Twój laptop ma problem z baterią? Sprawdź, co zrobić

Wyjaśniamy, co zrobić, aby dowiedzieć się, dlaczego bateria w laptopie nie ładuje się oraz jak rozwiązać ten problem.

Spis treści

Laptopy na przestrzeni ostatnich 10 lat znacząco ewoluowały. MacBook Air pokazał, że komputer przenośny może być naprawdę mobilny, a jednocześnie zapewniać odpowiednią dla przeciętnego użytkownika wydajność. Producenci zaczęli produkować coraz bardziej wydajne energetycznie urządzenia wyposażone w pojemniejsze akumulatory, które pozwalają na wiele godzin ciągłej pracy bez ładowania. Wszystko to powoduje, że dla wielu osób laptop bez wydajnej baterii staje się bezużyteczny. Niestety może zdarzyć się, że po podłączeniu komputera do zasilacza system Windows pokaże komunikat "Podłączony, nie ładuję".

Źródło: techadvisor

Oznacza to, że zasilacz przekazuje prąd do laptopa, ale nie ładuje wbudowanego akumulatora. Niestety nie ma jednego rozwiązania tego problemu, ponieważ wszystko może zależeć od różnych komponentów takich, jak zasilacz, gniazdo zasilania w komputerze lub akumulator.

W tym artykule przedstawiamy kilka sposobów, które pozwolą na rozwiązanie problemu. Dzięki nim użytkownik może oszczędzić znaczną sumę pieniędzy na naprawie.

1. Sprawdź, czy wszystko jest poprawnie podłączone

Należy zacząć od najprostszych rozwiązań. Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy wszystko jest ze sobą poprawnie podłączone. Użytkownik musi upewnić się, że zasilacz podłączony jest do odpowiedniego portu w laptopie oraz że wszystkie przewody są odpowiednio podłączone. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy w gniazdku, do którego podłączony został zasilacz jest prąd.

Część laptopów posiadających nowoczesne złącze USB Typu C posiada możliwość ładowania za jego pomocą. Przy użyciu odpowiednio mocnej ładowarki od telefonu lub innego laptopa można sprawdzić, czy komputer ładuje się i ewentualnie wyeliminować problem z uszkodzonym zasilaczem.

Jeżeli urządzenie posiada więcej niż jeden port USB Typu C może okazać się, że jedynie wybrany z nich służy do ładowania. Po wpięciu zasilacza do nieprawidłowego złącza komputer powinien wyświetlić stosowny komunikat. Alternatywnie na obudowie powinien zostać oznaczony port odpowiedzialny za ładowanie urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

Jeżeli na zasilacz lub jego końcówce znajduje się dioda LED sygnalizująca stan zasilacza należy sprawdzić, czy się świeci. W przypadku, gdy dioda na zasilaczu nie zapala się proponujemy zmianę gniazdka oraz sprawdzenie, czy przewody nie są uszkodzone.

2. Sprawdź stan ładowarki do laptopa

Kolejnym krokiem jest dokładne sprawdzenie zasilacza. Ładowarka do laptopa jest podatna na uszkodzenia podczas przenoszenia i podłączania. Należy zweryfikować wszystkie przewody oraz ich stan. Radzimy zwrócić uwagę na ewentualne przecięcia lub przetarcia izolacji. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wszystkich wtyczek. Istnieją zasilacze ze zintegrowanym przewodem zasilającym oraz takie, w których przewód jest wpinany.

Źródło: pcworld

Należy zweryfikować czy na zasilaczu nie pojawiły się przebarwiana, które mogłyby wskazywać na spalenie się zasilacza. Warto również powąchać ładowarkę, aby upewnić się, że nie czuć zapachu spalenizny. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, czy zasilacz nie wydaje niepokojących dźwięków.

W przypadku, gdy użytkownik korzysta z nieoryginalnej ładowarki należy sprawdzić czy jej parametry odpowiadają oryginalnemu zasilaczowi dostarczanemu z laptopem. W przypadku ładowarek uniwersalnych do wielu typów notebooków trzeba sprawdzić czy napięcie ustawione jest prawidłowo. Na laptopie powinna znajdować się naklejka informująca o odpowiednich parametrach zasilania. Warto upewnić się, czy zainstalowana została odpowiednia końcówka.

Niektóre modele laptopów są bardzo wybredne co do typu zasilacza. Sztandarowymi urządzeniami, które odmawiają współpracy podczas używania nieoryginalnych zasilaczy są laptopy od Apple, HP oraz Dell'a, które bardzo często nie chcą się ładować przy użyciu zasilacza, który nie jest oryginalny.

W przypadku laptopów z ładowaniem za pomocą portu USB Typu C należy wiedzieć, że zwykła ładowarka od telefonu nie będzie w stanie naładować laptopa. Komputery przenośne wykorzystują standard Power Delivery, który jest w stanie dostarczyć do laptopa nawet ponad 100 W.

3. Wyjmij i sprawdź baterię

W przypadku, gdy bateria jest wymienna należy ją wyjąć, a następnie podłączyć do laptopa zasilacz. Jeżeli komputer będzie pracował normalnie użytkownik zyska pewność, że zasilacz jest sprawny, a problemem jest bateria. Niestety, ale wiele nowych laptopów posiada wbudowane baterie, których nie da się łatwo wyjąć i wymienić bez rozkręcania obudowy.

Źródło: pcworld

Jeżeli laptop znacząco się nagrzewa możliwe, że automatycznie wyłącza się, aby ochronić podzespoły przed przegrzaniem się. Warto wiedzie, że wysoka temperatura nie sprzyja także akumulatorowi wbudowanemu w komputer.

Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne komputera nie są zasłonięte.

Jeżeli laptop ma wyjmowaną baterię, a po jej ponownej instalacji akumulator nadal nie działa trzeba go wymienić.

4. Sprawdź ustawienia zasilania systemu Windows

Trzeba otworzyć Panel sterowania i przejść do sekcji Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania, aby zweryfikować ustawienia systemu Windows.

Polecamy sprawdzenie aktualnie używanego planu zasilania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na parametry baterii. Niektóre komputery posiadają aktywną opcję, która wyłącza komputer po spadku poziomu naładowania akumulatora do określonej ilości procent.

5. Zaktualizuj sterowniki

Należy otworzyć Menedżer zadań oraz przejść do sekcji Baterie. W zakładce tej znajdą się co najmniej dwa wpisy. Trzeba znaleźć wpis odpowiedzialny za Zasilacz, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Aktualizuj sterownik.

Po aktualizacji należy uruchomić ponownie komputer i podłączyć do niego zasilacz.

6. Skontaktuj się z pomocą techniczną

Źródło: pcworld

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w naprawieniu problemów z zasilaniem i akumulatorem laptopa należy skontaktować się z serwisem, aby przeprowadzić bardziej dokładną diagnostykę. Prawdopodobnie uszkodzony został wewnętrzny akumulator, układ zasilania na płycie głównej, gniazdo zasilania lub sam zasilacz. Jeżeli komputer nadal posiada aktywną gwarancję producenta należy skontaktować się z działem serwisu lub odnieść go do sprzedawcy. W innym przypadku trzeba będzie skorzystać z odpłatnej naprawy.

Polecamy wcześniejsze sprawdzenie ile kosztuje bateria oraz zasilacz do danego typu laptopa. W przypadku starszych komputerów wymiana baterii może być nieopłacalna. W skrajnych przypadkach (MacBook) koszt takiej usługi może wynosić nawet ponad 1000 zł.