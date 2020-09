Specyfikacja współczesnego laptopa gamingowego - czym różni się od komputera PC

Wydaje Ci się, że laptop gamingowy to kompaktowy pecet z wbudowanym ekranem? Jesteś w ogromnym błędzie. Sprawdź, czym charakteryzują się laptopy dla graczy oraz dlaczego warto zainteresować się tego typu urządzeniami.

Spis treści

Niezależnie od tego jak często grasz w gry komputerowe powinieneś wiedzieć, że na rynku znajdziesz nie tylko wydajne komputery stacjonarne, ale także świetne konstrukcje mobilne, które pozwolą cieszyć się wysokiej jakości grafiką w dowolnym miejscu na ziemi.

Acer Predator Triton 500

Lata temu utarło się powiedzenie "laptopy nie nadają się do grania". Na szczęście rynek szybko je zweryfikował, a postępująca minimalizacja oraz optymalizacja podzespołów pozwoliła na zaoferowanie wydajnych laptopów, których masa własna niewiele różni się od typowego notebooka do pracy.

Obecne trendy udowadniają, że nie należy bagatelizować graczy, którzy cenią sobie mobilność i niezależność. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się jednak charakterystyka mobilnego grania. Obecnie zamiast konsol typu handled wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane laptopy gamingowe.

W dzisiejszym materiale wyjaśniamy, jak wygląda laptop do gier oraz czym się charakteryzuje. Na przykładzie portfolio Acera pokazujemy również, jakimi konstrukcjami warto się zainteresować niezależnie od posiadanego budżetu.

Laptop gamingowy - czym jest i do czego służy?

Laptop gamingowy to w dużym skrócie wysokowydajny komputer przenośny. Konstrukcje dla graczy posiadają wydajne procesory mobilne o podwyższonym TDP takie, jak układy Intel Core i5-10300H czy Intel Core i7-10750H. W niewielkich rozmiarów obudowie znajdziemy również sporą ilość szybkiej pamięci operacyjnej w standardzie DDR4 oraz specjalnie zaprojektowany układ graficzny Nvidia lub AMD. Nie może zabraknąć również wysokiej jakości matrycy, która coraz częściej obsługuje zwiększoną częstotliwość odświeżania. Całość uzupełnia specjalnie zaprojektowany układ chłodzenia, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zastosowanych podzespołów.

Dzięki udoskonalonemu procesowi technologicznemu oraz nowym systemom odprowadzania ciepła współczesne procesory mobilne nie odstają wydajnością od swoich stacjonarnych odpowiedników tak bardzo, jak jeszcze kilka lat temu. Dzisiejsze różnice w wydajności są praktycznie pomijalne, a swoboda, jaką otrzymujemy dzięki laptopowi gamingowemu z pewnością nam je rekompensuje.

Procesory Intel Core 10 generacji

Co ważne laptop gamingowy wbrew temu, co głosi nazwa nie musi służyć jedynie do grania. Nowoczesne konstrukcje są również wykorzystywane przez profesjonalistów, który potrzebują wydajnego komputera przenośnego. Dzisiejsze laptopy gamingowe to wysoce uniwersalne konstrukcje, które pozwolą zastąpić klasycznego desktopa oraz laptopa do pracy.

Topową konstrukcją, która posłuży nam za przykład jest Acer Predator Triton 500. To laptop, którego możemy porównać do drogiej, sportowej limuzyny. Dlaczego nie do supersamochodu? Odpowiedź jest prosta. Predator Triton 500 to niezwykle uniwersalny laptop.

Acer Predator Triton 500 posiada sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-10750H, kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 Super, 32 GB pamięci operacyjnej oraz 1 TB dysk SSD. Nie obyło się także bez karty sieciowej z Wi-Fi 6 oraz 2.5 G Ethernetu. Szybkie połączenie sieciowe pozwoli w pełni wykorzystać możliwości 300 Hz ekranu IPS LCD o rozdzielczości Full HD. Grać możemy przez wiele godzin, ponieważ o odpowiednie chłodzenie dbają aż trzy wentylatory. Co ciekawe Acer Predator Triton 500 waży zaledwie 2,1 kg.

W praktyce laptop taki, jak Acer Predator Triton 500 pozwoli nam zagrać we wszystkie najnowsze tytuły w najwyższych dostępnych ustawieniach graficznych. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać go do renderowania filmów w 4K przy wykorzystaniu zaawansowanych programów do obróbki wideo. Dodatkowo wszystko to możemy czynić w dowolnie wybranym przez nas miejscu.

Acer Preadtor Triton 500

Procesory Intel Core 10. generacji to klucz do sukcesu

Procesory Intel Core 10. generacji Comet Lake z literką H na końcu otwierają zupełnie nowy rozdział w historii laptopów gamingowych. Układy te wspierają najnowsze standardy łączności takie, jak Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.0. Nie mogło zabraknąć również interfejsu Thunderbolt 3, który dostępny jest w coraz większej ilości laptopów.

Thunderbolt 3

Co to oznacza dla użytkowników? Laptop z procesorem Intel Core 10. generacji z rodziny Comet Lake pozwoli nam uzyskać dostęp do super szybkiej sieci bezprzewodowej wykorzystującej najnowszy standard Wi-Fi 6, która jest kilka razy szybszy od Wi-Fi 5, a na dodatek pozwala podłączyć większą ilość urządzeń. Przechodząc do peryferiów możemy skorzystać z interfejsu Thunderbolt 3 wykorzystującego złącze USB Typu C. Dzięki temu rozwiązaniu możemy podłączyć monitor, zasilacz, dysk SSD oraz inne akcesoria za pośrednictwem jednego przewodu. Złącze Thunderbolt 3 jest aż osiem razy szybsze od klasycznego USB 3.1 Gen 1, a dodatkowo obsługuje przesyłanie obrazu i dźwięku.

W przypadku komputerów stacjonarnych Thunderbolt 3 oraz Wi-Fi 6 to nadal ekskluzywne technologie, które znajdziemy jedynie w najdroższych konstrukcjach kosztujących wiele tysięcy złotych.

Intel Core i7-10750H - bezkompromisowa wydajność w przenośnej formie

Topowy procesor Intel Core i7-10750H to pierwszy układ, który pokonał granicę 5 GHz. Sześć wydajnych rdzeni w połączeniu z inteligentnym trybem Turbo oraz 12 MB pamięci podręcznej idealnie sprawdza się w połączeniu z ekranami o podwyższonej częstotliwości odświeżania.

Taki zestaw wprowadza mobilne granie na zupełnie nowy poziom. Mowa o znacznie większej ilości klatek na sekundę, które bezpośrednio wpływają na czas reakcji w grach akcji oraz umożliwiają szybszą orientację w zmieniającym się otoczeniu.

Acer Triton 500

Większą liczbę rdzeni i wysokie częstotliwości taktowania docenią także osoby zajmujące się obróbką foto/video oraz streamerzy. Rendering i edycja materiałów w 4K jest o kilkadziesiąt procent szybsza, niż w przypadku klasycznego laptopa z procesorem niskonapięciowym.

Intel Core i5-10300H - złoty kompromis pomiędzy wydajnością, a mobilnością

Jeżeli rzadko zdarza Ci się zarywać noce, aby przejść najnowszy tytuł AAA, odpowiednim wyborem będzie konstrukcja z układem Intel Core i5-10300H. To czterordzeniowy procesor, który idealnie łączy wysoką wydajność z mobilnością i długimi czasami pracy na baterii.

Acer Predator Helios 300

Decydując się na komputer z Intel Core i5-10300H jesteśmy w stanie znaleźć wydajną konstrukcję mobilną, której masa własna nie przekroczy 2,5 kg.

Oczywiście nadal możemy skorzystać z najnowszych technologii takich, jak Turbo Boost wspierany przez AI czy obsługi Thunderbolt 3.

Idealnym przykładem przystępnego cenowo, kompaktowego, a jednocześnie wydajnego laptopa gamingowego jest Acer Nitro 5. Ten kosztujący mniej, niż 4000 zł laptop oferuje procesor Intel Core i5-10300H, 8 GB pamięci operacyjnej (z możliwością rozbudowy do 32 GB), 512 GB nośnik SSD oraz kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1650Ti z 4 GB pamięci. Nie mogło zabraknąć także 15,6 calowej matrycy Full HD ze 144 Hz odświeżaniem.

Acer Nitro 5

Nitro 5 udowadnia, że laptop do gier może być uniwersalny i niedrogi. Komputer posiada matową matrycę, która idealnie sprawdzi się podczas pracy na zewnątrz, a całość waży zaledwie 2,15 kg.

Odpowiedni laptop to konstrukcja na lata

Nowoczesne podzespoły z obsługą najnowszych interfejsów łączności pozwalają wybrać laptopa na lata. Decydując się na laptopa gamingowego z procesorem Intel Core 10. generacji otrzymujemy wysoko wydajną konstrukcję z szerokimi możliwościami rozbudowy, które do tej pory dostępne były jedynie w komputerach stacjonarnych. Układy z rodziny Comet Lake wspierają do 128 GB pamięci operacyjnej RAM oraz super szybkie nośniki SSD z interfejsem NVMe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wykorzystać potencjał dedykowanego układu graficznego i pokusić się o rozgrywkę w rozdzielczości 4K.

Pamiętaj! Liczą się detale

Podczas wyboru laptopa gamingowego należy zwrócić również uwagę na pozornie nieistotne detale. Mowa o konstrukcji obudowy, jakości wykonania oraz urządzeniach peryferyjnych. Mobilni gracze wykorzystują klawiatury wbudowane w laptopa. Wybierając konstrukcję dla siebie zadbaj o podświetlaną klawiaturę. Nie zapomnij również o solidnym układzie chłodzenia z co najmniej dwoma wentylatorami - osobnym dla procesora oraz karty graficznej.

Łopatki wentylatora

Coraz częściej liczą się również detale takie, jak wygląd obudowy czy wymiary zewnętrzne. O to również nie musisz się martwić. Na rynku znajdziesz wiele 15 i 17 calowych konstrukcji.

Jeżeli szukasz gamingowego laptopa, który pozytywnie zaskoczy Cię detalami oraz wyglądem zewnętrznym warto rozważyć Acera Predator Helios 300. Posiada on specjalnie zaprojektowaną klawiaturę Predator z czterostrefowym podświetleniem RGB oraz wklęsłymi klawiszami WSAD, które zwiększą komfort grania.

Czterostrefowe podświetlenie klawiatury

Predator Helios 300 posiada również jeden z najbardziej zaawansowanych systemów chłodzenia Aeroblade 3D czwartej generacji zgodny z Nvidia GeForce Max-Q Design. Oznacza to, że komputer bez problemu poradzi sobie z odprowadzaniem ciepłego powietrza podczas na kolanach. O odpowiednią cyrkulację zadbają wentylatory z 59 łopatkami o grubości zaledwie 0,1 mm.

Nowoczesny laptop gamingowy to wysoce uniwersalna konstrukcja

Jak widać laptopy gamingowe nie są już ciężkimi komputerami z niewielkimi gładzikami, niewygodną klawiaturą, głośnym chłodzeniem oraz baterią pozwalającą na co najwyżej kilkadziesiąt minut pracy.

Acer Nitro 5

Dzięki nowoczesnym podzespołom zaprojektowanym specjalnie dla komputerów przenośnych najnowsze konstrukcje pozytywnie zaskakują wydajnością, energooszczędnością, niewielkimi wymiarami oraz atrakcyjnym designem.

Zastanawiasz się nad zakupem komputer do gier, a jednocześnie potrzebujesz laptopa? Nowoczesne konstrukcje gamingowe z procesorami Intel Core 10. generacji to rozwiązanie Twoich problemów.