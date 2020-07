Sidecar, czyli zamień iPad'a w monitor - jak skonfigurować i obsługiwać

Sidecar pozwala zamień iPad'a w dodatkowy monitor dla komputera Mac. Dodatkowo zyskujemy pasek Touch Bar. Zobacz, jak skonfigurować i używać Sidecar.

Sidecar to stosunkowo nowa opcja, która pojawiła się na komputerach Mac i tabletach iPad na jesieni zeszłego roku. O rozwiązaniu mało kto wie, a szkoda, ponieważ pozwala ono szybko i wygodnie zamienić iPad'a w drugi monitor dla komputera Mac. W gratisie otrzymujemy obsługę Touch Bar i kilku dodatkowych opcji. Co ważne Sidecar może być nie tylko drugim, ale także trzecim i kolejnym ekranem dla komputera Mac.

MacBook i iPad z Sidecar Źródło: Macworld.com

W niniejszym poradniku pokazujemy, jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc skorzystać z Sidecar oraz jak skonfigurować połączenie przewodowe i bezprzewodowe. Nie zabraknie również wskazówek ułatwiających korzystanie z Sidecar.

Sidecar - wymagania systemowe

Sidecar posiada kilka wymagań, które musimy spełnić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania. Przede wszystkim potrzebujemy komputer Mac z zainstalowanym systemem operacyjnym macOS Catalina lub nowszym. Przyda się także iPad z systemem operacyjnym iPadOS 13 lub nowszym. Niestety same urządzenia kompatybilne z wyżej wymienionymi systemami nie wystarcza.

Funkcja Sidecar do poprawnego działania wymaga jednego z niej wymienionych komputerów Mac:

MacBook Pro z 2016 roku lub nowszy (Retina, USB Typu C)

MacBook z 2016 roku lub nowszy (12 calowy, Retina)

MacBook Air z 2018 roku lub nowszy (Retina)

iMac z 2017 lub nowszy + iMac 27" Retina 5K z końca 2015 roku

iMac Pro

Mac mini z 2018 roku lub nowszy

Mac Pro z 2019 roku lub nowszy

Niestety Sidecar nie zadziała z bardzo popularnym MacBookiem Air 13 z 2017 roku (bez wyświetlacza Retina).

Do działania niezbędny jest również jeden z poniższych modeli iPada:

iPad Pro - każdy model

iPad 6 generacji lub nowszy

iPad mini 5 generacji lub nowszy

iPad Air 3 generacji lub nowszy

Aby funkcja Sidecar działała oba urządzenia muszą być zalogowane do tego samego konta Apple ID i wykorzystywać uwierzytelnianie dwupoziomowe. W przypadku połączenia bezprzewodowego odległość między urządzeniami musi wynosić mniej, niż 10 metrów. Oba urządzenia muszą posiadać włączone Wi-Fi, Bluetooth oraz aktywną opcję Handoff. Funkcje udostępniania połączenia internetowego muszą być wyłączone.

Sidecar - połączenie bezprzewodowe

Apple zachęca do wykorzystania połączenia bezprzewodowego. iPad nie musi być wtedy podłączony przewodem do komputera Mac. Osobiście zalecamy to rozwiązanie jedynie posiadaczom komputerów przenośnych. W innym przypadku znacznie wygodniej podłączyć tablet do komputera za pośrednictwem przewodu. Pozwoli to na ładowanie urządzenia oraz jednocześnie znaczne zmniejszenie opóźnienia w działaniu.

Aby połączyć się z iPadem w celu skorzystania z Sidecar z poziomu komputera Mac należy wybrać ikonę udostępniania ekranu z paska górnego.

Logo AirPlay na pasku górnym macOS

Jeżeli jest ona niewidoczna należy przejść do Preferencji systemowych > Monitory > Pokazuj opcje klonowania na pasku menu, jeśli są dostępne.

W kolejnym kroku z belki powiadomień w menu udostępniania ekranu należy wybrać iPad'a. To wszystko, co trzeba zrobić, aby połączyć się z iPadem w celu skorzystania z funkcji Sidecar bezprzewodowo.

Szukanie iPada i innych urządzeń AirPlay

Sidecar - połączenie przewodowe

Aby podłączyć iPad'a z Mac przewodowo w celu skorzystania z funkcji Sidecar potrzebujemy przewód USB Typu A/USB Typu C do Lightning. Polecamy wykorzystanie oryginalnego kabla. Dodatkowo jeżeli to możliwe wepnij kabel bezpośrednio do komputera z pominięciem wszelkiego rodzaju przejściówek/stacji dokujących.

W kolejnym kroku na tablecie musimy zaufać komputerowi Mac. W wyskakującym okienku należy kliknąć zaufaj i potwierdzić wybór kodem PIN do urządzenia.

W następnym kroku kierujemy się do menu udostępniania ekranu, które znajduje się na górnym pasku powiadomień i z listy dostępnych urządzeń wybieramy iPad'a.

Łącznie z iPadem

Aby rozłączyć Sidecar należy kliknąć na ikonkę iPad'a, która pojawiła się po połączeniu oraz wybrać opcję rozłącz.

Rozłączanie Sidecar

Jak korzystać z Sidecar

Zasadniczo iPad podłączony do komputera Mac za pośrednictwem Sidecar jest dodatkowym monitorem, ale ma kilka nadprogramowych funkcji. Po pierwsze programy możemy przenosić bezpośrednio do iPad'a. W tym celu w oknie wybranego programu musimy kliknąć i przytrzymać zielony przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu (domyślnie tryb pełnoekranowy) i go przytrzymać. Z listy możemy wybrać przeniesienie do iPad'a.

iPad połączony z iMac za pośrednictwem przewodowego Sidecar

Ekranem iPad'a możemy dowolnie zarządzać z Preferencji systemowych. Możemy zmieniać jego położenie względem komputera Mac.

Personalizacja Sidecar

Opcjami Sidecar możemy zarządzać z poziomu Mac'a. Należy wybrać Preferencje systemowe > Sidecar. Z tego poziomu możliwe jest między innymi uruchomienie paska bocznego oraz dolnego paska Touch Bar znanego z niektórych modeli MacBook'ów.

Preferencje Sidecar

W tym miejscu warto zaznaczyć, że obszar wyświetlacza iPad'a na którym wyświetlana jest treść pozostaje niedotykowy. Jedynie pasek boczny oraz Touch Bar są dotykowe. Nimi nie można zarządzać za pośrednictwem klawiatury i myszy.

Powrót do iPadOS

Podczas korzystania z Sidecar istnieje możliwość powrotu do iPadOS bez konieczności rozłączania iPad'a z komputerem Mac. W tym celu nalży nacisnąć przycisk Home lub przeciągnąć palcem og dolnej do górnej krawędzi ekranu. Aby powrócić powrotem do Sidecar nalży kliknąć ikonkę Sidecar, która znajduje się w pasku z aplikacjami.

