Używany Mac? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy zakupie

Apple oferuje świetne zabezpieczenia dla posiadaczy sprzętu, które mogą być zgubne dla nieświadomego kupca używanego Mac'a.

Wszystkie urządzenie Apple nie słyną z atrakcyjnych cen, ale komputery Mac są wyjątkowo drogie. Najtańszy MacBook Air oferowany jest za 5499 zł, a musimy pamiętać, że nie grzeszy on wydajnością. Podstawowy trzynastocalowy MacBook Pro to wydatek 6499 zł.

Może wydawać się, że tańsze są stacjonarne modele. To nie do końca prawda. Podstawowy Mac mini kosztuje 3999 zł, ale do pracy potrzebny jest jeszcze monitor oraz klawiatura i mysz. Decydując się na peryferia od Apple, które oferują pełną kompatybilność i wygodę użytkowania i tani monitor Full HD o rozmiarze 21,5 cala za komplet zapłacimy co najmniej 5000 zł.

Najtańszy iMac - komputer typu All-in-One również kosztuje 5499 zł, ale musimy pamiętać, że jest to model z 2017 roku, który w środku posiada dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 znany z wycofanego już podstawowego MacBook'a Pro z 2017 roku. Dodatkowo nie znajdziemy matrycy Retina 4K znanej z modelu za 6499 zł, ale w gratisie otrzymamy koszmarnie wolny dysk HDD 2,5 cala o pojemności 1 TB i prędkości obrotowej 5400 rpm wykorzystujący interfejs SATA. Element ten powoduje, że iMac już po wyjęciu z pudełka staje się powolny i ociężały.

Jedną z największych zalet sprzętu od Apple poza jakością wykonania i oprogramowaniem jest także długotrwałe wsparcie za pomocą aktualizacji, długowieczność i powolna utrata na wartości. Wszystko to powoduje, że wielu konsumentów, którzy chcą wejść w posiadanie sprzętu od Apple, a jednocześnie nie chcą wydawać ponad 5000 zł na nowy egzemplarz decyduje się na zakup używanego Mac'a. Popularne portale aukcyjne oferują bardzo szeroki wybór komputerów Mac, ale trzeba zachować ostrożność, dokładnie czytać opisy i zwracać uwagę na szczegóły. W przypadku sprzętu od Apple należy zachować zwiększoną czujność, ponieważ ewentualne naprawy potrafią być bardzo drogie, a czasami nieopłacalne.

Niemniej jednak jeżeli kupujący zachowa ostrożność, poświęci nieco czasu na poszukiwania i posiada chociaż podstawową wiedzę o komputerach bez problemy poradzi sobie z zakupem używanego Mac'a i będzie zadowolony ze swojego wyboru przez najbliższe kilka lat.

W niniejszym poradniku doradzamy, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie używanego Mac'a oraz jakie modele są warte zakupu. Przedstawiamy także możliwości rozbudowy egzemplarzy, które to umożliwiają. Wiele osób sprzedaje swoje komputery iMac z dyskami HDD, ponieważ nie wiedzą, że tanim kosztem można wymienić dysk na nośnik SSD, który spowoduje, że zakup nowego Mac'a jest skrajnie nieopłacalny.

W ramach przygotowań do artykułu sami zakupiliśmy używanego 21,5 calowego iMac'a z 2014 roku (wersja z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i5 stosowanym również w MacBooku Air), który po wymianie dysku na SSD działa bez najmniejszych problemów już ponad pół roku.

Jakiego Mac'a warto kupić?

Należy wiedzieć, że nie wszystkie używane komputery warto kupić. Dodatkowo na portalach aukcyjnych często w podobnych cenach oferowane są starsze modele w maksymalnych konfiguracjach oraz nowsze modele z podstawową specyfikacją techniczną, co może powodować niemałe zamieszanie dla kupującego.

Należy zwrócić uwagę na to, że Apple udostępnia aktualizację systemu dla poszczególnych komputerów z danego roku np. dla MacBook'a Air z 2014 roku. Powoduje to, że starszy, ale wydajniejszy komputer może nie obsługiwać nowszego systemu operacyjnego.

Polecamy zakup każdego komputera Mac, który jest modelem z 2012 roku lub nowszym. Jeżeli jest to możliwe warto szukać egzemplarzy opartych na procesorach Intel'a czwartej generacji i nowszych. Każdy komputer z 2012 roku i nowsze posiadają wsparcie dla funkcji Handoff oraz Continuity, dzięki którym można odbierać/wykonywać połączenia oraz wysyłać/obierać wiadomości SMS za pomocą iPhone'a. To bardzo przydatna funkcja.

Oto lista komputerów, które warto kupić:

MacBook Pro oraz MacBook Pro z wyświetlaczem Retina z połowy 2012 roku lub nowszy

MacBook Air z 2012 roku lub nowszy

MacBook z 2015 roku lub nowszy

iMac z końca 2012 roku lub nowszy

iMac Pro z 2017 roku lub nowszy

Mac mini z 2012 roku lub nowszy

Należy zwrócić uwagę, że nie na każdą konfigurację wymienionych przez nas modeli warto zwrócić uwagę.

Odradzamy zakup MacBook'a Air lub MacBook'a Pro z wyświetlaczem Retina z jedynie 4 GB pamięci operacyjnej RAM. To właśnie najwięcej takich urządzeń można znaleźć na portalach aukcyjnych. W latach 2012-2016 MacBook Air posiadał w standardzie 4 GB, a dopłata do 8 GB była znaczna. Dzięki temu na rynku mało jest egzemplarzy z rozszerzoną pamięcią. W przypadku MacBook'a Pro wszystkie modele z końca 2013 roku i nowsze mają 8 GB RAM'u, ale decydując się na model Pro należy dokładnie sprawdzić powłokę matrycy. Posiada ona wadę fabryczną, która powoduje łuszczenie się powłoki antyrefleksyjnej. Apple posiadało program naprawczy, ale został on już zakończony. Niestety nawet egzemplarze z wymienioną matrycą nie są wolne od tej wady. To przypadłość tego modelu, która powoduje, że zakup MacBook'a Pro wiąże się z większym ryzykiem. W przypadku wystąpienia problemów z matrycą jej wymiana jest nieopłacalna.

Stanowczo odradzamy również zakup podstawowej konfiguracji Mac'a mini z procesorem Intel Core i5 1,4 GHz i 4 GB RAM'u. W przypadku tego modelu pamięć również wbudowana jest w płytę główną, dzięki czemu nie ma możliwości jej rozszerzenia.

Ciekawym wyborem, jeżeli użytkownikowi nie przeszkadza matryca o niskiej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli jest MacBook Pro z 2012 roku bez ekranu Retina. Polecamy 13 calową wersję, która jest popularna na wszelkiego rodzaju portalach aukcyjnych. W standardzie oferuje ona zaledwie 4 GB RAM i powolny dysk HDD, ale to ostatni MacBook, w którym łatwo można wymienić zarówno dysk, RAM, jak i baterię. Wystarczy odkręcić kilka śrubek, zdjąć tylny panel i wymienić podzespoły. MacBook Pro z 2012 roku posiada dosyć wydajny procesor Intel Core i5, który w połączeniu z rozbudowaną do 8 GB pamięcią operacyjną i dyskiem SSD zapewnia bardzo wysoką kulturę pracy. Co ciekawe napęd można wymienić na drugi dysk SATA 2,5 cala, a pamięć RAM można rozbudować nawet do 16 GB RAM.

Polecamy zakup iMac'a z końca 2012 roku lub nowszego w każdej konfiguracji, ale również w tym przypadku musimy pamiętać o kilku rzeczach. Wszystkie modele, które nas interesują posiadają najnowszą płaską obudowę bez wbudowanego napędu oraz z klejoną szybą matrycy. Ponad 3/4 dostępnych egzemplarzy posiada klasyczny dysk HDD, który natychmiastowo kwalifikuje się do wymiany, jeżeli chcemy otrzymać sprawnie działający komputer. Ze względu na budowę komputera polecamy zlecić wymianę dysku autoryzowanemu serwisowi. Koszt wymiany dysku w serwisie autoryzowanym przez Apple wacha się pomiędzy 199 zł a 300 zł. Dysk, jaki pasuje to standardowy nośnik SATA III w rozmiarze 2,5 cala. Przy zakupie iMac'a radzimy sprawdzić dokładnie matryce. Niektóre egzemplarze posiadają niedokładnie przyklejone szkło (fabrycznie) co powoduje gromadzenie się kurzu między matrycą, a szkłem.

Co sprawdzić przed zakupem?

Zarówno komputery stacjonarne, jak i laptopy to bardzo zaawansowane urządzenia, które na dodatek nie są tanie, więc warto poświęcić kilkanaście minut na dokładne sprawdzenie sprzętu. Nie polecamy zakupu przez internet w ciemno bez oględzin.

Po pierwsze należy dokładnie obejrzeć produkt. Zwracamy uwagę na klawiaturę. W przypadku, gdy układ jest inny niż stosowany w Polsce wymiana jest nieopłacalna, a naklejki nie zdają egzaminu, ponieważ każdy brany pod uwagę MacBook posiada podświetlaną klawiaturę. W przypadku komputerów stacjonarnych nie jest to tak istotnie - klawiatura Apple jest droga, ale nadal tańsza od wymiany całej środkowej obudowy w MacBook'u.

Kolejny element, który jest niezwykle ważny to zasilacz. Kwestia ta jest istotna tylko w przypadku MacBook'ów. Apple stosuje autorskie zasilacze z końcówką MagSafe 2 lub bardziej uniwersalne USB Typu C (w nowszych modelach produkowanych od 2015 roku). MacBook'i ze złączem MagSafe 2 bardzo źle znoszą ładowanie za pomocą nieoryginalnych ładowarek. Mogą one spowodować uszkodzenie baterii, a nawet całej płyty głównej. Oryginalny zasilacz jest bardzo drogi - nawet powyżej 300 zł dlatego też warto zwrócić uwagę również na ten element. W przypadku nowych MacBook'ów z USB Typu C ładowarka nie jest tak ważna - komputery te naładujemy każdym zasilaczem USB Typu C z Power Delivery.

Zasilacz MagSafe 2 o mocy 45 W

Należy zwrócić uwagę na wygląd zewnętrzny urządzenia i dokładnie obejrzeć kupowany komputer z każdej strony. W przypadku MacBook'ów należy się nastawić na liczne ryski. Komputery te wykonane są z aluminium, więc widać nawet drobne zadrapania. W komputerach stacjonarnych o ile nie były przenoszone powinny one wyglądać niemal jak nowe. Ślady użytkowania znajdziemy na klawiaturze i myszy Magic Mouse lub Magic Mouse 2, która jest plastikowa na górze i zbiera rysy. W przypadku iMac'a częstym uszkodzeniem jest zbita szyba matrycy. To bardzo delikatny element dlatego polecamy przewożenie iMac'a jedynie w oryginalnym pudełku. Również z tego powodu polecamy zlecić wymianę dysku w autoryzowanym serwisie - serwisy nieautoryzowane nie posiadają instrukcji serwisowych i mogą uszkodzić komputer.

Złącze magnetyczne MagSafe 2 - widoczne typowe wytarcie lakieru w laptopie

Kupując MacBook'a Pro z wyświetlaczem Retina szczególnie uważnie należy przyjrzeć się powłoce matrycy. Decydując się na komputery z klawiaturą motylkową sprawdź jej działanie. Jeżeli nie będzie ona działać poprawnie proponujemy negocjacje cenowe i darmową wymianę w autoryzowanym serwisie - Apple posiada stosowny program naprawczy. W przypadku MacBook'a Pro z 2012 roku radzimy sprawdzić napęd szczelinowy SuperDrive, który często się psuje.

MacBook Air 11 produkowany w latach 2010-2015. Polecamy modele z 2012-2015 (na zdjęciu wersja z 2014 roku)

W przypadku komputerów przenośnych warto sprawdzić stan baterii. W tym celu należy uruchomić komputer, kliknąć logo Apple w lewym górnym rogu oraz wybrać Ten Mac... i Raport systemowy. W sekcji zasilanie znajduje się ilość cykli ładowania. Apple przewiduje, że bateria nadaje się do wymiany po 1000 cykli we wszystkich modelach, które polecamy. Bezpieczny jest zakup urządzenia, które posiada mniej, niż 600 cykli. Dokładny stan baterii sprawdzisz również w programie Coconut Battery. Wskaże on także datę produkcji podzespołu, jak i całego komputera. W zależności od modelu wymiana baterii może kosztować więcej, niż 1000 zł lub być nieopłacalna.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawności działania każdego podzespołu. Użytkownik powinien przetestować porty wejścia/wyjścia, klawiaturę, mysz, kamerę oraz moduły łączności.

Komputery Apple posiadają wbudowane w oprogramowanie UEFI/BIOS programy diagnostyczne, które różnią się w zależności od roku produkcji komputer, ale ich sposób działania jest taki sam. Aby uruchomić Diagnostykę Apple należy wyłączyć komputer i odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne poza klawiaturą i muszą. Włączyć komputer przytrzymując literę D na klawiaturze. Nie należy go puszczać, dopóki na ekranie nie pojawi się szary ekran z prośbą o wybór języka. W przypadku testu komputera przenośnego zasilacz musi być podpięty.

Cały proces potrwa od 2 do 3 minut. Po ukończeniu zostanie wyświetlone podsumowania z kodami ewentualnych błędów. jednym z nich może być brak podpiętego zasilacza w przypadku komputera przenośnego. Jeżeli komputer nie wyświetlił żadnego błędu można przejść do kolejnego kroku. W przypadku istnienia błędów innych niż brak podłączonego zasilacza lub połączenia z siecią Wi-Fi należy zrezygnować z zakupu. Oto lista kodów referencyjnych z wyjaśnieniem.

Urządzenia wyprodukowane przed czerwcem 2013 roku zamiast Diagnostyki Apple posiadają wbudowane narzędzie Apple Hardware Test. Proces jego uruchomienia jest identyczny. Różni się jedynie wygląd programu.

Komputery Apple podlegają rocznej ograniczonej gwarancji producenta, która startuje w dniu pierwszej aktywacji (uruchomienia i skonfigurowania) komputera. Używany egzemplarz prawdopodobnie nie będzie jej posiadał, ale i tak warto wpisać jego numer seryjny (Znajduje się na obudowie oraz w Ten Mac... > Ogólne) na stronie Apple. Wyświetli się status gwarancji oraz model i rok modelowy danego egzemplarza.

Ostatnim krokiem jest reinstalacja systemu macOS, która jednocześnie pozwoli na usunięcie wszystkich danych poprzedniego właściciela. Cały proces opisaliśmy już w tym artykule.

Po reinstalacji systemu skonfiguruj komputer, aby dowiedzieć się, czy nie znajdują się na nim żadne blokady iCloud i inne zabezpieczenia.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której nie można zapomnieć. Chociaż Apple robi wszystko, aby użytkownicy tego nie wiedzieli, komputery Mac posiadają normalne oprogramowanie układowe UEFI/BIOS i można założyć na nie hasło dostępu. Może to stanowić problem, jeżeli w przyszłości użytkownik zachce uruchomić komputer z zewnętrznego dysku. Jeżeli sprzedawca zna hasło powinien je wpisać i przekazać kupującemu. W innym przypadku polecamy rezygnację z zakupu. Hasło można wyłączyć z poziomu macOS Recovery. Aby je uruchomić należy wyłączyć komputer i podczas uruchamiania przytrzymać literę R. W przypadku, gdy kupujący nie zna hasła można również usunąć je w autoryzowanym serwisie, ale potrzebny jest do tego oryginalny paragon lub faktura VAT. Mimo wszystko odradzamy zakup urządzenia z hasłem na UEFI/BIOS nawet z paragonem i w niższej cenie.

Nowe komputery z chipem T2

Najnowsze modele komputerów Mac z chipem T2 posiadają dodatkowe zabezpieczenia, które zaczną być wykorzystywane po aktualizacji systemu do macOS Catalina jesienią tego roku. Po włączeniu blokady Find My Mac komputery te zablokują się podobnie, jak urządzenia z iOS i do ich odblokowania potrzebny będzie identyfikator Apple ID i hasło osoby, która zablokowała komputer. Jeżeli kupujący planuje zakup modelu z chipem T2 (iMac Pro, Mac mini 2018, MacBook Air 2018 i nowsze, MacBook Pro 2018 i nowsze) powinien zadbać oto, aby kupujący wyłączył blokadę Find My Mac przed sprzedażą.

Jakiego Mac'a kupiliśmy?

W ramach przygotowań do tego poradnika postawiliśmy sobie za zadanie zakup przykładowego egzemplarza. Nasze założenia były proste: skupiliśmy się na kupnie 21,5 calowego iMac'a z 2012 roku lub nowszego. Każdy egzemplarz ma na pokładzie 8 GB RAM, więc na to nie musieliśmy zwracać uwagi.

Po niespełna trzech tygodniach poszukiwań udało nam się znaleźć egzemplarz spełniający wszystkie nasze wymagania. Znaleźliśmy 21,5 calowego iMac'a z połowy 2014 roku. Jest to najtańszy model wyposażony w niezbyt wydajny dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 4260U 1,4 GHz, który stosowany był w MacBooku Air z 2014 roku. Model Air'a z 2013 roku miał niemal identyczny procesor o obniżonym o 100 MHz taktowaniu - model 4250U. Na pokładzie znalazło się także 8 GB pamięci operacyjnej RAM i powolny 500 GB dysk HDD. Do naszych zastosowań - przeglądanie internetu, pisanie, korzystanie z pakietu biurowego, oglądanie filmów konfiguracja ta po wymianie dysku na SSD jest w zupełności wystarczająca.

W zestawie sprzedawca dołączał oryginalną klawiaturę Magic Mouse pierwszej generacji oraz Apple Wireless Keyboard (wersja produkowana po 2010 roku ze zmienionym oznakowaniem przycisków funkcyjnych). Nie zabrakło również oryginalnego pudełka ze zgodnymi numerami seryjnymi.

Komputer był zgodny z opisem i w pełni sprawny. Po oględzinach i testach zdecydowaliśmy się na zakup. Cena wynosiła zaledwie 1200 zł. To jednak nie koniec wydatków. Od razu zdecydowaliśmy się na zakup 250 GB dysku SSD Crucial MX500, który jest w 100 procentach kompatybilny z komputerami Mac i wymianę w autoryzowanym serwisie. Usługa trwała 1 dzień roboczy i kosztowała 199 zł (z własną dostawą i odbiorem do i z serwisu). Dysk kupiliśmy za 179 zł.

Finalnie nasz iMac kosztował 1578 zł. To mniej, niż najtańsze komputery All-in-One z Windowsem, które posiadają zauważalnie gorsze podzespoły, dyski HDD, mniejszy ekran i przewodowe akcesoria.