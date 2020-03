Tani VPN - najlepsze oferty VPN 2020

Jak zapewnić sobie całkowitą prywatność i anonimowość w internecie? VPN to rozwiązanie, które zabezpiecza przed szpiegowaniem i podglądaniem ruchu. Którego dostawcę wybrać i nie przepłacać? Oto nasz ranking!

Spis treści

VPN, czyli virtual private network, to zabezpieczenie, które pozwala na "zmylenie" serwerów - użytkownik odbierany jest jako przybywający z innej, niż prawdziwa, lokalizacji. Dzięki temu można z sukcesem ominąć blokady geolokalizacyjne, zyskując dostęp do usług zablokowanych w naszym kraju. Szyfrowane połączenie umożliwia również bezpieczne przesyłanie wiadomości i plików - odbywa się w tzw. tunelu VPN. Wszystko omawiamy dokładnie w poświęconych sieciom VPN artykułach: "Jak używać VPN? Jak korzystać z VPN?" oraz "Czym jest tunel VPN?" Zajrzyj tam, aby dowiedzieć się więcej!

Zazwyczaj darmowe sieci VPN mają ograniczony transfer danych i/lub funkcjonalność. Płatne subskrypcje udostępniają wszystko, co dany dostawca ma do zaoferowania. Poniższy ranking pokazuje najtańsze obecnie opcje na rynku. Są to sprawdzone VPN-y, których nabycie warto rozważyć, jeśli chcesz cieszyć się bezpiecznym internetem bez blokad i ograniczeń.

NordVPN

NordVPN od lat zajmuje czołowe miejsca we wszelkich rankingach poświęconych sieciom VPN. Jednak patrząc na jego zalety - nic dziwnego. Dostawca używa podwójnego szyfrowania, oferuje wybór ponad pięciu tysięcy serwerów, ulokowanych na wszystkich kontynentach, ma prosty w obsłudze interfejs, posiada kill switch oraz korzysta z funkcji CyberSec, chroniącej przede malware i szkodnikami. Serwery można przefiltrować pod kątem przeznaczenia - dostawca oferuje np. wyspecjalizowane w streamingu czy wymianie danych P2P.

Nord VPN to jedna z najtańszych ofert, a obecnie trwa dodatkowa promocja - plan 3-letni to koszt wynoszący 3,10 euro na miesiąc. Daje to w przeliczeniu 111,82 złote za cały okres użytkowania. Inne plany są równie atrakcyjne: 4,44 euro/m-c przy planie dwuletnim (łącznie 106,58 euro), 6,22 euro/m-c przy planie rocznym (74,65 euro za rok) oraz 10,63 euro za miesiąc korzystania. Sprawdź teraz!

CyberGhost

CyberGhost to sieć VPN, która ma swoją siedzibę w Rumunii. Jest bardzo przyjazna nawet dla osób, które jak do tej pory nigdy nie miały styczności z takim rozwiązaniem. Nie tylko szyfruje połączenie, uniemożliwiając śledzenie użytkownika, ale również automatycznie przełącza protokołu na HTTPS w przypadku stron, które wciąż działają pod nie do końca bezpiecznym HTTP. W ofercie dostawcy znajdziesz ponad 5900 serwerów, a w tej liczbie mamy wyspecjalizowane w obsłudze ponad 35-ciu serwisów streamingowych z całego świata. Wszystkie używają 256-bitowego szyfrowania AES, co zapewnia poufność przesyłanych danych. Ponadto nie są gromadzone żadne logi, rejestrujące aktywność użytkownika, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa.

CyberGhost oferuje bardzo przystępne ceny dla każdego. Najbardziej opłaca się plan 3-letni. Wówczas miesiąc kosztuje 2,64 euro, a za całość - 95 euro. Opcja na dwa lata to koszt 88,56 euro, co daje na miesiąc opłatę w wysokości 3,69 euro. Trzecia to rok - tu koszt miesięczny to 5,99 euro (71,88 rocznie), a ostatnia - miesięczna subskrypcja. Opłata wynosi wówczas 12,99 euro. Zobacz wszystkie plany!

PureVPN

PureVPN to sprawdzony, uznany dostawca sieci VPN, który oferuje praktycznie wszystko, co tylko możliwe. A więc mamy tu kill switch, rozdzielone tunelowanie (pozwala na samodzielny wybór, które aplikacje mogą korzystać z VPN, a które pozostać w normalnym połączeniu), oferuje ponad 2000 serwerów (w tym dedykowane konkretnym zastosowaniom), a każdy obsługuje sześć protokołów połączeń. Zaletą jest duża szybkość transferu danych - a potwierdzają ją liczne, niezależne testy. Użytkownik może wybrać jeden z pięciu trybów korzystania z VPN: streaming, omijanie blokad, bezpieczna wymiana plików, przeglądanie sieci ze zwiększonymi ustawieniami prywatności oraz dedykowane IP.

A za ile to wszystko? Dostępne są trzy plany. Najbardziej opłacalny to dwuletni. W jego przypadku koszt miesięczny wynosi 3,33 USD, co daje 79,95 USD za cały okres użytkowania! Nieco inaczej wygląda to w przypadku abonamentu na rok. Tutaj miesiąc to opłata w wysokości 5,83 USD, a całość - 69,95 USD. Ostatnia opcja to miesięczna subskrypcja - płacisz 10,95 USD za miesiąc. Wszystkie możliwości znajdziesz na tej stronie.

ExpressVPN

ExpressVPN oferuje ponad 3000 serwerów w 94 krajach świata. Aby użytkownik nie miał problemu z wyborem, można przeprowadzić kilkuminutowy test szybkości, pokazujący serwery w kolejności od najszybszego. Dostawca prowadzi politykę "zero logów" - brak jakichkolwiek mechanizmów rejestracji połączeń użytkownika, czasu sesji, historii odwiedzonych stron, itp. Wśród funkcji odpowiedzialnych za poufność łącza znajdziemy m.in. Network Lock - działa podobnie jak kill switch, jednak po zawaleniu się tunelu VPN ustaje wszelka aktywność sieciowa aplikacji. Testy praktyczne wykazały bardzo dobrą szybkość działania tej sieci VPN, niezależnie od wybranego serwera. Na każdym działa własny, zaszyfrowany DNS, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa

ExpressVPN jest dostępny w trzech planach. Najekonomiczniejszy to roczny - w przypadku jego wyboru miesiąc kosztuje Cię 8,32 USD (99,95 USD za 12 m-cy). Druga możliwość to abonament półroczny - tutaj koszt za miesiąc wynosi 9,99 USD (łącznie 59,95 USD). Ostatnia opcja to subskrypcja na miesiąc. W takim przypadku zapłacisz 12,95 USD. Swój abonament możesz wybrać na tej stronie.

SurfShark VPN

SurfShark VPN reklamuje się hasłem: "zabezpiecz swoje cyfrowe życie". W tym celu daje szyfrowanie ruchu AES 256-bit, mechanizmy ochronne przeciwko wykorzystaniu luk w IPv6, ochronę dla WebRTC, a także usuwającą reklamy funkcję CleanWeb i brak logów. Narzędzie Whitelister umożliwia wybranie, które z aplikacji mają nie używać VPN, a Tryb kamuflażu kryje używanie tego rozwiązania nawet przed Twoim dostawcą internetu! Ponadto istotny jest fakt, że jedna subskrypcja umożliwia działanie sieci na nieograniczonej liczbie urządzeń!

Za to wszystko zapłacisz jedynie 7,88 zł za miesiąc - jeśli zdecydujesz się na plan dwuletni. Całość będzie kosztować 189,12 zł. Krótsza opcja, czyli na 12 m-cy, to 23,59 zł za miesiąc, co daje łącznie 283,08 zł za cały rok. Jeśli chcesz używać tego VPN tylko przez miesiąc, wówczas za każdy płacisz 46,99 zł. Wszystkie plany znajdziesz na tej stronie.