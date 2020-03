Siedem przykazań pracy zdalnej

Podczas pandemii koronawirusa wiele osób zostało przeniesionych do pracy zdalnej. Dla wielu z nich jest to nowość, więc doradzamy, jak przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

Praca zdalna ma wiele swoich zalet. Przede wszystkim - nie musisz codziennie tracić czasu na dojazd do biura i z powrotem. Ile go zaoszczędzasz? To łatwo obliczyć - jeśli np. pokonywanie trasy dom-praca zajmuje Ci 25 minut w jedną stronę, oznacza to 50 minut dziennie. Przemnóż to przez 5 (lub 6) dni w tygodniu - zyskujesz 250 (lub 300) minut życia! Druga zaleta to ubiór. Jeżeli w Twojej pracy obowiązuje dress code, w domu możesz siedzieć przy komputerze w czymkolwiek - dresach, piżamie, a nawet bez niczego (czego nie polecamy ze względów higienicznych). Są jednak sytuacje, gdy trzeba dobrze wyglądać - o czym dalej w tekście. No i wreszcie rzecz trzecia - jeśli masz w pracy konkretny termin na wykonanie zadania, nie ma znaczenia, o której porze będziesz je robił. Dajmy na to - masz oddać artykuł 27 marca. Czy napiszesz go 25 marca w godzinach pomiędzy 10 a 14, czy też 26 marca pomiędzy 20 a 23, to nikogo nie obchodzi. Ważne, żeby 27 marca znalazł się u odbiorcy.

Poniższe porady mają na celu pomóc Ci w organizacji stanowiska i samej pracy.

1. Czas na pracę to czas na pracę i na nic więcej

Jeśli nie jesteś osobą mieszkającą samotnie, wyjaśnij domownikom, że w czasie, kiedy pracujesz, mają Cię traktować tak, jakby Cię nie było - jesteś w pracy. W związku z tym niech nie zawracają Ci głowy co pięć minut. Uprzedź też, że w czasie przeznaczonym na pracę nigdzie się nie ruszasz. Normalnie i tak by Cię przecież nie było w domu.

2. Czas na pracę to także konieczność samodyscypliny

Pracując w domu i nie mając za plecami szefa, człowiek ma tendencję do rozpraszania swojej uwagi. Przykładowo - robisz zestawienie, a w przeglądarce masz otwartego Facebooka, na którego zaglądasz co kilka chwil i odpisujesz na komentarze, a od czasu do czasu rozmawiasz poprzez Messengera? Niedobrze. Pamiętaj, że każda sekunda, którą poświęcisz w czasie pracy na sprawy z nią niezwiązane sprawi, że dokładnie tyle samo czasu więcej będzie trzeba poświęcić na pracę. Tak więc - zrób najpierw to, co masz zrobić, a potem zajmuj się, czym tylko chcesz. Na przykład czytaniem PC World.

3. Wyznacz stanowisko pracy

Twoje stanowisko pracy to komputer lub laptop. Miejsce, w którym się znajduje maszyna, powinno być pozbawione elementów, które są na nim niepotrzebne. Pod ręką powinny natomiast znajdować się przydatne akcesoria. Innymi słowy - niech biurko z monitorem i klawiaturą przypomina biurko w pracy. I pamiętaj - to nie bufet. Jemy przy osobnym stole.

4. Wygoda rzecz ważna

Jeśli spędzasz w domu dużo czasu przy komputerze, z pewnością posiadasz nabyty w tym celu wygodny fotel. Ponieważ będziesz spędzać przy domowym stanowisku pracy sporo czasu, wygoda i ergonomia są bardzo ważne. Chyba, że chcesz się szybko męczyć, a za parę lat chodzić na masaże kręgosłupa. Jeśli nie masz takiego fotela, może to dobry czas, aby go nabyć (najlepiej online)? Polecamy w tym celu fotele gamingowe - tworzone są z myślą o wygodzie użytkowników przy długotrwałym siedzeniu przy komputerze. W wyborze pomoże Ci nasz ranking "Najlepsze fotele gamingowe dla gracza". Pamiętaj także o przewidywanych przez BHP Przepisach dotyczących pracy przy komputerze - dotyczą one m.in. odległości monitora od oczu.

5. Zadbaj o odpowiednie narzędzia do pracy

Aby praca z domu była równie efektywna, jak w biurze, musisz mieć dostęp do narzędzi, które używasz na firmowej maszynie. Tutaj o ich dostarczenie na czas pracy zdalnej musi zadbać Twój pracodawca. Jakie to narzędzia? Temu zagadnieniu poświęcony jest osobny artykuł - "Jak pracować efektywnie, nie wychodząc z domu".

6. Czasem musisz wyglądać reprezentatywnie

Jeśli w normalnych okolicznościach rozmawiasz z kontrahentami, zleceniodawcami lub partnerami, przy pracy zdalnej zrobisz to za pomocą komunikatora. Jakie to może być komunikator - o tym mówimy w osobnym tekście. Tu doradzamy, aby na czas rozmowy wideo ubrać się tak, jak do normalnego spotkania, zadbać o odpowiednie tło oraz zapewnić ciszę w domu - można na czas rozmowy po prostu zamknąć na klucz wejście do pokoju, w którym pracujesz. Porządne ubranie się na czas wideokonferencji świadczy o szacunku dla rozmówców.

7. Ustal godziny pracy

Wspomniałem na początku artykułu, że godziny, w których wykonasz zadanie, nie mają znaczenia - byleby było zrobione na czas. Jednak nie zawsze tak można, a częściej - nie powinno się tak robić. Dlaczego? Powód jest prosty - jeśli przez lata pracujesz w określonych godzinach, Twój organizm - w tym umysł - przystosował się do osiągania najlepszej wydajności właśnie w nich. Dlatego jeśli przez pięć lat pracowałeś w godzinach 8-16, zasiadając do pracy po 20. nie będziesz tak samo wydajny, jak w zwykłych godzinach roboczych. Ponadto wieczorem człowiek już odczuwa zmęczenie po całym dniu i po prostu nie osiągnie takiej efektywności, jak w godzinach wcześniejszych. No i mówiąc całkiem po ludzku - o tej porze zazwyczaj się relaksujmy, więc dlaczego masz zamiast tego pracować?

