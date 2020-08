Tania wymiana dysku SSD w MacBook'u na nośnik NVMe [PORADNIK]

Twój MacBook ma zaledwie 128 GB nośnik SSD? Pokazujemy, jak szybko wymienić dysk na szybki i tani nośnik NVMe PCIe.

Spis treści

Apple znane jest z bardzo drogich opcji rozbudowy komputerów Mac oraz oferowania niewielkich dysków SSD w standardzie. Obecnie każdy model MacBook'a ma już 256 GB nośnik SSD, ale w sklepach cały czas znajdziemy modele posiadające 128 GB. Dodatkowo nowsze modele z wbudowanym chipem T2 posiadają dysk SSD wbudowany bezpośrednio w płytę główną.

MacBook Air 2017 i dysk SSD NVMe

Na szczęście posiadacze starszych MacBook'ów z fabrycznymi dyskami SSD mogą od pewnego czasu rozbudować swój komputer.

Komputery od Apple od czasu przejścia na nośniki SSD wykorzystują autorskie złącze oraz pamięci korzystające z PCI. Oznacza to, że dyski są szybkie, ale także piekielnie drogie w wymianie. Dodatkowo na rynku nie znajdziemy zbyt wielu zamienników. Z tego właśnie powodu ceny rozbudowy u Apple są znacznie wyższe, niż u konkurencji.

Mało kto wie jednak, że system operacyjny macOS 10.13 High Sierra z 2017 oraz nowsze wspierają natywną obsługę NVMe PCIe. Oznacza to, że z wykorzystaniem kosztującej kilkadziesiąt złotych przejściówki jesteśmy w stanie wymienić dysk w naszym MacBook'u na zwykły nośnik M.2 Key M NVMe PCIe w rozmiarze 2280.

KIOXIA EXCERIA PLUS 1 TB i MacBook Air

W niniejszym poradniku pokazujemy, jak wymienić dysk SSD w MacBook'u oraz jak zainstalować na nowo system operacyjny macOS.

W których modelach MacBook'a można wymienić dysk SSD

Dysk SSD za pomocą tego poradnika można wymienić w większości MacBook'ów produkowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Sposób nie zadziała na nowszych modelach od 2016 roku wzwyż (wszystkich z USB Typu C/Thunderbolt 3).

Modele MacBook'a kompatybilne z M.2 2280 SSD NVMe PCIe:

MacBook Air 2013-2017 (wersje Mid 2013, Early 2014, Early 2015 oraz 2017; bez ekranów Retina)

MacBook Pro 13 oraz 15 2013-2015 (modele ME293, ME294, ME864, ME865, ME866, MGXA2, MGXC2, MGX72, MGX82, MGX92, MJLQ2, MJLT2, MF839, MF840, MF841)

Jak widać dysk SSD zmienimy między innymi w niezwykle popularnym MacBook'u Air bez ekranu Retina.

Niezbędne elementy

Do wymiany dysku SSD potrzebujemy kilku elementów:

Pendrive z instalatorem macOS lub dysk z kopią zapasową Time Machine

Specjalny śrubokręt P5 Pentabole do obudowy

do obudowy Śrubokręt T5 Torx do śrubki od dysku SSD

do śrubki od dysku SSD Dysk SSD NVMe PCIe M.2 2280

Pendrive o pojemności 16 GB+

Przejściówkę-konwerter z gniazda Apple na M.2 2280

Specjalny śrubokręt do otwarcia obudowy MacBook'a to koszt kilkunastu złotych. Przejściówkę-konwerter z gniazda Apple na M.2 2280 kosztuje około 30 zł. Elementy te dostępne są łatwo dostępne na wielu portalach aukcyjnych. Śrubokręt Torx T5 znajdziemy w większości sklepów budowlanych oraz DIY.

Konwerter, dysk SSD, śrubokręt P5 Pentabole

Do MacBook'a możemy włożyć dowolny dysk SSD NVMe M.2 2280 Key M. My wykorzystywaliśmy nośnik KIOXIA EXCERIA Plus o pojemności 1 TB.

Aktualne ceny w sklepach Dysk SSD Kioxia Exceria Plus 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (LRD10Z001TG8) 870 zł

Przygotowania

Przed przystąpieniem do procesu wymiany dysku powinniśmy zabezpieczyć nasze dane. Możemy wykonać kopię zapasową Time Machine lub zgrać je do chmury. W kolejnym kroku należy pobrać instalator systemu operacyjnego macOS.

W tym celu udajemy się do App Store.

Wybieramy interesującą nas wersję (polecamy najnowszą) i klikamy Pobierz.

Pobieranie macOS Catalina

Po pobraniu instalator znajdzie się w menu z aplikacjami.

W kolejnym kroku musimy przygotować pendrive z instalatorem. Krok ten możemy pominąć, jeżeli posiadamy kopię zapasową Time Machine.

Uruchamiamy narzędzie dyskowe i wybieramy naszego pendrive'a. Klikamy Wymaż i wpisujemy nazwę MyVolume lub inną oraz klikamy Wymaż.

Formatowanie pendrive

Następnie uruchamiamy terminal i wpisujemy następujący kod "sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume". W kolejnym kroku terminal zapyta nas o formatowanie pendrive'a. Klikamy Y i czekamy, aż system utworzy pendrive'a z instalatorem. W zależności od prędkości pamięci może to potrwać nawet kilkanaście minut.

Tworzenie instalatora macOS

Wymiana dysku

Po przygotowaniu instalatora możemy wyłączyć komputer i odłączyć go od zasilacza.

Z pomocą śrubokręta P5 Pentabole odkręcamy 10 śrubek trzymających pokrywę dolną.

Śrubki obudowy MacBook'a Air 13

UWAGA - dwie górne śrubki są dłuższe od pozostałych. Ich wkręcenie w niewłaściwe miejsce może uszkodzić komputer. Należy o tym pamiętać przy rozbieraniu obudowy.

Śrubka P5

Po odkręceniu śrubek podważamy obudowę od górnej części komputera (wentylatorów) i zdejmujemy ją.

Zdejmowanie pokrywy

MacBook Air bez pokrywy

W kolejnym kroku odłączamy poprzez pociągnięcie akumulator od płyty głównej.

Złącze zasilania

Z wykorzystaniem śrubokręta TORX T5 wykręcamy śrubkę mocującą dysk i wysuwamy nośnik.

Oryginalny dysk SSD

Dysk PCIe NVMe wkładamy w konwerter. Złączoną całość wkładamy w złącze na płycie głównej i ponownie przykręcamy śrubkę.

Dysk NVMe z konwerterem w MacBooku Air

Powtarzamy wszystkie czynności, jak przy demontażu w odwróconej kolejności.

Instalacja systemu

Gdy mamy już nowy dysk SSD umieszczony w komputerze możemy podłączyć go do zasilania i włożyć pendrive z instalatorem lub kopię zapasową Time Machine.

Pendrive z instalatorem macOS Catalina

Komputer uruchamiamy przytrzymując jednocześnie klawisz ALT. Po wyświetleniu się menu wybieramy Install macOS i czekamy, aż komputer załaduje recovery systemu.

Recovery macOS

Uruchamiamy Narzędzie dyskowe. Z opcji widoku wybieramy Pokaż wszystkie urządzenia.

Przechodzimy do naszego dysku wewnętrznego (w tym przypadku KIOXIA-EXCERIA PLUS SSD Media). Klikamy Wymaż. W kolejnym kroku definiujemy nazwę naszego dysku (można ją później zmienić) i wybieramy format APFS. Klikamy Wymaż i czekamy, aż dysk zostanie przygotowany.

Formatowanie dysku NVMe

Wracamy do Recovery i klikamy Instaluj macOS lub Odtwórz z backupu Time Machine. Postępujemy zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja czystego systemu trwa do 45 minut. Przywracanie z Time Machine może zająć nawet wiele godzin (wszystko zależy od ilości plików).

Po uruchomieniu w Preferencjach systemowych widać, że posiadamy nowy dysk wewnętrzny PCIe SSD.

System macOS zainstalowany na wymienionym dysku

Korzyści z wymiany dysku SSD na NVMe PCIe

Przed i po wymianie postanowiliśmy przetestować nośniki SSD. Okazuje się, że wymiana pozwala nie tylko zwiększyć ilość pamięci masowej komputera, ale także podnieść jego wydajność. Włożony przez nas dysk KIOXIA EXCERIA Plus 1 TB jest ponad dwa razy szybszy od fabrycznego nośnika Samsung MZ-JPV128S o pojemności 128 GB.

Testy syntetyczne oryginalnego nośnika

Testy syntetyczne wymienionego dysku

Cały proces wymiany dysku i reinstalacji systemu na czysto powinien zająć nie więcej, niż 2 godziny.