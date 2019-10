Tryb ciemny w Instagram - jak włączyć?

Pokazujemy, jak uruchomić tryb ciemny w Instagramie na Androidzie oraz iOS.

Tryb ciemny stał się hitem 2019 roku. Wszyscy producenci smartfonów nagle zaczęli dostrzegać zalety płynące z wykorzystania interfejsu w ciemnych kolorach. Główną z nich jest mniejsze zmęczenie wzroku podczas korzystania z urządzenia wieczorem. Tryb ciemny najlepiej sprawdza się na smartfonach wyposażonych w ekrany OLED/AMOLED, które nie zużywają energii podczas wyświetlania czarnych kolorów.

Źródło: techadvisor

Tryb ciemny interfejsu dostępny jest już w obu najpopularniejszych mobilnych systemach operacyjnych. Z jego dobrodziejstw mogą korzystać użytkownicy Androida (w wersji 10) oraz iOS (w wersji 13). Tryb ciemny jest również implementowany przez producentów w ich własnym zakresie. Dzięki temu posiadacze Samsungów z One UI mogą z niego korzystać już od wielu miesięcy. Wprowadzenie trybu ciemnego w systemie operacyjnym to nie wszystko. Teraz deweloperzy muszą przystosować swoje aplikacje do działania w trybie ciemnym. Nie ma chyba nic bardziej irytującego od nagłego uruchomienia jasnej aplikacji w nocy.

Instagram zdaje sobie sprawę z trendu na tryb ciemny i umożliwił jego uruchomienie w aplikacji na Androida oraz iOS.

Wszystkim, którzy chcą skorzystać z trybu ciemnego lub nadać interfejsowi Instagrama nowy, świeży wygląd pokazujemy, jak to zrobić.

Jak uruchomić tryb ciemny w Instagramie na Androidzie?

Aby móc skorzystać z trybu ciemnego aplikacji Instagram na urządzeniu z Androidem konieczne jest posiadanie systemu w najnowszej wersji 10, która nie jest jeszcze popularna. W chwili obecnej pod jego kontrolą pracują smartfony z serii Pixel, Oneplus'y oraz niektóre urządzenia będące w programie Android One.

Inne urządzenia, a w szczególności flagowe modele powinny otrzymać aktualizację w najbliższych tygodniach. Należy pamiętać, że wiele starszych, ale nadal bardzo popularnych urządzeń, jak Galaxy S8 nie otrzyma aktualizacji do najnowszego Androida.

Po pobraniu aktualizacji do Androida 10 lub zakupie nowego telefonu z preinstalowaną najnowszą wersją systemu należy przełączyć się w tryb ciemny interfejsu.

W przeciwieństwie do włączania trybu ciemnego w aplikacji YouTube, tryb ciemny w Instagramie nie jest czymś, co można uruchomić bezpośrednio w opcjach aplikacji. Aby skorzystać z trybu ciemnego trzeba mieć uruchomiony tryb ciemny interfejsu systemu operacyjnego Android. Aplikacja sama wykryje, że użytkownik korzysta z ciemnego interfejsu i automatycznie uruchomi czarną wersję Instagrama.

Aby uruchmić tryb ciemny w systemie operacyjnym Android należy:

Uruchomić Ustawienia

Przejść do zakładki Wyświetlacz

Aktywować przełącznik trybu ciemnego

Należy pamiętać, że urządzenia z nakładkami producenta mogą posiadać opcję uruchamiania trybu ciemnego ukrytą w innym miejscu.

Jak uruchomić tryb ciemny w Instagramie na iOS?

Podobnie, jak w przypadku systemu Android, również użytkownicy iOS'a muszą upewnić się, że urządzenie posiada włączony ciemny tryb interfejsu. Aby skorzystać z tej funkcji trzeba upewnić się, że iPhone pracuje pod kontrolą najnowszej wersji systemu iOS 13. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. W przypadku, gdy okaże się, że zainstalowany jest starszy system należy go zaktualizować. W tym celu trzeba przejść do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. Z systemem iOS kompatybilne są modele iPhone'a wprowadzone do sprzedaży w 2015 roku lub później.

Aby włączyć tryb ciemny w iPhone'ie należy przejść do Ustawienia > Ekran i jasność > Wygląd.

Tryb ciemny aplikacji Instagram w systemie iOS działa tak samo, jak w Androidzie. Nie da się go włączyć bezpośrednio w aplikacji. Program automatycznie sprawdza czy uruchomiony jest tryb ciemny i automatycznie uruchamia czarną wersję Instagrama.

Jak uruchomić tryb ciemny w Instagramie na komputerze PC?

Tryb ciemny Instagrama na komputerach PC działa inaczej, niż na urządzeniach mobilnych. Nawet jeżeli przeglądarka obsługuje tryb ciemny i jest on aktywny to witryna Instagrama pozostaje jasna. Aby spowodować uruchomienie trybu ciemnego należy poprać odpowiednie rozszerzenie dla przeglądarki.

Źródło: techadvisor

W przypadku Google Chrome polecamy Smartlink's Night Mode for Instagram. Alternatywne wtyczki dostępne są również dla przeglądarek Safari oraz Firefox.