Snapchat: przewodnik dla początkujących

Snapchat to jedna z ulubionych aplikacji młodych ludzi. Nie oznacza to, że nie mogą używać jej starsi. Nasz poradnik pokaże każdemu, jak zacząć jej używać oraz do czego może posłużyć.

Spis treści

Snapchat zdobył sobie popualrność z wielu powodów, a jednym z nich jest jego intuicyjność. Jak wygląda w praktyce jego instalacja i użytkowanie?

Instalowanie Snapchat

Snapchat to aplikacja darmowa, którą można pobrać dla systemu Android ze sklepu Play Store, a dla iOS - AppStore. Po instalacji należy stworzyć darmowe konto użytkownika, podając przy tym swój adres e-mail oraz datę urodzenia. Można wówczas wybrać swoją "snapchatową" nazwę - zrób to mądrze, ponieważ później nie można jej zmienić. Po dokonaniu wyboru aplikacja poprosi Cię o dostęp do kontaktów w telefonie, aby sprawdzić, kto ze znajomych używa tej aplikacji.

Twój pierwszy snap

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji prosi ona o pokazanie się w przednim aparacie smartfona. Zobaczysz okrągłą ikonkę na dole ekranu - jej naciśnięcie pozwoli wykonać zdjęcie, a przytrzymanie - nagrać wideo. Nic nowego, w innych programach też to spotykamy - jednak popularność Snapchata leży w filtrach i efektach. Po ich dodaniu do zdjęcia otrzymujemy "snap" - czyli zdjęcie wzbogacone o te właśnie dodatki. Jak je dodawać? Gdy Twoja twarz znajduje się w polu widzenia, dotknij ją palcem i przytrzymaj. Pojawi się biała siatka, a następnie okrągłe ikonki na dole - to właśnie filtry (nazywane też "soczewkami"), które możesz przesuwać, a wybrane nakładać na swoją twarz (wystarczy nacisnąć). Warto zaznaczyć, że są one regularnie aktualizowane i pojawiają się nowe.

Pryz niektórych filtrach widnieje informacja, że dla osiągnięcia najlepszego efektu należy otworzyć usta lub unieść brwi. Inne pozwalają nie tylko zmienić wygląd, ale i zmodyfikować głos - co daje zabawne efekty przy nagrywaniu materiałów wideo.

Snapchat - zmiana twarzy

Jeden z filtrów pozwala na zamianę ze sobą dwóch twarzy na zdjęciu - przez długi czas funkcja ta była najbardziej popularnym rozwiązaniem w aplikacji. Aby było to możliwe, dwie osoby nie muszą stać obok siebie - równie dobrze można zastosować zdjęcie z galerii. Dokładnie wyjaśniamy to w osobnym poradniku "Jak zmienić twarze w Snapchacie?"

Snapchat - edytowanie snapów

Po zrobieniu snapa zobaczysz w prawym rogu nową ikonkę - umożliwia ona edycję, czyli dodawanie naklejek, tekstu oraz rysunków.

Znajdziesz także możliwość dodania drugiego filtra wraz z opcjami, których nie ma przy pierwszym.

Ikonka zegarka pozwala na ustalenie, jak długo twoim znajomi mogą widzieć Cię w takiej formie. Jest to kolejna ważna funkcja Snapchata - zdjęcia i klipy wideo są kasowane po upływie wskazanego czasu i to niezależnie od tego, czy zostały obejrzane, czy nie. Jak można je zachować? Jedyny sposób to zrobienie zrzutu ekranu.

Snapchat - wysyłanie snapa

Po zrobieniu snapa z pewnością zachcesz się nim z kimś podzielić. Naciśnij niebieską ikonkę ze strzałką i wybierz kontakt z listy lub dodaj snapa do swojej historii i naciśnij strzałkę ponownie.

Snapchat - komunikacja ze znajomymi

Snapchat służy nie tylko do wysyłania snapów, ale również może pełnić rolę komunikatora internetowego. Możesz używać go do wysyłania wiadomości tekstowych lub nawiązywania rozmów wideo - pojedynczych i grupowych. Jak? uruchom aplikację i wybierz kontakty po lewej stronie. Kliknij na dowolny, aby zacząć rozmowę tekstową, wysłać zdjęcie lub zacząć rozmowę głosową.

Na górze listy kontaktów zobaczysz opcję dodania do historii - nie są to snapy wysłane bezpośrednio do Ciebie, ale te, które możesz oglądać. Dostajesz tam także co jakiś czas wiadomości od producenta aplikacji - po prostu naciśnij, aby obejrzeć.

Snapchat - Odkrywaj

Snapchat może być użyteczny nawet dla osób, które nie znoszą robić selfie. Jeśli przesuniesz ekran aplikacji w prawo, znajdziesz Odkrywaj - czyli zgromadzone historie swoich znajomych oraz informacje od dużych marek, portali internetowych, magazynów oraz popularnych użytkowników aplikacji (coś jak Youtuberzy, ale tu zwą się oczywiście "Snapchatterami"). Jeśli coś Cię interesuje - po prostu naciśnij.

Snapchat - Mapy

Po otwarciu Snap Mapy zobaczysz ważne wiadomości i wydarzenia związane ze Snapem. Możesz zobaczyć też kolorowe strefy, które oznaczają zagęszczenie użytkowników Snapchata w danym miejscu oraz ciekawe miejsca na zrobienie snapa. Możesz dodawać swoje propozycje - aby pojawiły się na mapie, nie dodawaj snapów do "mojej" historii, ale "wspólnej" ("Our Story"). Dzięki mapie możesz łatwiej zlokalizować swoich znajomych.

Jak włączyć mapy Snapchata? Pobierz najnowszą aktualizację aplikacji, a gdy masz otwartą kamerę w aplikacji, “Uszczypnij ekran dwoma palcami”, postaraj się go zmniejszyć, wtedy pokaże się Mapa Twojej lokalizacji. Wyraź zgodę na udostępnianie lokalizacji, klikając Zezwól, a następnie ustal kto może widzieć Twoją lokalizację tj. Tylko ja (tryb duszka), Moi znajomi lub Wybierz znajomych.

Snapchat - Trofea

Możesz zobaczyć swoje Trofea po naciśnięciu ikonki profilowej w lewym, górnym rogu, a następnie wybraniu ikonki trofeów. Zobaczysz, jakie udało Ci się już odblokować. System ich zdobywania przypomina ten znany z gier komputerowych.

A za co i jak można je zdobywać? Na przykład za zapisanie 10 snapów w Snapchat Memories, dodanie co najmniej 5 znajomych za pomocą Snap Mapy, czy udostępnianie snapów.

Snapchat - kasowanie konta

Jeśli stwierdzisz, że Snapchat nie jest Ci do szczęścia potrzebny, możesz go w każdej chwili skasować. W tym celu wejdź na stronę deaktywacji konta - tutaj. Możesz to zrobić z dowolnej przeglądarki. Następnie wpisz swój nick i hasło, potwierdź, że nie jesteś robotem. Wypełnij formularze i kliknij "wyślij" (submit). Zanim konto zostanie skasowane, musisz potwierdzić swoją decyzję i ponownie wpisać hasło. Wybierz skasowanie konta, potwierdź - i gotowe.

Dla pewności, możesz po wykonaniu powyższej operacji spróbować zalogować się na skasowane konto - nie powinno być to możliwe.