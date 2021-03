VPN - czy potrzebujesz go w 2021 roku?

VPN ma liczne zalety, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Jednak internet wciąż się zmienia - i ewoluują także powody, dla których warto korzystać z virtyual private network. Oto sześć najważniejszych w roku 2021.

Sieci VPN stały się niezwykle popularne w przeciągu kilku ostatnich lat i są dla wielu użytkowników rzeczą obowiązkową zaraz po antywirusie. Przyczyniły się do tego liczne wycieki danych oraz nowe sposoby śledzenia użytkowników w sieci. Trackery śledzą nas na stronach zakupowych, sprawdzają, jakie odwiedzamy witryny, a także jakie mamy preferencje. Potem informacje te są sprzedawane reklamodawcom. Możesz to poznać w prosty sposób - na stronach wyskakują reklamy produktów i usług, o których informacji szukałeś wcześniej.

Nie każdemu to odpowiada, a wyjściem są właśnie rozwiązania VPN - używane jest w nich szyfrowanie, które uniemożliwia podejrzenie dostawcy internetu oraz innym osobom tego, co przeglądasz i kiedy. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto rozważyć wykupienie abonamentu.

VPN - i żegnajcie trackery

Używanie VPN pomaga w ukryciu prawdziwego IP maszyny, z której korzystasz. Oprogramowanie śledzące widzi zamiast tego losowo wybrany z bazy dostawcy VPN numer IP, w związku z czym trackery nie będą podążać za Tobą poprzez kolejne strony sieci.

Dostawca sieci nie sprzeda Twoich danych

Gdy łączysz się z internetem w normalny sposób, Twój dostawca rejestruje wszelkie dane na temat sesji - zaczynając od wyszukiwań, kończąc na adresach witryn, które odwiedzasz. Informacje te mogą być sprzedawane sieciom reklamowym, które na bazie tych informacji przygotują reklamy potencjalnie interesujących Cię produktów. Gdy używasz VPN, dostawca nie widzi tych informacji i nie jest w stanie ich gromadzić.

VPN to dodatkowa warstwa ochrony

Szyfrowanie wspomaga program antywirusowy w ochronie komputera. Uniemożliwia hakerom kradzież przesyłanych danych oraz szpiegowanie i np. rejestrowanie danych logowania.

VPN - odblokuje dla Ciebie całą sieć

Korzystanie z VPN umożliwia omijanie blokad regionalnych, dając Ci dostęp do treści zarezerwowanych tylko dla mieszkańców wybranej części świata. Jest to jeden z najważniejszych czynników, dla których internauci korzystają z VPN.

VPN - bezpieczne łączenie się przez publiczne hotspoty

Jeśli korzystasz z publicznego hotspotu Wi-Fi, jak kawiarnia, hotel czy transport, VPN blokuje nie tylko śledzenie, ale blokuje również oprogramowanie szpiegujące przed podejrzeniem, jakie dane logowania i hasła wpisujesz na stronach.

VPN - jeden abonament obsłuży wiele urządzeń

Większość serwisów VPN umożliwia obsługę kilku urządzeń na jednym abonamencie. A więc płacisz raz i chronisz smartfona, komputer, laptopa, etc. To świetne rozwiązanie zwłaszcza dla rodzin.

Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

VPN nie czyni niewidzialnym - jeśli używasz VPN i zalogujesz na jakiejś stronie przy użyciu swoich danych, strona ta zapamięta ten fakt. A więc korzystając z Facebooka poprzez VPN i tak zalogujesz się za pomocą własnych danych, a zamieszczone tam materiały będą z Tobą powiązane. To samo dotyczy np. konta Google;

- jeśli używasz VPN i zalogujesz na jakiejś stronie przy użyciu swoich danych, strona ta zapamięta ten fakt. A więc korzystając z Facebooka poprzez VPN i tak zalogujesz się za pomocą własnych danych, a zamieszczone tam materiały będą z Tobą powiązane. To samo dotyczy np. konta Google; VPN nie zatrzyma malware - owszem, wzmacania ochronę, ale nie zastępuje antywirusa. Jeśli podczas korzystania z VPN wejdziesz na zainfekowaną stronę, możesz złapać malware;

- owszem, wzmacania ochronę, ale nie zastępuje antywirusa. Jeśli podczas korzystania z VPN wejdziesz na zainfekowaną stronę, możesz złapać malware; darmowe VPN - istnieją, ale mają zazwyczaj ograniczone funkcje, a niektóre nawet gromadzą i sprzedają dane użytkowników.

A które VPN są obecnie najbardziej skuteczne i godne zaufania (oraz Twoich pieniędzy)? To pokazujemy w zestawieniu "Najlepsze VPN 2021", do którego lektury zapraszam.

Źródło i grafiki: TechAdvisor