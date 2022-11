Szukasz gamingowego laptopa? Oto najlepsze oferty

Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a wiele sklepów już postanowiło wprowadzić swoje promocje na wiele produktów. W tym tekście sprawdzamy najlepsze oferty na laptopy dla graczy. Zobacz, gdzie i ile możesz zaoszczędzić!

Spis treści

Wybór najlepszego laptopa do gier nie jest łatwy. Na rynku mamy mnóstwo opcji, dlatego nie lada wyzwaniem jest uporządkowanie całego bałaganu i znalezienie laptopa z potrzebnymi funkcjami. Czy chcesz grać w najnowsze gry AAA w rozdzielczości 1080p z obsługą ray tracingu? A może potrzebujesz bardziej mobilnego sprzętu, który umożliwi Ci zarówno pracę, jak i zabawę?

Sprawdziliśmy oferty wszystkich głównych sprzedawców, aby znaleźć najlepsze dostępne obecnie okazje na zakup laptopa.

Zobacz również:

HP Victus 16-e0403nw

Dostępny w: MediaExpert, Avans, Electro

Cena: 3 399 zł 3 899 zł

Jeśli szukasz laptopa do gier klasy podstawowej, HP Victus 16-e0403nw to ciekawa opcja. Posiada sześciordzeniowy procesor Ryzen 5 5600H, procesor graficzny Nvidia GeForce GTX 1650 i 512 GB pamięci masowej SSD. Jedyną “wadą” wydaje się 8 GB RAM, jednak w przyszłości możesz ją dość łatwo rozbudować. To wystarczająca konfiguracja, aby uruchomić tytuły esportowe czy starsze gry nawet na wysokich ustawieniach graficznych. Jednak jeśli chodzi o nowsze gry, będziemy zmuszeni na zadowolenie się ustawieniami średnimi. Wyświetlacz o przekątnej 16,1 cala ma rozdzielczość 1920 × 1080 i częstotliwość odświeżania 60 Hz. Oferuje trzy porty USB typu A, jeden USB typu C, jedno gniazdo HDMI i jeden gigabitowy port Ethernet. Klawiatura wyposażona jest w podświetlenie, a kamera internetowa umożliwia nagrywanie w 720p.

LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ACH6

Dostępny w: Media Expert, Avans, Electro

Cena: 3 999 zł 4 299 zł

IdeaPad Gaming 3 to kolejny przedstawiciel laptopów do gier klasy podstawowej. Został wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 oraz 15-calowy ekran Full HD. Dzięki temu powinieneś być w stanie uruchomić większość nowych gier, choć nie ma co liczyć na najwyższe ustawienia czy włączoną opcje śledzenia promieni. Duża zaletą jest obsługa technologii DLSS przez RTX 3050, co może zapewnić dodatkowe FPS w nowszych tytułach, obsługujących tę technologię.

Procesor to AMD Ryzen 5 5600H, który ma sześć rdzeni, dwanaście wątków i i zegar wynoszący nawet 4,4 GHz. To nie tylko szybki układ do gier, ale również zaawansowanych działań, jak obróbka video czy grafiki. Laptop posiada 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD 512 GB. Promowana konfiguracja posiada również licencję na system Windows.

Gigabyte G5 KD

Dostępny w: X-kom, MediaExpert

Cena: 4 699 zł 5 299 zł

Jeśli szukasz laptopa do gier w rozsądnej cenie, to właśnie trafiłeś na właściwego. Gigabyte G5 KD jest niedrogi i ma przyzwoitą specyfikację. Wyposażony został w procesor Intel Core i5 11400H w parze z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060, 16 GB pamięci RAM i 512 GB dysk SSD. Dzięki tak mocniej konfiguracji laptop powinien poradzić sobie z większością nowych gier na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala to rozdzielczość 1920 × 1080 oraz odświeżanie 144 Hz . Minusem jest brak systemu operacyjnego Windows w cenie. Mimo wszystko to świetna okazja, gdy szukamy wydajnego laptopa gamingowego w przystępnej cenie.

MSI Katana GF66 12UC-437PL

Dostępny w: MediaExpert

Cena 5 099 zł 5 699 zł

MSI Katana GF66 to elegancki laptop gamingowy, który zbytnio nie wyróżnia się swoim wyglądem. To dobrze! Ponieważ może dzięki temu pełnić rolę stacji roboczej czy wydajnego komputera biznesowego. Został wyposażony w najnowszy procesor Intela 12. generacji – Core i 5-12500H. Ta dwunastordzeniowa jednostka obsługuje łącznie do 16 wątków wykonawczych i osiąga 4,5 GHz dzięki technologii Turbo Boost Max 3.0. Karta graficzna to GeForce RTX 3050. Dodatkowo laptop posiada 16 GB pamięci RAM DDR4 i 512 GB dysk SSD. Dzięki tak dobranym podzespołom będziesz mógł uruchomić większość nowszych gier. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala ma rozdzielczość 1920×1080 i częstotliwość odświeżania 144 Hz. Laptop posiada również podświetlaną klawiaturę oraz w zestawie otrzymujemy licencję na system Windows 11.

ASUS TUF Gaming A15 FA506

Dostępny w MediaExpert RTV Euro AGD

Cena 5 799 zł 6 699 zł

Kolejna mocna konfiguracja, tym razem wyposażona w GeForce RTX 3060 w parze z procesorem Ryzen 7 5800H. Jednostka ta ma osiem rdzeni, szesnaście wątków i zegar wynoszący nawet 4,4 GHz. To nie tylko szybki procesor do gier, ale również do zaawansowanych działań, jak obróbka video czy grafiki. Laptop posiada 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD 512 GB. Mimo niskiej promocyjnej ceny, z laptopem otrzymujemy również system operacyjny - Windows 11. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala ma rozdzielczość 1920×1080 i częstotliwość odświeżania 144 Hz co w parze z mocnym GeForce gwarantuje płynną rozgrywkę nawet w najnowszych tytułach przy bardzo wysokich ustawieniach detali.

Lenovo Legion 5 15ACH6H

Dostępny RTV Euro AGD

Cena 6 599 zł 7 499 zł

W zestawieniu polecanych laptopów gamingowych nie mogło zabraknąć konstrukcji wykorzystujących najwydajniejsze układu od Nvidii. I choć konfiguracja może wydawać się niemal identyczna, jak wcześniej proponowane, to zwróćcie uwagę na zastosowany układ graficzny. Laptop Lenovo został wyposażony w GeForce RTX 3070. Lenovo Legion 5 15ACH6H podsiada 15,6-calowy ekran Full HD z 165 Hz odświeżaniem. Konfiguracja pozwoli uruchomić wszystkie najnowsze gry na bardzo wysokim poziomie detali.

Niska cena wynika z zastosowania “tylko” sześciordzeniowego procesora od AMD - Ryzen 5 5600H. To wciąż bardzo szybki procesor do gier, który poradzi sobie również w bardziej zaawansowanych działań, jak obróbka video czy grafiki. Pamiętajmy, że kartę graficzną Nvidii również możemy wykorzystać w tym celu. Laptop posiada 16 GB pamięci RAM (dual channel) i szybki dysk SSD 1 TB. Po raz kolejny promowana konfiguracja nie posiada zainstalowanego systemu.