenia , przysłona f2.0

13 Mp ultra-wide, 1.12µm, 123 stopnie pola widzenia, przysłona f2.2; 5 Mp wide-angle, 1µm, 80 stopniowe pole widzenia , przysłona f2.0 Aparat przedni: 8 Mp wide-angle, 1.12µm, 80 stopniowe pole widzenia, przysłona f2.0

8 Mp wide-angle, 1.12µm, 80 stopniowe pole widzenia, przysłona f2.0 Bezpieczeństwo: Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, oprogramowanie Knox

Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, oprogramowanie Knox Porty: slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE : Cat.20 (DL up to 2.0Gbps), Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE : Cat.20 (DL up to 2.0Gbps), Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: Android 9 Pie z OneUI

Android 9 Pie z OneUI Dźwięk: cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos,

cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, Wymiary: 245 x 160 x 5.7 mm

245 x 160 x 5.7 mm Waga: 420 g

420 g Wersje kolorystyczne: Cloud Blue, Rose Blush, Mountain Grey

Cloud Blue, Rose Blush, Mountain Grey Akcesoria: Bluetooth S Pen (dołączony), Keyboard Cover (do zakupu oddzielnie)

Samsung Galaxy Tab S5e - specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 670 (2 rdzenie, 2.00 GHz, Kryo + 6 rdzeni, 1.70 GHz, Kryo)

Qualcomm Snapdragon 670 (2 rdzenie, 2.00 GHz, Kryo + 6 rdzeni, 1.70 GHz, Kryo) Układ graficzny: Adreno 615

Adreno 615 Pamięć RAM: 4 GB DDR3

4 GB DDR3 Pamięć wbudowana: 64 GB

64 GB Typ ekranu: Pojemnościowy, 10 punktowy dotyk, Super AMOLED

Pojemnościowy, 10 punktowy dotyk, Super AMOLED Przekątna ekranu: 10,5 cala

10,5 cala Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600

2560 x 1600 Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth, Wbudowany moduł GPS, Wbudowany moduł BeiDou, Wbudowany moduł GLONASS

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth, Wbudowany moduł GPS, Wbudowany moduł BeiDou, Wbudowany moduł GLONASS Złącza: USB Type-C - 1 szt., Złącze stacji dokującej - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB Type-C - 1 szt., Złącze stacji dokującej - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką OneUI 1.1

Android 9.0 Pie z nakładką OneUI 1.1 #Aparat: 8.0 Mpix - przód, 13.0 Mpix - tył

Rozdzielczość nagrywania wideo: 3840 x 2160 (4K)

Szerokość: 160 mm

160 mm Wysokość: 245 mm

245 mm Grubość: 5,5 mm

5,5 mm Waga: 400 g

400 g Bateria: 7040 MAh

7040 MAh Dodatkowe informacje: Wbudowane cztery głośniki stereo AKG, Wbudowane dwa mikrofony, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Wbudowany czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania,

Wbudowane cztery głośniki stereo AKG, Wbudowane dwa mikrofony, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Wbudowany czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania, Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Galaxy Tab S4 - specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 10.5 cala WQXGA Super AMOLED

10.5 cala WQXGA Super AMOLED Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli

2560 x 1600 pikseli Proporcje ekranu: 16:10

16:10 Zagęszczenie: 287 ppi

287 ppi Procesor: Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Pamięć operacyjna: 4 GB

4 GB Pamięć masowa: 64/256 GB

64/256 GB Bateria: 70300 mAh

70300 mAh Aparat tylny: 13 Mp, przysłona f1.9

13 Mp, przysłona f1.9 Aparat przedni: 8 Mp, przysłona f1.9

8 Mp, przysłona f1.9 Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych, oprogramowanie Knox

Czytnik linii papilarnych, oprogramowanie Knox Porty: slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: Android 9 Pie z OneUI (po aktualizacji z Androida 8.0 Oreo z Samsung Experience)

Android 9 Pie z OneUI (po aktualizacji z Androida 8.0 Oreo z Samsung Experience) Dźwięk: cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, gniazdo słuchawkowe Jack

cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, gniazdo słuchawkowe Jack Wymiary: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm

249.3 x 164.3 x 7.1 mm Waga: 482 g

482 g Wersje kolorystyczne: Czarny (Black), Biały (White)

Czarny (Black), Biały (White) Akcesoria: S Pen (dołączony), Keyboard Cover (do zakupu oddzielnie)

Kolejną rzeczą, która pozwala odróżnić Galaxy Tab S6 od Galaxy Tab S5e to dostępne wersje kolorystyczne. Galaxy Tab S6 dostępny będzie w kolorze niebieskim, szarym oraz złotym. Galaxy Tab S5e występuje w kolorze srebrnym, czarnym oraz złotym. Niezależnie od wybranej konfiguracji kolorystycznej front urządzeń zawsze jest czarny.

Do obu modeli Samsung oferuje dedykowane pokrowce Keyboard Cover z wbudowaną klawiaturą. Jak widać na poniższym zdjęciu różnią się one od siebie. Wersja dla Galaxy Tab S6 posiada również touchpad, co znacznie ułatwi pracę w trybie tabletu oraz DeX.

Oba tablety działają pod kontrolą Androida 9.0 z nakładką OneUI, która oferuje możliwość przełączenia się w tryb DeX oferujący możliwość korzystania z aplikacji w oknach, a jego interfejs jest bardzo zbliżony do tego dobrze znanego nam z komputerów PC.

Należy zauważyć, że Galaxy Tab S5e nie posiada w zestawie rysika S-Pen i nie jest z nim kompatybilny. Jego ekran dotykowy nie posiada niezbędnego osprzętu do obsługi rysika S-Pen.

Tablety różnią się między sobą także pod względem wydajności. Część podzespołów takich, jak Wi-Fi, Bluetooth czy głośniki jest identyczna, ale Galaxy Tab S6 jest znacznie wydajniejszy od tańszego modelu. Samsung zdecydował się na umieszczenie procesora Qualcomm Snapdragon 855, który jest znacznie wydajniejszy od średnio-półkowego Snapdragona 670, jaki znajduje się we wnętrzu Galaxy Tab S5e.

Flagowy Galaxy Tab S6 może posiadać również nawet dwa razy więcej pamięci operacyjnej. Galaxy Tab S5e oferowany jest jedynie w konfiguracji z 4 GB RAM'u. Galaxy Tab S6 w podstawowej konfiguracji posiada 6 GB RAM, a w droższej wersji aż 8 GB.

Zwracamy uwagę wszystkim osobom zainteresowanym zakupem Galaxy Tab S5e. Posiada on problem z antenami, który nazwany został Antennagate. Więcej informacji znajduje się w tym artykule oraz naszej recenzji Galaxy Tab S5e.

Podsumowanie

Nie mieliśmy jeszcze okazji przetestować nowego Galaxy Tab S6 więc nie jesteśmy w stanie ostatecznie ocenić, czy to dobry tablet. W oparciu o specyfikację techniczną i testy modelu S5e można dojść do wniosku, że Galaxy Tab S6 jest sporo wydajniejszy, ale nie powinno być to zauważalnie widoczne w codziennym użytkowaniu. Najbardziej widoczną różnicą jest obecność rysika S-Pen w droższym modelu.

To, że Galaxy Tab S6 jest szybszy, posiada więcej pamięci, lepszy pokrowiec z klawiaturą i rysik S-Pen nie powoduje, że automatycznie staje się on lepszym wyborem. Galaxy Tab S5e posiada świetną obudowę, wystarczającą wydajność, tak samo dobry ekran i bardzo dobrą baterię. Jest również znacznie tańszy od Galaxy Tab S6.

Wszystkim osobom, które poszukują dobrego tabletu z Androidem, ale jednocześnie nie potrzebują flagowych podzespołów i wsparcia dla rysika S-Pen polecamy zakup Galaxy Tab S5e. Jego wydajność jest wystarczająca, a bateria pozwoli na wiele godzin oglądania filmów i przeglądania internetu.

Osoby szukające bezkompromisowej wydajności i pragnące grać w najnowsze gry przy wykorzystaniu najwyższych ustawień graficznych powinny zaczekać i kupić najnowszego Galaxy Tab S6.