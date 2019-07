Sprawdź, co zrobić, aby Twój iPhone stał się jeszcze bezpieczniejszy

W naszym poradniku przedstawiamy wszystkie wskazówki, które pomogą Ci zwiększyć poziom bezpieczeństwa Twojego urządzenia.

Spis treści

Prywatność i bezpieczeństwo to bardzo ważne kwestie. W dzisiejszych czasach każdy użytkownik przechowuje na urządzeniach mobilnych bardzo dużo danych, a ich wyciek mógłby wyrządzić wiele szkód.

Źródło: apple

Specjalnie dlatego przygotowaliśmy specjalny poradnik, w który pokazujemy, co można zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo iPhone'a i zabezpieczyć dane, które się na nim znajdują.

Chociaż system iOS zaprojektowany przez Apple należy do jednych z bezpieczniejszych nadal istnieją sposoby, aby dodatkowo zwiększyć jego zabezpieczenia i utrudnić dostęp do danych osobom trzecim takim, jak hakerzy.

Jeżeli masz jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa Twoich prywatnych danych i poufnych informacji takich, jak dane logowania do witryn, wiadomości tekstowe, zdjęcia oraz filmy wideo, przygotowaliśmy zestaw wskazówek, które pozwolą dodatkowo je zabezpieczyć.

Aktualizacje systemu iOS

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że korzystamy z najnowszej dostępnej wersji systemu operacyjnego iOS. Nawet pozornie najmniejsze kilkudziesięciu megabajtowe aktualizacje mogą zawierać ważne poprawki bezpieczeństwa. Czynność tą należy wykonywać regularne. Polecamy sprawdzanie dostępności aktualizacji raz w tygodniu.

Hakerzy od czasu do czasu znajdują w kodzie oprogramowania luki, które mogą pozwolić im na uzyskanie dostępu do danych osobowych i plików znajdujących się w pamięci masowej iPhone'a. Apple aktywnie walczy z tego typu problemami i cały czas pracuje nad wprowadzaniem poprawek zabezpieczeń i wdraża coraz to lepsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Przykładem może być system identyfikacji użytkownika za pomocą twarzy Face ID wykorzystujący czujnik TrueDepth.

W celu sprawdzenia dostępność aktualizacji należy udać się do Ustawień > Ogólne > Uaktualnienia. Telefon automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji systemu operacyjnego iOS i w razie potrzeby poprosi użytkownika o pozwolenie na zainstalowanie najnowszej wersji.

W chwili obecnej najnowsza oficjalnie dostępna wersja systemu to iOS 12.3.2, która dostępna jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy iPhone'a 8 Plus - naprawia ona błąd związany z trybem portretowym. Reszta urządzeń pracuje pod kontrolą iOS 12.3.1.

Jesienią tego roku oczekujemy kolejnej dużej aktualizacji systemu - iOS 13, o którym więcej przeczytasz tutaj.

Aktywuj Znajdź mój iPhone

Kolejnym ważnym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa telefonu iPhone jest aktywacja funkcji Find my iPhone (Znajdź mój iPhone).

W przypadku zgubienia urządzenia, można zalogować się do usługi iCloud przy użyciu identyfikatora Apple ID, do którego przypisany był zgubiony iPhone za pomocą przeglądarki internetowej lub innego urządzenia z iOS. Funkcje Find my działa również z innymi urządzeniami Apple i pozwala na zdalne wymazanie danych ze zgubionego telefonu. Oznacza to, że iPhone po podłączeniu do sieci automatycznie wykona proces przywracania ustawień i wymaże wszystkie dane. Dodatkowo osoba, która znajdzie zgubione urządzenie nie będzie mogła z niego skorzystać, ponieważ zadziała blokada Activation Lock. Aby ją wyłączyć konieczne jest podanie nazwy identyfikatora Apple ID oraz hasła do konta, do którego przypisany był iPhone przed wymazaniem.

Aby włączyć Find my iPhone należy udać się do Ustawień > dotknąć okrągłego kółka obok nazwy użytkownika > iCloud > Znajdź mój iPhone. Należy upewnić się, że funkcja jest włączona. Dodatkowo polecamy aktywację opcji Wysyłaj ostatnie położenie, która powoduje, że iPhone przed rozładowaniem wysyła do iCloud swoją lokalizacje.

W celu wymazania iPhone'a należy udać się do aplikacji Znajdź na telefonie/tablecie z iOS lub zalogować się do iCloud przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia z przeglądarką internetową i dostępem do sieci. Następnie należy wybrać z listy interesujące nas urządzenie i wybrać opcję Wymaż. Dodatkowo możliwe jest uruchomienie trybu utraconego, odtworzenie dźwięku na zagubionym urządzeniu oraz całkowite wymazanie go.

Dłuższy kod dostępu do urządzenia

Hakerzy nie próżnują i wymyślili specjalne narzędzie GrayKey, które pozwala na złamanie hasła dostępu do iPhone'a i iPad'a. Narzędzie to jest używane także przez organy ścigania i potrafi odgadnąć poprawny czterocyfrowy kod dostępu do urządzenia w zaledwie kilka godzin. Sześciocyfrowy kod jest możliwy do złamania w ciągu kilku dni.

System iOS posiada wbudowane narzędzie, które uniemożliwia wielokrotne wpisywanie kodu w krótkich odstępach czasu. Zwykle jest to minuta po sześciokrotnej próbie uzyskania dostępu i pięć minut po siedmiu razach. Znane są przypadki, kiedy to małe dzieci blokowały urządzenia swoich rodziców na wiele miesięcy, a nawet lat. W takiej okoliczności jedynym możliwym rozwiązaniem jest przywrócenie iPhone'a/iPad'a do ustawień fabrycznych przy użyciu iTunes.

Urządzenie, które podłączane jest do iOS'a w celu złamania hasła potrafi obejść funkcje uniemożliwiającą wielokrotne wpisywanie kodu.

Organy ścigania oraz agencje rządowe nie będą chciały uzyskać dostępu do Twojego iPhone'a bez powodu, ale istnienie takiego rozwiązania, jak GrayKey może powodować obawy o bezpieczeństwo. W końcu skoro istnieje możliwość obejścia blokady to hakerzy z pewnością ciężko pracują, aby uzyskać odpowiednie narzędzia umożliwiające dostanie się do systemu.

W chwili obecnej dopóki Apple nie zmieni zabezpieczeń i nie naprawi podatności na GrayKey istnieje kilka możliwości, które utrudnią dostęp do iPhone'a.

Oto one:

Wybranie długiego kodu dostępu, który jest dłuższy niż standardowe sześć cyfr. Dłuższa kombinacja może spowodować, że do jej złamania potrzebne będą długie tygodnie, a może nawet miesiące. W przypadku wykorzystania ośmiu liczb czas potrzebny na złamanie to kilka miesięcy. Kod dostępu złożony z dziesięciu liczb będzie najlepszym rozwiązaniem. Jego złamanie zajmie lata.

Dobrym sposobem na skuteczne zabezpieczenie iPhone jest wykorzystywanie hasła tekstowego zamiast kodu dostępu. Ważne jest jednak, aby nie używać wyrazów słownikowych. Losowa zbieranina liter i cyfr jest trudna do zapamiętania, ale także złamania.

Kod dostępu wykorzystuje jedynie cyfry od 0 do 9. Hasła tekstowe pozwalają na stworzenie kombinacji złożonej z cyfr, liter o rożnej wielkości i znaków specjalnych, co spowoduje, że kombinacja ta będzie dużo trudniejsza do złamania. W konsekwencji proces odblokowania telefonu może trwać znacznie dłużej, niż w przypadku wykorzystania kodu dostępu.

Jak skonfigurować nowy kod dostępu?

Otwórz Ustawienia Wybierz Touch ID i kod (w przypadku iPhone'a X,Xs oraz Xr Face ID i kod) Wprowadź kod dostępu Wybierz opcje Zmień kod Ponownie wprowadź aktualnie używany kod dostępu Stuknij Opcje kodu Wybierz Własny kod alfanumeryczny lub Własny kod numeryczny w zależności od preferencji Wprowadź dwukrotnie nowy kod dostępu

W przypadku wykorzystywania funkcji Touch ID lub Face ID - odblokowywania za pomocą danych biometrycznych zwykle nie potrzeba wykorzystywać kodu dostępu, ale są wyjątki od tej reguły. Kod dostępu jest wymagany po ponownym uruchomieniu urządzenia lub gdy pozostawało ono nie używane przez dłużej, niż sześć dni.

W kwestii wszystkich innych haseł można zwiększyć swoje bezpieczeństwo korzystając z menedżera haseł.

Automatyczne zerowanie iPhone'a

Kolejna nasza sugestia może wydawać się nieco denerwująca i w rzeczywistości taka jest, ale to świetny sposób, jeżeli martwisz się, że ktoś chce odgadnąć Twój kod dostępu. iPhone posiada opcję, która po dziesięciu próbach wpisania kodu dostępu automatycznie wymaże całą zawartość znajdującą się w pamięci masowej urządzenia. Dzięki temu smartfon stanie się bezużyteczny.

Z drugiej strony aktywacja tej funkcji może być niebezpieczna również dla Ciebie. Po pierwsze możliwe jest, że Twoje dziecko będzie próbowało odblokować Twój telefon nie znając kodu dostępu. Również Twoi znajomi mogą być na tyle zabawni, że wymarzą Twojego iPhone'a. W końcu być może ty sam to zrobisz, kiedy będziesz próbował w środku nocy odblokować telefon.

Aktywacja tej opcji będzie szczególnie bolesna, kiedy użytkownik nie wykonuje regularnie kopii zapasowych. Między innymi z tego powodu polecamy włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych w iCloud.

Aby włączyć opcją automatycznego zerowania iPhone'a należy przejść do Ustawień > Touch ID i kod (Face ID i kod) > zaznaczyć opcję Wymaż dane.

Unikaj otwierania nieznanych linków

To dosyć oczywista rada. Jeżeli użytkownik otrzyma nieznany link za pośrednictwem SMS'a, iMessage, wiadomości e-mail od nieznanego odbiorcy lub z jakiegokolwiek innego źródła, pod żadnym pozorem nie powinien go otwierać. Może to być potencjalne zagrożenie dla iPhone'a i znajdujących się na nim danych.

Zawirusowane i zmodyfikowane strony często wyglądają identycznie, jak normalne witryny, z których korzystasz na co dzień. Z tego powodu prawie na pewno nie zauważysz, że coś jest nie tak.

Jeżeli nie znasz nadawcy wiadomości pod żadnym pozorem nie otwieraj znajdującego się w środku linku. Od razu usuń wiadomość, aby nie kusić losu. To samo tyczy się wszelkiego rodzaju załączników do wiadomości e-mail, ale w tym przypadku hakerzy nie mają możliwości dostępu do danych znajdujących się na iPhone'ie. Metoda ta jest dużo bardziej skuteczna na komputerach.

Pilnuj uprawnień aplikacji

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie uprawnień aplikacji. Podczas korzystania z wybranych programów system iOS prosi o umożliwienie dostępu do takich komponentów, jak aparat, mikrofon, zdjęcia, kontakty, lokalizacja i inne.

Umożliwienie dostępu do poszczególnych komponentów systemu może spowodować, ze aplikacja uzyska dostęp do Twoich prywatnych danych. W tym przypadku użytkownicy iOS są jednak dużo bardziej bezpieczni od osób korzystających z Androida. Działanie takie jest sprzeczne z polityką prywatności Apple i wszystkie aplikacje, w których znaleziono by dane osobowe zostaną szybko usunięte z App Store, który jest jedynym źródłem instalacji programów na iOS.

W każdej chwili możliwe jest także cofnięcie ustawień poszczególnym aplikacjom. Opcja ta umieszczona została w Ustawieniach > Prywatność. Zalecamy dokładne przejrzenie tej sekcji. Cofnięcie niektórych pozwoleń takich, jak np. ciągły dostęp do lokalizacji dla wybranych aplikacji może pozytywnie wpłynąć na czas pracy urządzenia na pojedynczym ładowaniu.

Niestety nie da się wyłączyć wszystkich uprawnień dla wybranej aplikacji.

Wyłącz Siri

Źródło: macworld

Asystentka głosowa Siri jest dużo mniej rozbudowana od odpowiednika znanego z Androida, ale to nadal świetny sposób na porozumiewanie się z telefonem za pomocą głosu.

Bez względu na to, jak pomocna może okazać się Siri radzimy jej dezaktywacje. Może ona negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo danych. W wieloletniej historii w Siri znaleziono wiele luk, które pozwalały na dostęp do danych znajdujących się w iPhone'ie. Bywały również przypadki, kiedy to ludzie całkowicie obchodzili kod blokady przy wykorzystaniu asystenta głosowego wbudowanego w iOS.

Aby wyłączyć dostęp do Siri z poziomu ekranu blokady należy przejść do Ustawienia > Touch ID i kod (Face ID i kod) i odznaczyć opcję Siri w sekcji Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie.

Wyłącz automatyczne uzupełnianie

Automatyczne wypełnianie haseł to świetna funkcja, która każdorazowo zachęca użytkowników do zapisywania swoich haseł i loginów do witryn. Jest ona niezwykle przydatna, ponieważ powoduje, że nie trzeba pamiętać informacji o logowaniu do niezliczonej ilości witryn. To samo tyczy się kart kredytowych/debetowych. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, a Apple zadba o poprawny proces logowania. W przypadku płatności internetowych automatyczne wypełnianie wpisze wszystkie dane z karty z wyłączeniem kodu bezpieczeństwa CVV.

Z drugiej strony jeżeli ktokolwiek uzyska dostęp do Twojego iPhone'a, który będzie odblokowany otrzyma dostęp do wszystkich haseł i danych logowania użytkownika.

Aby wyłączyć automatyczne uzupełnianie danych logowania należy udać się do Ustawień > Safari > Wypełnianie i odznaczyć opcje Używaj danych kontaktowych i Karty kredytowe.

Zapobieganie wyciekom danych z iCloud

W ciągu ostatnich kilku lat doświadczyliśmy wycieków danych znanych celebrytów. W wielu przypadkach dane pochodziły właśnie z usługi iCloud.

Nie oznacza to automatycznie, że sprzęt Apple i usługa iCloud są niebezpieczne. W rzeczywistości iPhone jest najbezpieczniejszym smartfonem, jaki można kupić (wyłączając z tego grona specjalistyczne konstrukcje). Przypadki z wyciekami zdjęć pokazują jednak, że nawet użytkownicy iPhone'a nie mogą się czuć w 100 procentach bezpieczni.

Aby dodatkowo zabezpieczyć dane znajdujące się w iCloud zachęcamy do uruchomienia weryfikacji dwuskładnikowej. Aby ją aktywować należy przejść do Ustawień > kliknąć w polu, gdzie wyświetla się imię i nazwisko użytkownika > Hasło i ochrona > Uwierzytelnianie dwupoziomowe.