Smartfon w naprawie? Trzy rzeczy, o których warto pamiętać

Kupując nowy smartfon użytkownicy oczekują, że będzie on działał jak najdłużej. Coraz chętniej – zwłaszcza w odniesieniu do produktów klasy premium – decydują się na dodatkowe ubezpieczenie czy przedłużenie ochrony gwarancyjnej, ale nie zawsze jest to pakiet oferowany przez producenta. W tym kontekście rzadko porusza się temat jakości usług oraz użytych w jej trakcie komponentów, więc – aby uniknąć rozczarowania – warto pamiętać o kilku rzeczach.

Rozbity ekran w smartfonie to sytuacja dość powszechna. Wydaje się, że jego naprawa to żaden kłopot. W wielu lokalizacjach znaleźć można punkty, świadczące serwis urządzeń mobilnych. W dodatku ceny tych usług nie są wygórowane. To właśnie cena jest tym kluczowym elementem, który powinien być przez użytkownika traktowany, jako ostrzeżenie. Niska cena najczęściej oznacza naprawę przy użyciu nieoryginalnych komponentów – w ich miejsce wykorzystywane są tanie odpowiedniki, których jakość jest znacznie gorsza.

Co więcej, korzystanie z tego typu okazji cenowych najczęściej rozwiązuje sprawę na krótko – może okazać się, że wydajność, funkcjonalność lub wygląd produktu po naprawie uległa zmianie. Konsekwencje mogą być jednak znacznie poważniejsze. Brak oryginalnych, sprawdzonych części zamiennych lub nieprzeszkolony technik wykonujący usługę naprawy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania produktu. W najlepszym razie może to spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia, utratę szczelności lub ponowną usterkę, a w skrajnym – nawet jego zapłon. Naprawa produktu w nieautoryzowanym serwisie powoduje też utratę gwarancji producenta.

Wykupując usługę ubezpieczenia czy przedłużonej ochrony gwarancyjnej, jeszcze przed podpisaniem umowy, warto dowiedzieć się, jakie są warunki naprawy, przez kogo będzie realizowana i jakie komponenty zostaną użyte. Czas poświęcony na dokładne przeczytanie takiej umowy pozwoli uniknąć rozczarowania i stresu w przyszłości. Porównując oferty na rynku warto też sprawdzić usługę producenta. Przykładowe ceny podstawowych napraw, takich jak wymiana ekranu, najczęściej można sprawdzić online.

Kupując produkty, zwłaszcza te droższe, konsumenci pamiętają o zabraniu dowodu zakupu. Ta sama zasada odnosi się do usług serwisowych, jednak tu paragon lub fakturę zastępuje dokument potwierdzający wykonaną naprawę. Warto zwrócić uwagę czy jest tam opis usterki, opis wykonanych czynności oraz wykaz użytych części. Wybierając pakiet ochrony swojego urządzenia zawsze warto sprawdzić i porównać usługi. Czasami oszczędności mogą być pozorne. Pakiet ochrony oferowany przez producenta to komfort i bezpieczeństwo dla użytkownika. Przykładem takiej usługi jest Samsung GUARD Serwis, oferujący wydłużoną nawet do 5 lat ochronę urządzenia. Poza najwyższą jakością, zapewnianą przez regularnie audytowaną sieć Serwisów Autoryzowanych Samsung oraz wsparciem udzielanym przez infolinię producenta, ochronę GUARD można wykupić przez cały, 2-letni okres gwarancji standardowej, co jest rozwiązaniem unikatowym na rynku.