Szczęśliwa 13? Intel prezentuje układy Raptor Lake

Intel oficjalnie zaprezentował układy 13. generacji. I choć oficjalne specyfikacje poznaliśmy już wcześniej, producent podzielił się kilkoma interesującymi szczegółami.

Spis treści

Procesory Raptor Lake, podobnie jak poprzednicy, nadal będą korzystać z hybrydowej architektury big.LITTLE. Ta jednak doczekała się pewnych zmian oraz usprawnień. Jednak zacznijmy od początku. Intel raz jeszcze zdecydował się na wypuszczenie najpierw układów przeznaczonych dla entuzjastów. Plotki mówią, że pierwszymi modelami, które ujrzymy w sklepach, będą:

Intel Core i9-13900K

Intel Core i7-13700K

Intel Core i5-13600K

Oczywiście producent przygotuje również warianty pozbawione zintegrowanego układu graficznego z oznaczeniem KF.

Co się zmienia w 13. generacji?

Intel postanowił zwiększyć ilość rdzeni E-core we wszystkich modelach serii Raptor Lake. W zaprezentowanych dziś układach została ona podwojona. Oznacza to, że najwydajniejszy układ, jakim jest Core i9-13900K, będzie wyposażony w szesnaście tych rdzeni, a model Core i5-13600K w osiem. Dzięki temu, nawet dysponując ograniczonym budżetem, będziemy w stanie zakupić procesor, który nie tylko świetnie sprawdzi się w grach, ale również przy obróbce filmów czy zdjęć.

Zobacz również:

Przejdźmy teraz do zmian, które zaszły w samej architekturze rdzeni. Te dalej produkowane są w procesie technologicznym Intel 7 (litografia 10 nm). Proces ten jednak uległ znaczącej poprawie, co pozwoliło na dalsze usprawnienie procesorów. Jak wspomnieliśmy we wstępie, nowe układy Intela 13. generacji dalej korzystają z hybrydowej budowy, którą poznaliśmy podczas premiery jednostek Alder Lake.

Wysokowydajne energetycznie rdzenie Gracemont zostały ulepszone i śmiało, można by je nazwać drugą rewizją. Przede wszystkim zwiększono pamięć cache. W nowych procesorach 13.generacji dostaniemy, aż 4 MB w każdym klastrze, w którym zostały umieszczone rdzenie E-Core. Dodatkowo wzrosła częstotliwość pracy i teraz jednostki Gracemont osiągają nawet 4,3 GHz. Usprawnieniu uległy również algorytmy zarządzające optymalizacji pracy (prefetch) jednostek E-core .

Większych zmian doczekały się wysokowydajne rdzenie P-Core, które zostały nazwane “Raptor Cove”. Dzięki usprawnionej technologii produkcji Intel 7 jednostki te osiągają zauważalnie wyższe częstotliwości - nawet o 600 MHz. W tym przypadku Intel również zdecydował się powiększenie pamięci Cache. Dzięki wszystkim tym optymalizacjom, jednostki Raptor Lake mają osiągać o 15% lepsze rezultaty w zadaniach wykorzystujących tylko jeden rdzeń i aż 41% gdy wykorzystujemy wszystkie możliwe zasoby.

Duży nacisk położono również na poprawę wydajności energetycznej, jak i ilość wydzielanego ciepła przez jednostki Raptor Lake. Choć procesory 13. generacji posiadają wyższy limit mocy (253 W vs 241 W), mogą pochwalić się dużą wyższą sprawnością niż układy Alder Lake. Core i9-13900K ma zapewniać identyczną wydajność jak Core i9-12900K, gdy dostarczymy temu układowi zaledwie 65 Watów mocy, a przy identycznym limicie nowy procesor jest już 37% szybszy.

Lepsze możliwości podkręcania

Najbardziej zadowoleni z 13. generacji procesorów Intela powinny być natomiast entuzjaści podkręcania. Dzięki wszystkim zmianom i poprawie sprawności energetycznej, procesory Raptor Lake mają zapewnić większą swobodę nawet w domowych warunkach i pozwolić na osiągniecie jeszcze lepszych rezultatów. Wcześniejsze plotki sugerowały zdolność do pracy z częstotliwością 6 GHz, więc aż nie możemy się doczekać, aby to potwierdzić - lub temu zaprzeczyć.

Według Intela, gdy skorzystamy z ciekłego azotu, możemy osiągnąć nawet 8 GHz. By ułatwić cały proces, Intel odświeżył wygląd interfejsu w oprogramowaniu XTU. Dzięki temu zyskujemy możliwość łatwiejszej kontroli mnożnikami poszczególnych rdzeni i napięciem zasilania – wszystko z poziomu systemu Windows. Oczywiście nie zrezygnowano z opcji automatycznego przetaktowania, gdzie w celu zwiększenia wydajności procesora i pamięci RAM wystarczy wcisnąć jeden przycisk.

Intel Core i9-13900K- najwydajniejszy procesor na świecie, a co z resztą?

Topowy model Core i9 ma być - według Intela - najszybszym procesorem przeznaczonym do komputerów stacjonarnych. Ma on zapewnić najwyższą wydajność zarówno w grach, jak i podczas korzystania z zaawansowanego oprogramowania przy tworzeniu treści. Dodatkowo nowe jednostki z tej serii mają zachwycać nas swoimi możliwościami podkręcania.

Nowy i9 otrzymał łącznie 24 rdzenie i dzięki technologii Hyper-Threading może obsłużyć nawet 32 wątki jednocześnie. Intel zdecydował się powiększyć ilość rdzeni Gracemont (o wysokiej sprawności energetycznej) aż do 16. Zwiększona została również wielkość pamięci cache do 36 MB. Model i9-13900K posiada 8 wysokowydajnych rdzeni Raptor Cove. Maksymalna częstotliwość taktowania, dzięki Intel Thermal Velocity Boost, może wynosić nawet 5,8 GHz. Dzięki wszystkim tym zmianom nowa i9 ma zapewniać nawet 24% wzrost wydajności w grach i aż 34% w zastosowaniach profesjonalnych - w porównaniu do Core i9-12900K.

Standardowo już dużo mniejszą uwagę poświęcono podczas prezentacji pozostałym modelom Raptor Lake. Tak naprawdę skupiono się tylko na zaprezentowaniu ich specyfikacji. Intel Core i7-13700K to 16-rdzeniowy procesor, który dzięki HT może obsługiwać nawet 24 wątki. Maksymalna częstotliwość taktowania Turbo Boost wynosi 5,4 GHz. Biorąc pod uwagę zmiany w architekturze i identyczną konfigurację rdzeni, śmiało można założyć, że jednostka ta będzie szybsza od Core i9-12900K.

Również uwielbiany przez graczy Core i5-12600K doczekał się swojego następcy. Nowa i5-13600K dalej posiada sześć wydajnych rdzeni P-core i aż osiem rdzeni Gracemont, czyli o 4 więcej od swojego poprzednika. Dzięki temu maksymalna ilość obsługiwanych wątków zwiększyła się do 20. Maksymalny zegar taktowania osiąga w 5,1 GHz. Core i5-13600K posiada również niższy limit mocy. W tym przypadku mówimy o 181 Watach.

Widać Intel chce bardziej rozgraniczyć wydajność układów w 13. generacji. Pierwsze co rzucą się w oczy to dużo większe niż do tej pory różnice w maksymalnym zegarze procesora. Ta obecnie będzie wynosiła aż 700 MHz, co na pewno przełoży się na wydajność. Z drugiej strony nietrudno dziwić się takiemu ruchowi ze strony Intela. Producentowi nie zależy, aby jednostki konkurowały między sobą - czego doświadczyliśmy choćby w przypadku jednostek 12. generacji, gdzie różnica wydajności między i7-12700K, a i9-12900K była w większości aplikacji niezauważalna, a należy pamiętać o sporo wyższej cenie topowego modelu.

Cena i dostępność

Nowe procesory Intela zadebiutują już 20 października. Według informacji tydzień wcześniej u niektórych dystrybutorów wystartują zamówienia pre-orderowe. Choć Intel nie zdecydował się na podwyżkę cen swoich procesorów, musimy pamiętać, że te podawane w dolarach nie zawierają doliczonego podatku VAT. Niestety, ceny w polskich sklepach mogą być niestety wyższe niż obecnej generacji, z racji na słaby kurs naszej waluty.

Intel Core i9-13900K - 589 dolarów (ok. 3 300 zł)

- 589 dolarów (ok. 3 300 zł) Intel Core i9-13900KF - 564 dolarów (ok. 3 100 zł)

- 564 dolarów (ok. 3 100 zł) Intel Core i7-13700K - 509 dolarów (ok. 2 500 zł)

- 509 dolarów (ok. 2 500 zł) Intel Core i7-13700KF - 384 dolarów (ok. 2 300 zł)

- 384 dolarów (ok. 2 300 zł) Intel Core i5-13600K - 319 dolarów (ok. 1 650 zł)

- 319 dolarów (ok. 1 650 zł) Intel Core i5-13600KF - 294 dolarów (ok. 1 500 zł)

Wraz z nowymi procesorami zadebiutują również płyty główne wyposażone w chipset Z790, który w pełni umożliwi wykorzystanie możliwości nowych jednostek Intela. Cóż, pozostaje nam czekać do oficjalnej premiery, aby potwierdzić deklaracje Intela, że mamy do czynienia z najszybszym procesorem na świecie.