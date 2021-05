Składać komputer czy kupić gotowy? [PORADNIK]

Zaufać profesjonalistom czy samodzielnie kompletować sprzęt? Co jest lepszym wyborem i za co zapłacimy mniej?

Spis treści

Ze względu na swobodę wyboru "składaki" mają wielu zwolenników. Czy jednak kompletowanie całego sprzętu jest dla każdego? Zanim podejmiesz decyzję, zastanów się do czego chcesz używać komputera i jakie są Twoje umiejętności.

Składak czy gotowiec?

Tak naprawdę masz trzy możliwości wyboru: kupić gotowy komputer, złożyć go samemu lub zlecić jego budowę. W gotowych komputerach konfiguracje zwykle są zrównoważone, system operacyjny zainstalowany fabrycznie, a my możemy liczyć na gwarancję i obsługę klienta. Nie zapominajmy jednak, że są to urządzenia produkowane masowo i często posiadają słabe komponenty, którymi nie były reklamowane, a na których zaoszczędził producent. Do tego niektóre zestawy nie nadają się do rozbudowania w przyszłości ze względu na nierozkładalne, zaplombowane obudowy lub groźbę naruszenia gwarancji po manipulacji w ustawieniach systemowych.

Jeżeli chodzi o tzw. składaki, sprzedawcy często wspominają o tym, że własnoręcznie budowane komputery łatwo się psują, a części nie są ze sobą kompatybilne. Oczywiście może tak się stać i podzespoły nie będą pracować w pełni swych możliwości, jednak tylko w przypadku, w którym kompletnie nie znasz się na doborze sprzętu i nie wiesz co z nim robisz. Wtedy, wciąż targany chęcią zakupu zestawu złożonego z wielu elementów, możesz zdecydować się na ostatnią opcję, czyli zlecenie i zapłacenie profesjonaliście za pomoc w skonstruowaniu satysfakcjonującego Cię komputera.

Na co zwrócić uwagę przy składaku?

Ludzie wciąż wahają się przed podjęciem decyzji o budowaniu komputera. Nie jest to trudne, jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie o podzespołach i ustaloną listę części. To nieco tańsza opcja niż wybór satysfakcjonującego Cię gotowca, choć bardziej czasochłonna. Takie doświadczenie może również przynieść mnóstwo satysfakcji - uczymy się i dowiadujemy więcej o sprzęcie, na który przeznaczamy często nie mały budżet, a rezultat końcowy pod względem nie tylko estetycznym, ale przede wszystkim wydajnościowym jest ostatecznie zadowalający.

W tym wypadku, jeśli nie chcesz nudnej skrzynki, masz wpływ na wybór od poziomu śrubek, przez przetwarzanie i wydajność graficzną, aż po konstrukcję obudowy i możliwości chłodzenia. Możesz też rozejrzeć się za najlepszą ceną dla każdego z wybranych komponentów. W Internecie łatwo znaleźć informacje z kompleksowymi spisami części potrzebnych do budowy z podziałem na różne segmenty budżetowe lub video-poradniki. Informacje w takich miejscach są zwykle kompleksowe i czytelne. Sztuką jest odpowiedni dobór podzespołów. Pamiętaj, że najważniejsze przed zakupem jest sprawdzenie czy wszystkie części komputera są ze sobą kompatybilne. Nie kupuj ich pod wpływem emocji, jeżeli wcześniej nie składałeś takiego sprzętu.

Czym kierować się w wyborze gotowego komputera?

Jeżeli postawiłeś na gotowy komputer stacjonarny, nie kupuj go na portalach aukcyjnych od podejrzanych użytkowników (tym bardziej gdy nie znasz się na sprzęcie). Lepiej postawić na znanych producentów i sklepy dbające o jakość sprzedawanych produktów. Niestety w urządzeniach od anonimowych sprzedawców można znaleźć nieoryginalne części, słabe podzespoły i zasilacze oraz nieodpowiednie płyty główne. Dlatego bardzo ważne jest, abyś dokładnie sprawdzał specyfikacje. Jeżeli nie masz doświadczenia, poproś o pomoc kolegę, który jest biegły w temacie. Zastanów się też do czego będziesz używał nowego zestawu. Jeżeli grasz w gry, zwrócisz większą uwagę na kartę graficzną, niż użytkownik zamierzający jedynie przeglądać Internet. W przypadku komputera biurowego wystarczy Ci średniej jakości procesor i 8 GB RAM. Jeżeli skupiasz się na multimediach, zainwestuj w pojemny dysk. Tak naprawdę w wyborze gotowca najważniejsze są:

procesor

płyta główna

karta graficzna

pamięć RAM

dysk twardy

zasilacz

Rozstrzygającą kwestią jest tu Twój budżet.

