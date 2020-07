Szybki, kompaktowy i pojemny, czyli jaki powerbank wybrać na wakacje

Decydując się na zakup powerbanku, warto pamiętać o kilku istotnych czynnikach, szczególnie jeśli urządzenie ma nam służyć podczas wakacyjnych podróży. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jaki powerbank najlepiej wybrać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

Spis treści

Szybki i pojemny powerbank, dzięki któremu podładujemy telefon, tablet czy aparat fotograficzny może okazać się niezwykle przydatny podczas wakacyjnych podróży, szczególnie jeśli dostęp do gniazdek elektrycznych jest w tym czasie utrudniony. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy od naszych indywidualnych preferencji oraz rodzaju aktywności.

Pamiętajmy przecież o tym, że w dzisiejszych czasach telefon bardzo często służy nam nie tylko do dzwonienia czy pisania, ale funkcjonuje także jako aparat, kamera czy nawigacja - dlatego też wymaga częstszego ładowania. Zarówno podczas wypoczynku na polu namiotowym, jak i w trakcie pieszych wędrówek czy całodniowych wycieczek rowerowych warto mieć przy sobie solidny powerbank, który sprawdzi się w każdych warunkach.

Jednym z najważniejszych kryterium jest oczywiście pojemność baterii, ale nie zapominajmy także o innych istotnych elementach, takich jak: czas ładowania, ilość wbudowanych portów ładujących, kompatybilność z urządzeniami przenośnymi, typ baterii czy właściwości obudowy. Kluczowe mogą się okazać również waga i rozmiar powerbanku, a także odporność na wodę, piasek czy uszkodzenia mechaniczne.

Powerbank - jaką pojemność wybrać?

Efektywność powerbanku zależy przede wszystkim od wartości pojemności nominalnej (suma wszystkich użytych ogniw w powerbanku), podawanej w mAh (miliamperogodzinach). Jest to zdecydowanie najważniejszy parametr, który powinniśmy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup urządzenia. Pojemność powerbanku - obecnie za standard uważa się pojemność 10 000 mAh - decyduje o tym, jakie urządzenia będziemy w stanie naładować oraz ile razy, zanim akumulator całkowicie się wyczerpie. Dlatego im większa wartość, tym lepiej. To, jaka pojemność okaże się wystarczająca, zależy od sprzętów, które mamy zamiar ładować za pomocą powerbanku. Aby ją obliczyć powinniśmy:

Sprawdzić, jaką pojemność ma urządzenie, które mamy zamiar ładować za pomocą powerbanku,

Spróbować określić ile razy w ciągu wyjazdu będzie konieczne ładowanie danego urządzenia - tutaj zastanówmy się na ile czasu wyjeżdżamy i jaki rodzaj aktywności preferujemy,

Wybrać odpowiednią pojemność powerbanku, odliczając 70% z pojemności nominalnej.

Jeśli bateria telefonu ma na przykład 4000 mAh i chcesz naładować smartfon dwa razy od zera do pełna, minimalna pojemność powerbanku powinna mieć 8000 mAh. Jeśli zamierzamy ładować kilka różnych urządzeń powinniśmy zsumować ich wartości i dobrać odpowiedni powerbank, który spełni dane kryteria. Należy przy tym pamiętać o pewnym "zapasie" energii, ponieważ pojemność baterii nie przekłada się 1:1 na ilość ładowań, zawsze pojawiają się jakieś straty. Dlatego np. pojemność 10000 mAh nie gwarantuje, że naładujemy nasz telefon z baterią 2500 mAh czterokrotnie. Pojemności nominalne powerbanków wynoszą zwykle od 4000 do 30 000 miliamperogodzin (mAh).

WZÓR NA OBLICZENIE PRZYBLIŻONEJ WYDAJNOŚCI POWERBANKU

Pojemność powerbanku * wydajność powerbanku / pojemność baterii ładowanego urządzenia

Przykład:

(bateria powerbanku) 20 000 * (wydajność - 80%) 0,8 / (bateria telefonu) 4000 = (ile razy powerbank naładuje urządzenie) 4

Pojemność baterii danego urządzenia powinna być określona przez producenta. Poniżej podajemy przybliżone wartości dla różnych typów urządzeń:

Smartfon: 3000 - 5000 mAh

3000 - 5000 mAh Lustrzanka: 2000 - 2700 mAh

2000 - 2700 mAh Tablet: 5000 - 8000 mAh

5000 - 8000 mAh Smartwatch: 200 - 500 mAh

200 - 500 mAh Czytniki e-booków i inne małe urządzenia mobilne: 1000 mAh

Powerbank - czas ładowania

Oprócz pojemności ważny może okazać się również czas ładowania danego powerbanku. Warto zatem zwrócić uwagę na natężenie prądu wyjściowego, które ma przełożenie na szybkość ładowania. Im więcej amperów, tym szybciej naładujemy dany powerbank. Do ładowania smartfona wystarczy zazwyczaj prąd o natężeniu 1 A. Oprócz tego, na czas ładowania ma wpływ powszechnie stosowana technologia Quick Charge. Moc ładowania różni się w zależności od wersji:

Quick Charge 1.0 – do 10W

Quick Charge 2.0 – do 18W

Quick Charge 3.0 – do 36W

Quick Charge 4.0 – do 100W

Aby powerbank działał efektywnie jak najdłużej, należy pamiętać o wykonywaniu pełnych cykli ładowania. Najlepiej jeśli akumulator całkowicie się rozładuje, a następnie zostanie naładowany do pełna. Krótkie, przerywane ładowania mogą mieć negatywny wpływ na baterię. Zadbajmy również o to, by urządzenie posiadało wbudowany wskaźnik LED, który wskaże, jak długo ładować powerbank.

Powerbank - typ baterii

W powerbankach znajdziemy baterię litowo-jonową lub litowo-polimerową. Pierwsza z nich charakteryzuje się m.in. mniejszą podatnością na samorozładowywanie i niższą ceną, druga - jest lżejsza i posiada większą odporność na przeładowanie. Do tego, baterie litowo-polimerowe mogą przybierać różne kształty (stosowane ogniwa polimerowe są bardziej elastyczne i odporne na uszkodzenia), co nie jest możliwe w przypadku baterii litowo-jonowych.

Powerbank - liczba portów ładujących

Każdy powerbank musi posiadać minimum dwa złącza - USB, służące do ładowania samego powerbanku oraz microUSB, umożliwiające podłączenie innych urządzeń. Decydując się na konkretny model, warto zastanowić się czy jeden port ładujący będzie dla nas wystarczający, szczególnie jeśli zamierzamy zabrać powerbank na wakacje. Pamiętajmy, że duża pojemność baterii w połączeniu z kilkoma wejściami umożliwi nam ładowanie kilku sprzętów jednocześnie.

Przede wszystkim musimy zastanowić się, jakie urządzenia zamierzamy ładować. Do naładowania telefonu, odtwarzacza MP3 lub nawigacji zazwyczaj wystarczający będzie akumulator z wyjściem 1 A (5V) (dającym prąd o natężeniu 1 Ampera). W przypadku tabletów, niektórych smartfonów czy innych urządzeń mobilnych potrzebne będzie wyjście 2 A (10V). Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie wybór modelu z dwoma portami USB, z których jeden posiada możliwość szybkiego ładowania 2.1 A.

Powerbank - konstrukcja i obudowa

Obudowa powerbanku powinna być wykonana z solidnej jakości materiałów, odpornych na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne, szczególnie jeśli urządzenie ma służyć nam podczas wakacyjnego pobytu nad wodą czy w trakcie pieszych lub rowerowych wycieczek. Dlatego decydując się na zakup konkretnego modelu, sprawdźmy czy wszystkie elementy konstrukcyjne są odpowiednio spasowane, czy użyty materiał sprawdzi się podczas wakacyjnych aktywności, które mamy w planach. Większość powerbanków wykonanych jest z tworzywa sztucznego (silikonu), chociaż coraz częściej stosuje się również aluminium czy metalową powłokę. Ta ostatnia gwarantuję lepszą wytrzymałość, ale jednocześnie zwiększa wagę urządzenia - a o tym również musimy pamiętać, jeśli zabieramy powerbank na wakacje.

Najlepiej wybrać kompaktowe i lekkie urządzenie, które bez problemu umieścimy w plecaku czy w kieszeni. Spędzając wakacje w warunkach biwakowych powinniśmy zdecydować się na sprzęt, który będzie posiadał nie tylko wytrzymałą, pojemną baterię, ale także solidne wykonanie. Na rynku znajdziemy wiele modeli, które wyposażone są w wodo- i pyłoszczelne zabezpieczenia, poręczne uchwyty oraz mechanizmy chroniące przez przeładowaniem, nagrzewaniem czy nadmiernym napięciem.

Powerbank - dodatki i udogodnienia

Jeżeli zależy nam na urządzeniu w pełni funkcjonalnym, warto pomyśleć także o dodatkowych udogodnieniach, które mogą okazać się przydatne w czasie wakacyjnych aktywności i nie tylko. Warto zadbać o to, aby powerbank posiadał wbudowany wskaźnik naładowania, dzięki czemu będziemy mogli określić ile energii pozostało do wykorzystania.

Podczas dłuższej podróży użyteczna może się okazać funkcja pass-through, dzięki której jednocześnie naładujemy powerbank oraz podpięte do niego urządzenia, bez niszczenia znajdujących się w nim ogniw i szybkiego skrócenia żywotności baterii. Oprócz tego, niektóre modele powerbanków posiadają wbudowaną latarkę czy metalowy karabińczyk, umożliwiający przypięcie sprzętu do plecaka czy paska.

Powerbank na wakacje - podsumowanie

Kupując powerbank z myślą o wakacyjnych wyprawach, zwróć uwagę na:

Pojemność wbudowanych ogniw - minimum 10 000 mAh,

- minimum 10 000 mAh, Ilość i rodzaj portów ładujących - możliwość jednoczesnego ładowania kilku urządzeń,

- możliwość jednoczesnego ładowania kilku urządzeń, Funkcję szybkiego ładowania - najlepiej jeśli urządzenie będzie dysponowało technologią Quick Charge,

- najlepiej jeśli urządzenie będzie dysponowało technologią Quick Charge, Konstrukcję urządzenia i jakość obudowy - odporność na wilgoć, kurz oraz wstrząsy,

- odporność na wilgoć, kurz oraz wstrząsy, System zabezpieczeń - ochrona przed przegrzaniem, zwarciem czy nadmiernym ładowaniem i rozładowaniem,

- ochrona przed przegrzaniem, zwarciem czy nadmiernym ładowaniem i rozładowaniem, Odpowiednią wagę - pamiętajmy przy tym, że im większa pojemność powerbanku, tym powinien być on cięższy,

- pamiętajmy przy tym, że im większa pojemność powerbanku, tym powinien być on cięższy, Obecność wskaźnika ładowania - diody LED lub niewielki wyświetlacz LCD

- diody LED lub niewielki wyświetlacz LCD Funkcjonalne dodatki - w zależności od indywidualnych wymagań

Przeczytajcie także jakie akcesoria turystyczne warto zabrać na wakacje?, a także zajrzyjcie do naszego rankingu powerbanków 2020.