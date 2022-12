Steam - jak dzielić się grami z przyjaciółmi? [PORADNIK]

Steam oferuje funkcję Tryb Rodzinny, dzięki której każdy użytkownik może udostępniać tytuły w swojej bibliotece innym osobom. Jak działa i jak go aktywować?

Spis treści

Steam to doskonale znana każdemu graczowi platforma, oferująca szeroki wybór zarówno gier AAA, jak i małych produkcji indie. Ma liczne elementy społecznościowe, w tym udostępniania treści i materiałów z gier (zrzuty ekranu, filmiki, recenzje, itp.). Jednak nie umożliwia jednoczesnego logowania się kilku osób na tym samym koncie, co czyni współdzielenie produkcji trudnym zadaniem. Jest na to wyjście - Tryb Rodzinny. Pozwala na udostępnianie biblioteki nie tylko najbliższym, ale również każdemu wybranemu znajomemu ze Steam. Wyjaśniamy, jak go aktywować oraz jakie są wady i zalety tego rozwiązania.

Tryb rodzinny - wady i zalety

Tryb rodziny może obejmować maksymalnie dziesięciu użytkowników. To wystarczająca ilość, aby objąć skorzystała z tego cała rodzina oraz wybrani znajomyi. Jednak jest mały haczyk - biblioteka może być udostępniona tylko jednej osobie w danym czasie, więc jeśli chcesz, aby dwie osoby zagrały razem w jakąś grę co-op z Twojej biblioteki, jedna będzie musiała i tak nabyć jej egzemplarz.

Ale do gier singlowych opcja ta będzie jak znalazł. Co w sytuacji, gdy jeden członek "rodziny" gra, a drugi zaloguje się do Twojej biblioteki? Wówczas osoba grająca ma pięć minut na zapisanie stanu rozgrywki oraz wylogowanie. Jeśli Ty grasz, a loguje się ktoś inny - nic Ci nie grozi. Po prostu taka osoba musi czekać, aż skończysz zabawę. Właściciel ma zawsze pierwszeństwo!

Jak aktywować Tryb Rodzinny?

Zaloguj się na swoje konto Steam

Kliknij zakładkę Steam w lewym, górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia

Kliknij na zakładkę Rodzinne

Wybierz opcję Zarządzaj trybem rodzinnym w górnej części okienka

Uwaga - jeśli nie masz tej opcji, oznacza to, że Steam Guard nie jest włączony. Aby to zmienić, wejdź w Ustawienia, a następnie Konto i Zarządzaj Steam Guard. Tam włącz tę funkcję. Wróć do opcji Zarządzaj trybem rodzinnym. Jak zobaczysz, jest on domyślnie wyłączony. Musisz go ustawić, zaczynając od tego okienka, w którym decydujesz, czy chcesz udostępnić zawartość całej biblioteki, czy tylko wybrane pozycje, a także jakie funkcje mają być dzielone z innymi.

Po wybraniu odpowiednich okienek, wybierz przycisk Dalej. Jeśli udostępniasz tylko wybrane gry, zobaczysz listę pozycji w swojej bibliotece - zaznacz te, które chcesz udostępnić. Potem kliknij "Dalej". Jeśli udostępniasz całą bibliotekę, czeka Cię ten sam krok - podanie adresu e-mail do odzyskiwania numeru PIN w przypadku, gdy go zapomnisz lub utracisz.

Utwórz 4-cyfrowy kod PIN do twojego konta. PIN będzie wymagany do wyłączenia trybu rodzinnego, a także do zmiany tych ustawień w przyszłości, dlatego radzimy zapisać sobie poniższy kod PIN i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Wprowadź go w okienku, potem w drugim - dla potwierdzenia.

na podany wcześniej adres e-mail otrzymasz kod, którym musisz potwierdzić PIN

Po prawidłowym wprowadzeniu kodu zobaczysz potwierdzenia działania konta w trybie rodzinnym

Teraz w zakładce Rodzinne możesz udostępnić bibliotekę do 5 użytkownikom na tym samym komputerze lub dodać do inne urządzenia - w tym celu na każdym z nich musisz się zalogować, a następnie autoryzować je, kierując się polecaniami wyświetlanymi na ekranie.