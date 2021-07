Twój iPhone może być zainfekowany! Zobacz, jak to sprawdzić [PORADNIK]

Jak sprawdzić, czy oprogramowanie szpiegowskie Pegasus jest zainstalowane na Twoim telefonie iPhone?

Jeśli jesteś zaniepokojony ostatnimi doniesieniami o oprogramowaniu szpiegowskim Pegasus, który podobno został stworzony przez izraelską grupę NSO w celu hakowania dziennikarzy i światowych przywódców, istnieje narzędzie, aby sprawdzić, czy jest ono ukryte na Twoim iPhonie. Nawet jeśli taka sytuacja ma miejsce, spokojnie - prawdopodobnie nie masz się czego obawiać.

O wszystkim można przeczytać w raporcie Washington Post, który został opracowany we współpracy z grupami non-profit Forbidden Stories, Amnesty International oraz kilkoma innymi. W raporcie napisano, że wojskowej klasy oprogramowanie szpiegowskie zostało wykorzystane do włamania na około 40 smartfonów należących do dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, menedżerów biznesowych i dwóch kobiet blisko związanych z zamordowanym dziennikarzem saudyjskim, Jamalem Khashoggi. Telefony te pojawiły się na liście ponad 50 000 innych numerów. Samo NSO zaprzeczyło jednak tym zarzutom.

Istnieje jednak duża szansa, że Twój iPhone nie jest na tej liście. Podczas gdy legalność operacji może być kwestionowana, raporty podają, że NSO pozornie ukierunkowało operację na polityków wysokiego szczebla, urzędników państwowych i dziennikarzy. Akcja nie była jednak zbyt udana, gdyż jej skuteczność wyniosła poniżej połowy. Na przykład, grupa Amnesty International zbadała 67 telefonów i stwierdziła:

Spośród badanych egzemplarzy, 23 zostały skutecznie zainfekowane, a 14 wykazywało oznaki próby włamania.

Spośród nich, prawie wszystkie były iPhone'ami, jak wynika z dochodzenia.

Jak sprawdzić, czy mój iPhone jest zainfekowany?

Jeśli jesteś zaniepokojony, że Twój iPhone mógł paść ofiarą tego ataku, jest sposób, aby to sprawdzić. To nie jest łatwy test, ale jeśli używasz komputera Mac lub z Linuxem i posiadasz kopię zapasową swojego iPhone'a, Mobile Verification Toolkit będzie w stanie wykryć, czy Twój telefon posiada zainstalowane złośliwe oprogramowanie śledzące Pegasus.

Narzędzie, przetestowane przez serwis TechCrunch, działa przy użyciu aplikacji macOS Terminal i przeszukuje najnowszą kopię zapasową iPhone'a na komputerze Mac. Będziesz musiał zainstalować libusb, a także Python 3 za pomocą Homebrew (więcej o instalacji możesz dowiedzieć się tutaj). TechCrunch podaje, że proces trwa tylko około minuty lub dwóch po skonfigurowaniu.