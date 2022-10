TikTok - zobacz 7 funkcji, dzięki którym zabłyśniesz

Chcesz zyskać nowych obserwujących? Oto siedem sposobów na skuteczne zwiększenie zainteresowania ludzi treściami.

TikTok to swoisty fenomen - pojawił się bez głośnych zapowiedzi, a potem błyskawicznie podpił rynek, popularnością wyprzedzając Instagram, Twittera, a nawet Facebooka. Jeśli chcesz na nim zaistnieć, warto wiedzieć, w jaki sposób tworzyć treści tak, aby przyciągały uwagę widzów. Dzięki poniższym poradom masz realne szanse na bycie twórcą dla tysięcy ludzi. Wyjaśniam, że nie dajemy tu jednak porad dla początkujących. Są one przeznaczone dla tych użytkowników, które pierwsze kroki mają już za sobą.

Wszyscy chcą oglądać słodkie zwierzaki

Niezwykłą popularnością cieszą się na TikToku zwierzęta, a w szczególności król internetu, czyli kot. Jeśli chcesz zyskać uwagę, nagrywaj filmiki ze zwierzakami. Musisz dawać im odpowiednie hashtagi, takie jak: kot, koty, cats, cat, kocieżycie itp. W jaki sposób dobrać najlepsze? Po prostu podejrzyj, pod jakimi hashtagami kryją się najpopularniejsze klipy tego typu. Jeśli masz zwierzę w domu, dobrym pomysłem jest nagranie całej serii klipów z nim jako bohaterem - możesz wówczas dodać do hashtagu jej/jego imię, dzięki czemu użytkownicy będą zachęcani do obejrzenia pozostałych materiałów, w których występuje.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Dodawaj napisy do swoich klipów

Jak wykazują badania oraz praktyka, dodawanie napisów do klipów znacznie podnosi przyjemność z ich oglądania. Co się na nich znajdzie? To zależy wyłącznie od danego klipu oraz tego, co chcesz przekazać światu. Napisy możesz dodać w prosty sposób - przed opublikowaniem filmu naciśnij ikonkę pisania (Aa w prawym górnym rogu). Wpisz tekst, wybierz czcionkę oraz kolor. Gdy pojawi się na klipie, możesz przesunąć go palcem w miejsce, gdzie powinien się znaleźć. Możesz także ustalić, jak długo napis będzie wyświetlany na ekranie oraz dodać podkład muzyczny w normalny sposób.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Tutoriale i poradniki zawsze na czasie

Choć co kilka miesięcy zmieniają się trendy i mody, jedno pozostaje bez zmian - nagrania pokazujące sposoby na ułatwienie sobie życia lub wykonania jakiejś czynności (np. nałożenie makijażu czy rysowanie twarzy) są zawsze na fali. Dlatego pomyśl, w jakich materiałach tego typu możesz się realizować. Oczywiście najlepiej będzie, jeśli zajmiesz się czymś, na czym naprawdę znasz. Nie zapominaj oczywiście o odpowiednich hashtagach.

Zaplanuj publikację swoich materiałów

Regularne publikacje materiałów nie tylko pozwalają utrzymać zainteresowanie widowni, ale pokazują również, że na serio zajmujesz się rozwijaniem swojego profilu. Ile nagrań publikować i co jaki czas? Tu nie ma jednej, uniwersalnej porady, ponieważ wszystko zależy od specyfiki Twoich nagrań. Pamiętaj jednak, aby dodawać materiały systematycznie, dzięki czemu przyzwyczaisz obserwujących do tego, kiedy mogą spodziewać się kolejnych treści od Ciebie.

Wzbogacaj materiały o wokalne efekty dźwiękowe

Podrasuj swój głos w nagraniach - to bardzo popularna metoda uatrakcyjnienia nagrania. Gdy stworzysz klip, wejdź na ekran edycji i naciśnij mikrofon. Następnie wybierz z listy, jak ma zostać przekształcony głos.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Korzystaj z zielonego ekranu

Możesz w łatwy sposób uatrakcyjnić swoje materiały, dodając efekt "zielonego ekranu", czyli tło za Tobą zostanie usunięte i zastąpione przez wybraną grafikę. Może być to jedna z proponowanych przez sam Tik Tok lub dowolne z Twoich zdjęć. Wybór jest olbrzymi, a nagrywane postaci możesz dowolnie przesuwać na wybranym podkładzie. Pozwala to na błyśnięcie kreatywnością.

Fot.: H Tur/PC World

Bierz udział w wyzwaniach

Przez Tik Tok od czasu do czasu przewijają się wyzwania. Cieszą się ogromną popularnością - warto z tego skorzystać. W tym celu musisz nagrać klip, w którym spełnione są warunki wyzwania, a następnie opublikować go z odpowiednim hashtagiem. Osoby szukając klipów z tego wyzwania trafią w ten sposób na Twoje. I kto wie - może dodadzą Cię do obserwowanych?