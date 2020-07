Szybkie udostępnianie hasła Wi-Fi na iPhonie/iPadzie/Macu

Korzystasz z urządzeń z iOS i nie chcesz wpisywać hasła do Wi-Fi? Chcesz szybko podłączyć urządzenie znajomego do swojego Wi-Fi? Apple ma na to sposób.

Obecnie prawie każde nowe urządzenie posiada wbudowany moduł Wi-Fi pozwalający podłączyć się do sieci w sposób bezprzewodowy. To już nie tylko komputery, smartfony czy tablety. Obecnie Wi-Fi znajdziemy nawet w samochodach czy inteligentnym oświetleniu.

Niestety wpisywanie hasła Wi-Fi na każdym z tych urządzeń z osobna jest żmudne. Proces staje się jeszcze bardziej skomplikowany w momencie, gdy posłuchasz ekspertów i stworzysz naprawdę skomplikowane i złożone hasło.

Udostępnianie Wi-Fi w iOS 13

Na szczęście producenci sprzętu elektronicznego znaleźli sposób, aby uprościć cały ten proces.

Dziś zajmujemy się urządzeniami firmy Apple i pokazujemy, jak szybko i skutecznie gromadzić, zapisywać i udostępniać hasła do znanych nam sieci Wi-Fi.

Udostępnianie haseł na własnych urządzeniach

Posiadasz więcej, niż jedno urządzenie od Apple i chcesz, aby Twój sprzęt automatycznie łączył się z sieciami Wi-Fi? Nie ma żadnego problemu. Apple pewnie czas temu postanowiło zapisywać hasła do znanych sieci Wi-Fi na koncie Apple ID. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim niesamowicie dużą wygodę.

Każde urządzenie Apple, które zostało skonfigurowane przy użyciu naszego identyfikatora Apple ID jest w stanie uzyskać dostęp do wszystkich sieci Wi-Fi, z którymi łączyliśmy się na dowolnym urządzeniu z logo nadgryzionego jabłka. Oznacza to, że jeżeli jesteśmy na wakacjach i dostaniemy w hotelowym lobby kod QR lub skomplikowane hasło do hotelowej sieci Wi-Fi, to po zeskanowaniu go za pośrednictwem iPhone'a wszystkie nasze urządzenia takie, jak iPhone, iPad, Apple Watch czy MacBook automatycznie połączą się z siecią Wi-Fi.

Udostępnianie hasła Wi-Fi na urządzenia innych osób

Co w przypadku, gdy chcemy udostępnić hasło do naszej sieci Wi-Fi osobie, która posiada urządzenia od Apple takie, jak iPhone lub iPad? Również w tym wypadku wcale nie musimy wpisywać hasła do naszej sieci.

Udostępnianie hasła do sieci Wi-Fi dla urządzenia, które nie jest powiązane z naszym kontem Apple ID wygląda nieco inaczej w zależności od sprzętu, za pomocą którego chcemy udostępniać hasło.

Wymagania niezbędne do działania funkcji udostępniania hasła Wi-Fi

Urządzenia Apple

Aby funkcja szybkiego udostępniania hasła do sieci Wi-Fi bez konieczności wpisywania hasła zadziałała musimy spełnić kilka wymagań:

Urządzenia muszą pracować pod kontrolą iOS 12 lub nowszego / macOS High Sierra lub nowszego

/ Oba urządzenia muszą posiadać włączne Bluetooth oraz Wi-Fi i wyłączony Hotspot osobisty

oraz i Adres e-mail powiązany z Apple ID osoby, której udostępniamy hasło musi znajdować się w naszych kontaktach

osoby, której udostępniamy hasło musi znajdować się w naszych kontaktach Oba urządzenia muszą znajdować się niedaleko siebie

Udostępniania hasła pomiędzy urządzeniami z iOS/iPadOS

Jeżeli oba urządzenia, które będą wykorzystane do udostępniania hasła sieci Wi-Fi pracują pod kontrolą systemu operacyjnego iOS lub iPad OS należy wykonać następujące kroki:

Odblokować oba urządzenia

Wybrać sieć Wi-Fi do której chcemy się podłączyć

Na urządzeniu, które jest już podłączone klikamy w wyskakujące okienko i wybieramy Udostępnij hasło.

Udane udostępnienie hasła Wi-Fi

To wszystko, co trzeba zrobić, aby udostępnić hasło pomiędzy urządzeniami z iOS/iPadOS.

Udostępnianie hasła z wykorzystaniem komputera Mac

W przypadkum gdy korzystamy z komputera Mac do udostępnienia hasła Wi-Fi należy zadbać o to, aby był on połączony z siecią Wi-Fi i odblokowany.

Na urządzeniu, które chcemy podłączyć do sieci Wi-Fi należy wybrać sieć do której chcemy się podłączyć

Na komputerze Mac wyświetli się powiadomienie o udostępnianiu sieci Wi-Fi. Należy kliknąć Udostępnij

Ustawienia Wi-Fi w macOS Catalina

Udostępnianie hasła za pomocą kodu QR

Niektóre routery posiadają możliwość udostępniania hasła za pośrednictwem kodu QR. W tym przypadku w celu podłączenia się do danej sieci Wi-Fi musimy wykorzystać nie Ustawienia, a Aparat. Na urządzeniu, które chcemy podłączyć do sieci Wi-Fi uruchamiamy aplikację Aparat i kierujemy ją na kod QR. System iOS pokaże powiadomienie. Należy kliknąć w przycisk Połącz.

Skanowanie kodu QR w iPadOS 13

Skanowanie kodów QR znajdziemy również w Centrum sterowania.

Centrum sterowania na iPadzie 7 generacji

Do wykonania niniejszego poradnika korzystaliśmy z iPhone'a 11, iMac'a 21,5 4K z 2017 roku oraz iPad'a 7 generacji, który został nam udostępniony przez sklep X-Kom.