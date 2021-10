Tryb incognito - jak uruchomić w Chrome, Edge, Firefoxie i Safari? [PORADNIK]

Tryb incognito - zwany również "prywatnym" - to dobry sposób na to, aby uniknąć natarczywego śledzenia. Pokażemy, w jaki sposób uruchomić go w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

Czym jest tryb incognito?

Podczas zwykłego przeglądania internetu w pamięci zostają adresy odwiedzonych stron, powiązane z nimi ciasteczka oraz trackery. Mówiąc bardziej ogólnie - zostawiasz ślady, po których można zobaczyć, jakie strony były odwiedzane i jakie czynności na nich wykonywane. Nie każdy chce, aby reklamodawcy i dostawcy internetu to wiedzieli, dlatego ok. 2005 roku zaczął pojawiać się tryb prywatny, zwany również incognito. Jego założeniem jest usuwanie ciasteczek oraz innych śladów, aczkolwiek nie usuwa ich permanentnie. Co zatem z nimi robi? Ukrywa je. Admin nie zobaczy, jakie strony były odwiedzane, a reklamodawcy nie "złapią" Cię na swój celownik.

Niektóre przeglądarki - jak Firefox - idą jeszcze dalej i mają specjalne mechanizmy przeciwko trackerom, które ignorują ich kod podczas wchodzenia na strony. W takim przypadku nie musisz wchodzić w tryb incognito, a po prostu włączyć blokowanie trackerów domyślnie. Efekt będzie podobny - jednak nie do końca taki sam. Choć blokowane są mechanizmy śledzące, historia zostaje zapamiętana. Tak więc nie do końca ukrywa to Twoją aktywność online. Pozwala to zrobić tryb incognito.

Wybór domyślnej ochrony w przeglądarce Firefox. Foto: H Tur/PC World

Tryb incognito w Chrome

Foto: H Tur/PC World

W Chrome możesz włączyć tryb incognito na trzy sposoby. Pierwszy - kliknij na menu i wybierz opcję Nowe okno incognito. Drugi to skrót klawiaturowy: Ctrl+Shift+N na Windows lub Command+Shift+N (macOS). Przebywanie w tym trybie rozpoznasz przez ciemne tło oraz ikonkę "szpiega" koło menu. Od edycji Chrome 83 w trybie tym całkowicie blokowane są ciasteczka firm trzecich. Trzeci sposób to kliknięcie na linku na stronie otwartej podczas sesji prawym przyciskiem myszki i wybranie otwarcia strony w tym trybie.

Tryb incognito w Edge

Foto: H Tur/PC World

W Edge tryb ten nazywa się InPrivate. Uruchomisz go na dwa dokładnie takie same sposoby, jak w Chrome. Czyli poprzez menu lub skrót klawiaturowy bądź menu kontekstowe. Ale i podczas normalnej sesji możesz zdecydować, jak mają być obsługiwane ciasteczka i inne elementy firm trzecich. Odpowiednie opcje znajdziesz w menu przeglądarki w dziale Pliki cookie i ustawienia witryny.

Foto: H Tur/PC World

Podczas korzystania z trybu InPrivate zobaczysz niebieską ikonkę z tym napisem koło przycisku menu. Możesz również wybrać domyślny poziom ochrony prywatności w dziale Prywatność, wyszukiwanie i usługi.

Tryb incognito w Firefoxie

Foto: H Tur/PC World

Mozilla wprowadziła możliwość przeglądania prywatnego już w edycji 3.5 przeglądarki Firefox, wydanej w 2009 roku. Tutaj uruchamianie jest podobne - z poziomu menu lub skrótem klawiaturowym. W Systemach Windows jest to Ctrl+Shift+P, w macOS Command+Shift+P. Tutaj oznaczeniem trybu prywatnego jest fioletowa maseczka w prawym rogu ekranu. Podczas korzystania z przeglądarki w normalnym trybie możesz kliknąć na ikonkę tarczy koło paska adresu, aby zobaczyć, jaki poziom ochrony jest oferowany na danej witrynie.

Foto: H Tur/PC World

Tryb incognito w Safari

Foto: Gregg Keizer/Computerworld

Przeglądarka Apple była pierwszą, która wprowadziła tryb prywatny. Było to w 2005 roku przy debiucie Safari 2.0. Uruchomić możesz go skrótem Command+Shift+N lub wybrać z menu otwarcie nowego okna prywatnego. Podczas używania incognito pasek adresu robi się szary, przez co nigdy nie zapomnisz, że w nim jesteś. Podobnie jak w Firefoxie, także tutaj można wybrać domyślne ustawienia. Uruchomiona w 2017 roku funkcja Intelligent Tracking Protection (ITP) blokuje nie tylko ciasteczka, ale również komponenty reklamowe i trackery. Jest domyślnie włączona.