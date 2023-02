Sezon na rowery elektryczne uważamy za otwarty! Jaki model wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, który rower z napędem elektrycznym jest najlepszy, z pewnością zainteresuje cię nasze zestawienie. Sprawdzamy też, czym się kierować podczas zakupu takiego pojazdu i jaki wybrać rower elektryczny męski, jaki damski, a jaki dla seniora.

Rowery z napędem elektrycznym z roku na rok zyskują na popularności. Nic dziwnego – kuszą wygodą, pomagają omijać korki i są przyjazne dla środowiska. To idealny pojazd na letnie przejażdżki za miasto. Równie znakomicie sprawdzi się także jako środek transportu do pracy w ciepłe dni – zatłoczone miejskie skrzyżowania w połączeniu z upałem to nic przyjemnego, szczególnie, gdy do pracy dojeżdżasz komunikacją miejską. Wiosną dodatkowo mamy większą ochotę, by spędzać sporo czasu na świeżym powietrzu i podróżowanie rowerem może nam to umożliwić.

Jest jednak kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę kupując taki pojazd. Jeśli myślisz o zamianie czterech kółek na elektryczny jednoślad, nasz poradnik z pewnością ci się przyda. Zobacz, jaki rower elektryczny warto kupić!

Czy warto kupić rower elektryczny?

E-rower to doskonała alternatywa dla samochodu – brak spalin sprawia, że tego typu pojazdy są przyjazne dla środowiska. W dodatku omijają korki i są na tyle niewielkie, że użytkownik nie ma problemu z miejscem parkingowym. Rowery elektryczne nie są też drogie w eksploatacji. To wszystko sprawia, że taki pojazd szybko może stać się twoim ulubionym sposobem podróżowania – zarówno pomiędzy domem a pracą, jak i na dłuższe wyprawy rekreacyjne.

Wśród wad rowerów elektrycznych trzeba wymienić wagę – są one cięższe niż ich zwykłe odpowiedniki. Na rynku są oczywiście dostępne elektryki z lżejszą, karbonową ramą, jednak wiąże się to z wyższą ceną. W przeciwieństwie do rowerów napędzanych siłą mięśni użytkownika, e-rowery wymagają ładowania akumulatora. Pamiętanie o tym może czasem być uciążliwe.

Polecamy też poradnik dotyczący zasad korzystania z roweru elektrycznego: Jak legalnie poruszać się rowerem elektrycznym? Przepisy, wymagania

Czym się kierować, wybierając rower elektryczny?

Zacznijmy od tego, że rowery z napędem elektrycznym możemy podzielić m.in. na:

miejskie – idealnie sprawdzą się w miejskiej dżungli,

– idealnie sprawdzą się w miejskiej dżungli, górskie – poradzą sobie w trudniejszym terenie,

– poradzą sobie w trudniejszym terenie, trekkingowe (typu cross) – przystosowane przede wszystkim do wypraw turystycznych.

Oprócz przeznaczenia pojazdu, warto też zwrócić uwagę na jakość poszczególnych części oraz materiał, z którego wykonano ramę. Aluminiowa to jeden z najpopularniejszych typów ramy – jest lekka, jednak bardzo sztywna. Rama stalowa jest znacznie cięższa, ale za to lepiej tłumi drgania. Stal jest także tańsza niż aluminium. Trzecim typem, o którym warto wspomnieć, są ramy karbonowe (czyli z włókna węglowego) – są lekkie, dobrze tłumią drgania, ale ich cena jest znacznie wyższa.

Oczywiście, w przypadku korzystania z e-rowerów dużą rolę odgrywa bateria – im większa jest jej pojemność, tym dłuższy dystans na jednym ładowaniu baterii można przemierzyć. Dobrze więc już na etapie wyboru modelu wiedzieć choć w przybliżeniu, na jakie wycieczki zwykle będziemy jeździć. Najczęściej akumulatory umieszczane są na bagażniku lub bywają po prostu zintegrowane z ramą. Nie są lekkie, umiejscowienie ich nie jest więc bez znaczenia dla komfortu jazdy. Warto wypróbować, co sprawdza się najlepiej.

Na jaki rower elektryczny trekkingowy się zdecydować?

Jeśli marzą ci się wyprawy w nieznane, a nowe trasy chcesz przemierzać na dwóch kółkach, tego typu sprzęt będzie znakomitym wyborem. Rower elektryczny trekkingowy to bardzo uniwersalny pojazd. Na co dzień dojedziesz na nim do pracy, a gdy przychodzi weekend – możesz wybrać się na nim na wycieczkę. Niestraszny jest mu nie tylko miejski asfalt i kostka brukowa, ale i leśne czy polne drogi. Najczęściej ma masywne koła i aluminiową ramę, ale przede wszystkim bywa wyposażony w elementy takie, jak błotniki czy bagażnik.

MBM E828 Pulse D18 28 cali damski Czarny

Ten model posiada hydroformowaną, aluminiową ramę w rozmiarze 18 cali, a także 28-calowe koła, hamulce hydrauliczne i silnik o mocy 250 W, który znajduje się w tylnym kole. W rowerze zastosowano baterię wymagającą ładowania przez 6-8 godzin. Maksymalny zasięg tego modelu wynosi 40-50 km. Wśród dodatkowych akcesoriów jest bagażnik, dzwonek i wyświetlacz LCD.

BOTTECCHIA E-City Evo Man M22 28 cali męski Czarno-szary

W tym rowerze mamy aluminiową ramę w rozmiarze 22 cali, a także 28-calowe koła, hamulce hydrauliczne i silnik o mocy 250 W, który znajduje się w ramie. W rowerze zastosowano baterię wymagającą ładowania przez 6 godzin. Maksymalny zasięg tego pojazdu wynosi 100 km.

Jaki rower elektryczny do 4000 zł kupić?

INDIANA E4000 D17 26 cali Czarny

Ten e-rower posiada stalową ramę w rozmiarze 17 cali, a także 26-calowe koła, hamulce marki Shimano i bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, którego zasięg to 45 km. W rowerze zastosowano baterię wymagającą ładowania przez 2-4 godzin.

Jaki rower elektryczny do 5000 zł warto wybrać?

INDIANA E-Trekking 1.0 M17 28 cali

W tym modelu zastosowano aluminiową ramę w rozmiarze 17 cali, a także 28-calowe koła, hamulce tarczowe mechaniczne marki PROMAX i bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, który znajduje się w tylnym kole. Pojazd na jednym naładowaniu baterii przejeżdża aż do 80 km. Do dyspozycji użytkownika jest 7 biegów.

