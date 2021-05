Stare wersje aplikacji na iPhone. Czy to możliwe?

Często zdarza się, że na swoim urządzeniu niekoniecznie chcemy korzystać z najnowszych wersji aplikacji. Drastycznie zmieniony interfejs lub dodatkowe obciążenie telefonu to rzeczy, które potrafią wyprowadzić z równowagi. Czy na systemach od Apple da się instalować starsze wersje aplikacji? Spieszymy z odpowiedzią.

App Store na smartfonach iPhone działa na podobnej zasadzie co Sklep Play na urządzeniach z systemem Android. Wyszukując konkretną aplikację, którą chcemy zainstalować na swoim urządzeniu, mamy dostęp tylko do jej najnowszej, aktualnej wersji. Ani iOS ani Android nie daje nam możliwości wybrania sobie, które wersje programów/gier chcemy pobrać. W przypadku systemu operacyjnego Android możemy ręcznie zainstalować apkę z zewnętrznego źródła. A jak to wygląda w przypadku systemu od Apple?

Powiadomienie o wymaganej wersji systemu

Tutaj pojawia się problem, ponieważ system operacyjny od giganta z Cupertino jest środowiskiem zamkniętym jeśli chodzi o zewnętrzną ingerencję. Nie da się tak jak w przypadku Androida pobrać pliku ze strony i od tak zainstalować na iPhonie lub iPadzie. O ile w przypadku nowszych urządzeń możemy przemęczyć się z nowymi wersjami i po czasie się do nich przyzwyczaić, gorzej jest ze starszymi urządzeniami.

Weźmy pod uwagę takiego iPhona 4, który mimo wszystko jest do tej pory używany przez wielu konsumentów. W przypadku tego urządzenia wsparcie zakończyło się na iOS w wersji 7. W tym momencie bardzo ciężko znaleźć aplikację, która działa w tym środowisku. Także nie mając wcześniej zainstalowanego np. Messengera (jeśli mieliśmy go od początku, po prostu przestał się aktualizować), cóż, musimy obejść się smakiem. Niestety nie ma żadnego oficjalnego sposobu na zainstalowanie starszej wersji aplikacji na iPhonie lub iPadzie. Jedynym sklepem z aplikacjami jest App Store, który zawsze instaluje aktualne wydanie.

Istnieją oczywiście sposoby obejścia ograniczeń narzuconych przez Apple (choćby Jailbreak), jednak nie rekomendujemy tego typu rozwiązań w swoich urządzeniach. Jest to naruszenie zabezpieczeń urządzenia i może narazić użytkowników na wyciek danych.