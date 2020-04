Skype: jak założyć konto - krok po kroku

Skype to jeden ze starszych komunikatorów należący do firmy Microsoft, który od wielu lat jest integralną częścią systemów Windows począwszy od popularnej siódemki skończywszy na aktualnych wydaniach dziesiątki.

Dziś Skype został już nieco wyparty przez inne komunikatory jak np. Messenger, który jako nierozłączny element Facebooka jest z nami codziennie. Nie znaczy to, że nikt z niego już nie korzysta. Wiele osób nadal nie posiada kont na portalach społecznościowych i korzystają właśnie z tego komunikatora. Skype jako jeden z niewielu komunikatorów umożliwia komunikację w formie tekstowej, głosowej, a także wideo. Ponadto zawsze istotną jego funkcją była możliwość dzwonienia na telefony stacjonarne i komórkowe - wymagało to jednak doładowania konta.

W kilku prostych krokach pokażę Wam jak założyć konto na Skypie i zacząć z niego korzystać. Domyślnie od Windows 7 ten komunikator stanowi integralną część systemu więc aby go uruchomić odnajdźmy pole wyszukiwania obok przycisku START. Wpisujemy z klawiatury jego nazwę "Skype", powyżej system zacznie nam wyświetlać najbardziej pasujące elementy systemu. Powinna się pojawić ikona programu, którą klikamy lewym przyciskiem myszki.

Po kliknięciu naszym oczom ukaże się okno aplikacji, w którym klikamy "Zaczynamy!"

W kolejnym kroku klikamy na "Zaloguj się lub utwórz".

W tym momencie dostajemy informację, że możemy się zalogować jeśli mamy już konto, albo założyć nowe jeśli go nie posiadamy. Jako że my zakładamy nowe konto klikamy "Utwórz je!"

Teraz mamy możliwość zdecydowania czy tworzymy konto Microsoft, które umożliwi nam dostęp do Skype czy niezależne konto, do którego wykorzystamy adres poczty internetowej (email).

W naszym przypadku wybieramy opcję drugą po czym wpisujemy swój adres pocztowy (email) i klikamy "Dalej".

Następne okno prosi o podanie hasła do tworzonego konta i to ważna uwaga: Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej dwa z następujących rodzajów znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole. Wprowadzamy wymyślone przez nas hasło i klikamy "Dalej".

Kolejny krok to wprowadzenie swojego imienia i nazwiska, po tym klikamy ponownie "Dalej"

Dalej wprowadzamy kraj zamieszkania oraz datę urodzenia po czym klikamy "Dalej"

W tym momencie dostajemy informację, że na nasz adres poczty internetowej została wysłana wiadomość z kodem, który musimy wprowadzić w poniższe pole. Krok ten m.in weryfikuje że adres, który podaliśmy faktycznie należy do nas. Poniżej pola gdzie należy wpisać otrzymany kod znajduje się też informacja o tym czy chcemy otrzymywać oferty, porady i inne informacje o produktach firmy Microsoft, jeśli chcemy to klikamy w czarny prostokąt, jeśli nie pozostawiamy to pole puste.

Logujemy się na naszą pocztę w celu odebrania wiadomości z kodem.

Przepisujemy ją w miejsce oznaczone "Wprowadź kod" po czym klikamy "Dalej" gdzie musimy jeszcze przepisać kilka znaków z obrazka. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu sprawdzenie że formularz jest wypełniany przez osobę fizyczną, a nie jakiś zautomatyzowany program komputerowy. Przepisujemy znaki i ponownie klikamy "Dalej". Nie ma tu różnicy czy wprowadzimy dużą czy małą literę. Jeśli znaki są dla nas nie wyraźne możemy kliknąć przycisk "Nowy", który wygeneruje nowy obrazek ze znakami lub przycisk "Odsłuchaj" po czym w głośnikach usłyszymy kolejno prezentowane znaki.

Wreszcie wita nas główne okno programu. Jeszcze tylko kilka podstawowych opcji konfiguracyjnych i będziemy mogli zacząć korzystać ze Skype. Klikamy "Kontynuuj".

Zezwalamy aplikacji na dostęp do kontaktów poprzez kliknięcie "Tak". gdy zobaczymy informację potwierdzającą synchronizację klikamy "Kontynuuj".

W oknie, które nam się teraz pokaże możemy ustawić swoje zdjęcie profilowe klikając "Prześlij zdjęcie" i wybierając je z naszego komputera. Możemy tez tego nie robić i kliknąć po prostu "Potwierdź", więc tak też robimy.

Zezwalamy aplikacji na dostęp do mikrofonu klikając na "Tak".

W kolejnym oknie mamy możliwość przetestowania czy nasz mikrofon i głośniki są odpowiednio ustawione. Jeśli mamy tylko jeden mikrofon w komputerze to przy pozycji "Mikrofon" nic nie zmieniamy, jeśli mamy więcej to ustawiamy taki mikrofon z którego na co dzień korzystamy. Pozostawienie domyślnie ustawionej opcji jest zazwyczaj najlepszym wyjściem. Klikając na symbol trójkąta znajdujący się przy opcji "Test dźwięku", usłyszymy z głośników specyficzna melodyjkę przychodzącego połączenie na Skypie. W czasie jej trwania możemy regulować niebieski suwak, który wskaże jak głośno ma być odtwarzany głos osoby mówiącej do nas podczas rozmowy. Tą opcję także sugeruję zostawić bez zmian. Niżej mamy opcję "Zacznij darmową rozmowę testową" służy ona do wykonania testowej rozmowy, która łączy nas z automatem pozorującym rozmówcę, dzięki czemu możemy sprawdzić czy nasze głośniki oraz mikrofon działają i czy są ustawione na odpowiednik poziomie. Jeśli wszystko jest OK to klikamy "Dalej".

Krok kolejny to ustawienia kamery, jeśli jej nie mamy to klikamy "Dalej", natomiast jeśli mamy podłączoną do komputera kamerę to możemy ją wstępnie skonfigurować. Jakość obrazu zależy od posiadanej kamery. Klikamy "Dalej".

Od teraz nasz program jest gotowy do użycia.