Twój Mac gubi aplikacje? Sprawdź, jak naprawić Launchpad [PORADNIK]

Launchpad to menu z aplikacjami w systemie operacyjnym macOS. Czasami rozwiązanie to szwankuje i gubi skróty do popularnych programów. Sprawdź, jak naprawić Launchpad na komputerze Mac.

Komputery Mac w przeciwieństwie do sprzętu z systemem operacyjnym Windows nie posiadają Menu Start. Aplikacje zgromadzone są w folderze aplikacje w menedżerze plików Finder oraz dedykowanym rozwiązaniu - Launchpadzie. Launchpad w macOS Big Sur Launchpad w domyślnie inżynierów jest menu z wszystkimi aplikacjami. Rozwiązanie to wywołamy z paska dolnego lub gestem. Czasami zdarza się, że zainstalowane aplikacje znikają z Launchpada lub na odwrót. W specyficznych przypadkach po usunięciu aplikacji z systemu operacyjnego macOS w Launchpad znajdziemy ikonkę z przekreślonym kółkiem. Oznacza ona, że program został już odinstalowany, ale pozostał skrót do jego wywołania. Aplikacje w Finder Na szczęści istnieje szybki i prosty sposób na przywrócenie do działania Launchpada. Jak zresetować ustawienia Launchpad? Aby naprawić działanie Launchpad wystarczy zresetować jego ustawienia. W tym celu należy wykonać kilka prostych kroków. Instrukcję znajdziesz poniżej: Uruchom aplikację Finder (znajdziesz ją na pasku)

Trzymając klawisz Options na pasku górnym wybierz opcję Idź > Biblioteka (gdy otworzysz tą zakładkę bez trzymania klawisza Options nie zobaczysz Biblioteki) Brak Bibliotek po otworzeniu bez przytrzymania klawisza Options W oknie Finder wyszukaj desktoppicture.db i przenieś plik do kosza Biblioteki w Finder desktoppicture.db Przenoszenie do kosza Opróżnij kosz

Uruchom komputer ponownie To wszystko, co trzeba zrobić, aby zrestartować konfigurację/ustawienia Launchpada. Po ponownym uruchomieniu komputera Launchpad powinien wyświetlać wszystkie zainstalowane aplikacje. Pamiętaj - wszystkie kroki wykonujesz na własną odpowiedzialność. Przed przystąpieniem do działania wykonaj pełną kopię zapasową Time Machine.