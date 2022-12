SuperSampling w akcji. Jak technologia zapewnia najlepszą jakość i wydajność

Jaka jest różnica między FSR od AMD, XeSS od Intela a DLSS Nvidii? I która z tych technologii zapewnia najlepszą jakość oraz wydajność? Postaraliśmy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Spis treści

Gracze PC mają obecnie szeroki wybór rozwiązań upscalingu - dzięki NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz niedawno uruchomionemu Intel XeSS. Niestety, nie ułatwia to zakupu nowego GPU. Jednak czy w przypadku podejmowania decyzji zakupowych w ogóle powinniśmy przejmować się tymi rozwiązaniami? Cóż, aby pomóc Ci podjąć tę decyzję, przyjrzymy się wszystkim zaletom i wadom tych technologii.

Nvidia DLSS

Deep Learning Super Sampling - lub DLSS - to najsilniejsza funkcja skalowania od Nvidii. Dzięki tej technologii głębokiego uczenia się i rdzeniom Tensor obecnym w kartach graficznych GeForce RTX, może zapewnić natywną jakość obrazu, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność w grach.

Jak już wspomnieliśmy, największą zaletą jest minimalna - w porównaniu z rozdzielczością natywną - redukcja jakości obrazu po włączeniu DLSS. W niektórych przypadkach sztuczna inteligencja "zielonych” zapewnia nawet lepszą jakość drobnych szczegółów. Nvidia wierzy w swoją technologię i stale ją aktualizuje, aby poprawić wydajność i jakość obrazu. W najnowszej odsłonie (DLSS 3.0), dodano unikalny komponent Frame Generation, który - jak nazwa wskazuje - odpowiedzialny jest za generowanie całkowicie nowych klatek obrazu, a nie tylko za upscalowanie już wygenerowanych.

Jednak wadą DLSS jest to, że nie jest to oprogramowanie typu open source, co jeszcze bardziej komplikuje i tak już trudny proces implementacji. Twórcy gier niezależnych nie mogą tak naprawdę zaimplementować DLSS w swoich grach bez zgody i pomocy Nvidii. Aby móc skorzystać z technologii Super Samplingu, zmuszeni jesteśmy do posiada karty graficznych z serii RTX. Żaden układ graficzny z oznaczeniem GTX czy konkurencji nie może korzystać z DLSS.

AMD FSR

FidelityFX Super Resolution to funkcja upscalingu zaprezentowana przez AMD, jednak jej koncepcja różni się nieco od Nvidii. Zamiast przypisywać metodę skalowania do dedykowanego sprzętu (takiego jak rdzenie Tensor), AMD stosuje skalowanie przestrzenne oparte na oprogramowaniu.

Dzięki tej metodzie FSR nie zawsze zapewnia jakość obrazu tak ostrą, jak DLSS, ale zdecydowanie jest do niej zbliżona. Ponieważ Super Sampling AMD jest oparty na oprogramowaniu, może być używany z różnymi seriami kart graficznych różnych producentów. Tak więc, o ile GPU obsługuje DX 11, możemy wykorzystywać FSR. Nawet jeśli posiadasz kartę od Nvidii nadal możesz czerpać korzyści z rozwiązania AMD.

Ponadto FSR jest oprogramowaniem typu open source, co pozwala programistom na wdrożenie tej technologii w dowolnej grze. Nie ma się zatem co dziwić, że mimo dużo późniejszej prezentacji rozwiązanie to zyskuje na coraz większej popularności i już dogania DLSS pod względem ilości obsługiwanych tytułów.

Intel XeSS

Najnowsza na rynku technologia Super Samplingu, która została zaprezentowana wraz z premierą kart graficznych Intel Arc. Technologia ta jest mocno zbliżona do rozwiązania stosowanego przez Nvidię w DLSS. Umożliwia generowanie obrazu w niższej rozdzielczości i podbicie jego jakości do wyższej dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych.

Intel opracowując XeSS przygotował dwa warianty: pierwszy oparty na akceleracji XMX, dostępny wyłącznie dla procesorów graficznych Intel Arc. Drugi bazujący na obliczeniach DP4a, czyli specjalnej akceleracji “dot product” obsługiwanej przez procesory graficzne obsługujących Microsoft Shader Model 6.4. Dzięki temu możliwe będzie odpalenie XeSS także na kartach Nvidii z rdzeniami Pascal i Turing (GTX 1000 oraz RTX 2000) i nowszych oraz AMD opartych na architekturze RDNA 1,2 i 3 (RX 5000 - RX 7000). Rozwiązanie DP4a jest wolniejsze od akceleracji XMX, ale i tak zapewnia szybsze generowanie klatek w porównaniu do klasycznego renderowania w natywnej rozdzielczości.

Dodatkowo warto wspomnieć, że podobnie jak FSR, Intel planuje dystrybucje rozwiązania XeSS w formie otwartego oprogramowania. Na pewno pomoże to poszerzyć portfolio tytułów obsługujących tę technologię, która jest dopiero we wstępnej fazie rozwoju.

Testy

Postanowiliśmy wykonać dodatkowo kilka testów. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na nowej grze, jaką jest Call of Duty Modern Warfare II. To jeden z niewielu tytułów, które obsługują wszystkie trzy technologie SuperSamplingu.

Pierwsze próby przeprowadziliśmy na RTX 3060 8 GB, z którego pełną recenzją mogliście zapoznać się niedawno. Wnioski? Bez zaskoczenia. Karta ta obsługuje DLSS, więc w jej przypadku radzilibyśmy właśnie z tego rozwiązania korzystać. Co prawda wydajnościowo jest niewielka różnica w porównaniu do FSR, jednak obraz generowany przez rozwiązanie Nvidii jest w tym przypadku dużo ostrzejszy.

Jednak co w sytuacji, gdy nasza karta nie obsługuje DLSS? By odpowiedzieć na to pytanie, do naszych testów wykorzystaliśmy GTX 1080 Ti - już pięcioletnią, niegdyś topową konstrukcję od “Zielonych”. Wszystkie pomiary wykonywaliśmy w rozdzielczości 4K na ustawieniach najwyższych w celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu.

Bez Super Samplingu nawet GTX 1080 Ti nie jest w stanie zapewnić płynnej rozgrywki w najnowszym Call of Duty. Przez brak obsługi DLSS ratunkiem wydają się w tym momencie rozwiązania od konkurencji. Zarówno XeSS od Intela, jak i FSR od AMD zapewnią nam znaczny przyrost ilości generowanych klatek. Ostatecznie to rozwiązanie od “czerwonych”, okazuje się najwydajniejsze i redukując dodatkowo niektóre opcje graficznie nic nie stałoby na przeszkodzie, aby cieszyć się płynną rozgrywką na tak leciwym sprzęcie, jakim jest GTX 1080 Ti i to nawet w rozdzielczości 4K.

Z ciekawości włączyliśmy jeszcze Cyberpunk 2077 i tutaj również czekało nas miłe zaskoczenie. GTX 1080 Ti na ustawieniach wysokich bez SuperSamplingu nie umożliwia płynnej rozgrywki. Jednak po włączeniu FSR 2.1, ilość generowanych klatek rośnie ponad dwukrotnie i to w rozdzielczości 4K. Po zmianie na 1440p na liczniku zobaczyliśmy ponad 80 FPS. Wynik naprawdę imponujący.

Podsumowanie

Tak, więc jeśli masz już kartę GeForce RTX, powinieneś trzymać się DLSS - jeśli jest dostępny w grze. Jeśli tak nie jest, użyj FSR. Osoby posiadające kartę AMD, bądź starsze układy, powinny w razie potrzeby używać FSR. Pozostaje trzymać kciuki, że i rozwiązanie od Intela będzie zaimplementowane w większej ilości tytułów i dogoni swoimi osiągami inne technologie.

Jeśli jednak Twoja karta graficzna jest wystarczająco szybka, aby zapewnić płynną rozgrywkę, najlepiej będzie grać bez żadnej technologii upscalingu. Czemu? Cóż, ani DLSS, ani FSR nie są w tej chwili idealne, więc natywna rozdzielczość jest nadal najlepsza.