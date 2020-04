Skype Meet Now bez logowania - czym jest i jak używać?

Boisz się o swoje bezpieczeństwo korzystając z Zoom? Sprawdź najnowszą usługę Skype Meet Now od Microsoftu. Rozwiązanie jest proste w użyciu oraz nie wymaga instalacji, ani rejestracji.

W dobie pandemii koronawirusa świat oszalał na punkcie wszelkiego rodzaju aplikacji do wideokonferencji oraz pracy grupowej. Programy takie, jak Zoom Cloud Meetings czy Microsoft Teams nagle zaczęły bić rekordy popularności w App Store oraz Google Play Store.

Niestety szybko okazało się, że Zoom nie jest do końca bezpieczny. Twórcy programu nie byli przygotowani na tak szybki wzrost liczby użytkowników, a sama usługa posiada słabe zabezpieczenia.

Rozwiązaniem problemu z systemami do wideokonferencji może być Skype Meet Now. To nowa usługa od Microsoftu, która umożliwia przeprowadzanie bezpłatnych spotkań wideo bez konieczności instalacji aplikacji klienckiej oraz rejestracji w usłudze.

Nowa usługa Meet Now pozwala na przeprowadzanie wideorozmów poprzez wygenerowanie za pomocą jednego kliknięcia bezpłatnego, unikalnego linku. Kolejnym krokiem jest podzielenie się linkiem z osobami, które mają wziąć udział w rozmowie na przykład za pomocą Messenger'a czy poczty elektronicznego. Co ważne według Microsoftu, który odpowiada za rozwój usługi Skype wygenerowany link nie posiada daty ważności. Oznacza to, że raz wygenerowany link może pozwolić na stałe łączenie się z wybranymi osobami bez konieczności ponownej konfiguracji usługi.

Dodatkowo Skype Meet Now umożliwia nagrywanie rozmów i zapisywanie ich do późniejszego odsłuchu. Zapisane nagranie pozostaje aktywne przez 30 dni. Nie zabrakło także modnej ostatnimi czasy funkcji zamazywania tła. To idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą chwalić się swoim domowym biurem.

Skype Meet Now podobnie, jak inne usługi do telekonferencji pozwala na udostępnianie ekranu, co znacząco ułatwi współpracę pomiędzy połączonymi użytkownikami.

Skype Meet Now dostępne jest na każdy urządzeniu z zainstalowaną aplikacją Skype. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z rozwiązania za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności logowania się do Skype.

Jak korzystać z Skype Meet Now?

Aby skorzystać z Skype Meet Now należy utworzyć darmowe spotkanie. W tym celu trzeba przejść do witryny www.skype.com/pl/free-conference-call/.

Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku Utwórz bezpłatne spotkanie. Witryna wygeneruje dla nas specjalny link zaczynający się od join.skype.com.

Dodatkowo z tego poziomu możemy udostępnić link za pomocą Poczty programu Outlook lub Gmail'a. Alternatywnie można skopiować link i udostępnić go za pomocą portali społecznościowych czy komunikatorów internetowych.

Aby uruchomić Skype Meet Now należy wybrać opcję Rozpocznij rozmowę.

W tym miejscu Skype zapyta się nas czy chcemy zalogować się, utworzyć nowe konto czy dołączyć jako gość. Wybieramy opcję Dołącz jako gość, która dodatkowo zaznaczona jest na niebiesko. Następnym krokiem jest zdefiniowanie swojej nazwy, która widoczna będzie dla innych osób biorących udział w spotkaniu. Należy pamiętać, że konta gości automatycznie wygasają po 24 godzinach. Problemu tego nie ma w przypadku logowania do Skype za pomocą konta Microsoft.

Po wpisaniu swojego nicku i wybraniu opcji dołącz zostaniemy przeniesieni do utworzonego spotkania. Przeglądarka może poprosić nas o dostęp do mikrofonu oraz kamerki wideo.

Widok spotkania domyślnie nie uruchamia rozmowy wideo. Na dole pojawia się komunikator tekstowy widoczny dla każdego z uczestników spotkania. Istnieje również możliwość wysyłania zdjęć, kontaktów, zapisek głosowych oraz planowania spotkań.

Aby wziąć udział w rozmowie wideo należy kliknąć przycisk Zadzwoń znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. W tym miejscu musimy włączyć mikrofon, aby odbiorcy słyszeli nasz głos. Alternatywnie można uruchomić również kamerkę internetową.

Z poziomu widoku telekonferencji dostępny jest również czat, który wita nas po zalogowaniu się do spotkania.

To już wszystko, co trzeba zrobić, aby skorzystać z Skype Meet Now.