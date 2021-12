Steam: jak podarować grę w prezencie? [PORADNIK]

Niezależnie od okazji darmowa gra to zawsze miły prezent. Ale jak możesz podarować ją komuś poprzez Steam? Wyjaśniamy krok po kroku.

Spis treści

Przyjaźń to magia, czyli gry tylko dla przyjaciół

Podarowanie gry jest możliwe tylko osobom, które znajdują się na Twojej liście przyjaciół. Aby dodać taką osobę, wejdź do zakładki Znajomi i wybierz Dodaj znajomego

Foto: H Tur/PC World

Na kolejnym ekranie widzisz swój kod znajomego oraz miejsce na wpisanie kodu przyjaciela - musisz go wcześniej pozyskać od takiej osoby. Alternatywa to wygenerowanie linku do wysłania takiej osobie.

Zobacz również:

Foto: H Tur/PC World

Trzecia opcja to znalezienie przyjaciela po nicku - na dole ekranu znajduje się wyszukiwarka.

Jak sprawdzić, czy masz daną osobę na liście znajomych? Po prostu otwórz listę przyjaciół i sprawdź.

Jak przekazać grę na Steam?

Grę na Steam możesz przekazać zarówno na stronie Steam, jak i po uruchomieniu aplikacji Steam. Najpierw musisz zadecydować, jaką grę chcesz podarować. Znajdziesz ją poprzez wyszukiwarkę sklepu. Po jej znalezieniu dodaj ją do koszyka.

Foto: H Tur/PC World

W kolejnym okienku wybierz Kup jako prezent

Foto: H Tur/PC World

Następie wybierz z listy przyjaciół osobę, której robisz prezent

Foto: H Tur/PC World

Możesz też dodać krótką notatkę oraz wybrać rodzaj życzeń dla osoby obdarowywanej

Foto: H Tur/PC World

Ostatni krok to uiszczenie opłaty. I gotowe. Odbiorca otrzyma maila, że został obdarowany i otrzyma linka do odbioru prezentu. Uwaga - jest on ważny przez 30 dni. Jeśli prezent po tym czasie nie zostanie odebrany, otrzymasz zwrot środków na konto.

Źródło: PC World