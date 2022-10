Składasz gamingowy komputer? Sprawdź najlepsze procesory do gier w 2022 roku

Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować nowy komputer od zera, czy też rozbudować posiadany, procesor jest jednym z najważniejszych komponentów, które znajdują się środku naszego PC. Ale jakie są najlepsze w 2022 roku?

By udzielić odpowiedziach na to pytanie, dokładnie przeanalizowaliśmy rynek. Tak oto powstało to zestawienie, obejmujące zarówno niedrogie chipy, jak i monstrualnie potężne jednostki dla tych, którzy pragną osiągnąć jak największą wydajność w najnowszych grach.

Choć może wydawać się, że wybór nie jest prosty, zwłaszcza teraz, kiedy w przypadku układów centralnych zachodzi tak dużo zmian, okazuje się zgoła inaczej. Wcale nie jest tak trudno, jak bywało to kiedyś. Teraz, kiedy nowe modele Ryzenów AMD czy układów Core od Intela oferują jeszcze więcej rdzeni i większą wydajność niż kiedykolwiek wcześniej, trudno jest kupić zły procesor. Pamiętajmy też, że wydajność w większości nowych gier będzie mocno zależna od posiadanej karty graficznej.

W zestawieniu ujęliśmy zarówno najnowsze procesory AMD, wykorzystujące nowe gniazdo AM5, jak i dużo tańsze modele korzystające z AM4. W przypadku produktów Intela wybór chwilowo jest dużo prostszy i skupiliśmy się wyłącznie na 12 generacji układów Core. I choć zapewniają one pełny przekrój rynkowy, to w niedługim czasie możecie spodziewać się aktualizacji o najnowsze procesory 13. generacji, które zadebiutują pod koniec października.

Przejdźmy zatem do omówienia wybranych jednostek. Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest wyłącznie powiązana z ceną. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

Intel Core i3-12100F

Fot. Aliexpress

Tak, polecamy ten czterordzeniowy układ jako procesor do gier! Intel Core i3-12100F to wciąż bardzo wydajna jednostka i śmiało można powiedzieć, że to najszybszy budżetowy procesor z obecnie dostępnych na rynku. Cztery rdzenie Golden Cove poradzą sobie z większością nowych gier nawet w parze z mocną kartą graficzną. Tak, ten procesor nie będzie ograniczał mocy układów takich, jak GeForce RTX 3060 czy Radeon RX 6600 XT. Z dodatkowych zalet warto również wymienić niski pobór mocy.

Maksymalnie jednostka ta pobierze zaledwie 89 Watów, co nie powinno spowodować ani większych rachunków za prąd, ani problemów z jej schłodzeniem. W tym celu możemy nawet skorzystać z coolera, który znajdziemy w zestawie. Intel Core i3-12100F instalujemy na płytach wyposażonych w gniazdo LGA1700, oznacza to możliwość przyszłej aktualizacji systemu o mocniejszy procesor nie tylko 12., ale i 13. generacji. Pamiętajcie tylko, że model z dopiskiem “F” nie posiada zintegrowanej karty graficznej.

AMD Ryzen 5 5500

Fot. Aliexpress

Szukając alternatywy dla propozycji Intela, natrafimy na dość intrygujący procesor od AMD. Układ ten bazuje na architekturze Cezanne, znanej z jednostek APU tego producenta. Oznacza to, że do dyspozycji otrzymujemy sześć wydajnych rdzeni ZEN3, jednak pozbawieni zostaliśmy obsługi PCIe 4.0. W modelu tym AMD zdecydowało się również na okrojenie pamięci podręcznej. Ta jest o połowę mniejsza niż w jednostkach Vermere, co może przełożyć się na wydajność w niektórych grach.

Mimo wszystko warto zainteresować się Ryzenem 5 5500, zwłaszcza gdy składamy nowy komputer w mocno ograniczonym budżecie. Jego rdzenie osiągają nawet 4,2 GHz - dzięki technologii Turbo Boost. Dodatkową zaletą jest dołączone do zestawu chłodzenie AMD Wraith Stealth, które bez problemu poradzi sobie z opanowaniem tego 65-Watowego układu. Niestety platforma AMD AM4 kończy swoje wsparcie, przez co przyszła wymiana procesora będzie mocno ograniczona.

AMD Ryzen 5 5600

Fot. Aliexpress

Szukając wydajniejszej jednostki, nie można pominąć Ryzena 5 5600. Model ten zadebiutował w kwietniu 2022 roku i od razu zyskał duże grono zwolenników. Nie można się temu dziwić. Jednostka ta to tak naprawdę Ryzen 5 5600X z niższym o 100 MHz taktowaniem. Oznacza to, że otrzymujemy pełne możliwości architektury Vermeer - łącznie z obsługą PCIe 4.0 czy pełny 35 MB cache trzeciego poziomu. Ryzen 5 5600 to wciąż sześciordzeniowy układ ZEN3. Taktowanie bazowe wynosi 3,5 GHz, ale dzięki rozwiązaniu Turbo Boost osiąga 4,4 GHz. Mimo wyższej wydajności w stosunku od modelu Ryzen 5 5500, zmianie nie uległo TPD układu i dalej wynosi 65 Watów. W zestawie z Ryzenem 5 5600 również otrzymujemy chłodzenie.

Intel Core i5-12400F

Fot. PCWorld

Wracamy do procesorów Intela i do popularnej linii Core i5. Tym razem polecamy sześciordzeniową jednostkę Alder Lake. Model ten wciąż nie wykorzystuje hybrydowej architektury i korzysta wyłącznie z wysokowydajnych rdzeni Golden Cove, których zegar turbo może wynosić nawet 4,4 GHz. Jak udowodniły nasze testy, procesor ten bez problemu poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami. Tutaj również w zestawie otrzymujemy chłodzenie.

Intel Core i5-12600k

fot. PCWorld

Gdy potrzebujesz jeszcze wyższej wydajności, warto sięgnąć po Core i5-12600k. Ta w pełni odblokowana na podkręcanie jednostka wyposażona jest w aż 10 rdzeni i obsługuje 16 wątków wykonawczych. Intel w tym celu wykorzystuje nową architekturę hybrydową. Oznacza to, że poza sześcioma wydajnymi rdzeniami Golden Cove, uzyskujemy dostęp do czterech Gracemont. Procesor bez wątpienia zapewni płynną rozgrywkę w najnowszych grach, nawet w parze z najmocniejszymi dostępnymi kartami graficznymi.

Pamiętajcie tylko, że układ ten nie posiada w zestawie żadnego radiatora. Dodatkowo, jeżeli planujemy jego podkręcanie, warto zainwestować w wydajniejsze rozwiązanie. W tym celu możecie skorzystać z naszego zestawienia: “Najlepsze chłodzenia”.

AMD Ryzen 7 5800X3D

Fot. Aliexpress

W momencie premiery Ryzen 7 5800X3D był najszybszym procesorem do gier, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez AMD. Czerwonym udało się to osiągnąć, łącząc wydajne rdzenie ZEN3 z technologią “stakowania” pamięci cache na ich powierzchni. Ten ośmiordzeniowy procesor posiada dwa razy więcej pamięci podręcznej, czyli aż 96 MB. To właśnie dzięki temu w nowych grach wydajność jest na tak wysokim poziomie, pomimo niskiego taktowania układu (4,4 GHz w Turbo). Procesor instalujemy na płytach głównych AM4 z DDR4, co również można traktować jako zaletę, ponieważ nie podnosi to znaczącą co ceny całej platformy. Niestety - w zestawie nie otrzymujemy chłodzenia, choć schłodzenie tej 105-watowej jednostki nie będzie dużym wyzwaniem.

Intel Core i9-12900K

Fot. PCWorld

Co prawda najwydajniejszym układem Intela pozostaje model Core i9-12900KS, to polecamy tańszy i łatwiej dostępny model Core i9-12900K. Różnica w wydajności między tymi modelami często nie wynosi nawet 5%, więc po co przepłacać? To właśnie dopiero po premierze tego modelu Intel był w stanie nawiązać rywalizację z AMD pod względem wydajności procesorów w grach. Core i9-12900K również korzysta z hybrydowej architektury Alder Lake. Do dyspozycji otrzymujemy łącznie aż 16 rdzeni (8C+8c), które obsługują do 24 wątków. Procesor wspiera najnowsze rozwiązania Intela, takie jak Intel Turbo Boost 3.0 czy Thermal Velocity Boost, dzięki którym potrafi osiągnąć zegar nawet 5,3 GHz. Niestety, wysoka wydajność nie bierze się z powietrza, a okupione jest to dość wysokim poborem mocy czy temperaturą. Maksymalne TDP procesora wynosi 243 Waty, więc wybierając chłodzenie, miejcie to na uwadze.

AMD Ryzen 9 7950X

fot. PCWorld

Na liście najlepszych procesorów do gier nie mogło zabraknąć również najnowszego procesora od AMD. Ryzen 9 7950X to topowy przedstawiciel procesorów serii Raphael, która wprowadza wiele zmian. Jednostki produkowane są w zakładach TSMC z wykorzystaniem najnowszej technologii litograficznej 5 nm. Pozwoliło to na znaczne podbicie zegarów bazowych czy turbo w stosunku do poprzedników.

Ryzen 9 7950X dzięki temu jest w stanie osiągnąć nawet 5,7 GHz (4,5 GHz bazowo). Nowe rdzenie ZEN4, zapewniają również nawet 40% wyższą wydajność w stosunku do poprzedników. Minusem nowych Ryzenów, jest wykorzystanie nowej, na razie bardzo drogiej platformy AM5 i pamięci DDR5. Jednak jeżeli nie przeraża Was wysoka cena zestawu czy osiągane temperatury, to warto zainteresować się tym procesorem. Bez wątpienia ta szesnastordzeniowa jednostka poradzi sobie z najnowszymi grami, również świetnie sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych, jak montaż lub obróbka wideo, czy tworzenie grafiki 3D. Pamiętajcie tylko o odpowiednim chłodzeniu.

Zaktualizujemy listę polecanych modeli, gdy tylko pojawią się nowe jednostki w sprzedaży. Poza planowaną premierą układów Intela 13 generacji można spodziewać się, że w niedługim czasie AMD zdecyduje się na wypuszczenie nowych jednostek wyposażonych w powiększoną pamięć podręczną (AMD 3D V-Cache).