Wakacje 2022: o tych aplikacjach nie możesz zapomnieć [PORADNIK]

Gorące lato 2022 roku to doskonały czas na dalekie i bliskie podróże. Z pewnością podczas nich będziesz mieć przy sobie smartfona. Dobrze, aby znalazły się na nim aplikacje, które pomogą w każdej sytuacji i zagwarantują pełen relaks. Zobacz, jakich nie może zabraknąć w Twoim smartfonie!

Podczas wakacji możesz odwiedzić zarówno lokalne miejscowości i obiekty godne uwagi, jak również pojechać na drugi koniec Polski lub też poza nią, czyli za granicę. Egzotyczne kraje od dawna cieszą się popularnością i nie może dziwić, że jest tam organizowanych wiele wycieczek. Ale niezależnie od tego, czy udajesz się w samodzielnie opracowaną trasę czy z biurem podróży, odpowiednie aplikacje znacznie uprzyjemnią ten czas i ułatwią wiele czynności - od dostania się do hotelu po przygotowanie kremu na plażę z odpowiednim filtrem.

Indeks UV

W skwarne lato bombarduje nas promieniowanie ultrafioletowe, mające bardzo negatywny wpływ na skórę i organizm. Darmowa aplikacja Indeks UV pomoże w obliczeniu, jak bardzo skóra jest narażona na jego oddziaływanie. W tym celu korzysta z aplikacji pogodowych i danych geolokalizacyjnych oraz podanego przez Ciebie rodzaju skóry. Na tej podstawie podaje, jak długo można przebywać na słońcu bez ryzyka oparzenia, a także przewiduje, jak będzie zmieniać się indeks UV w kolejnych godzinach. To pozwala Ci na zaplanowanie czasu opalania się lub długości trwania pieszej wycieczki w pełnym słońcu.

Aplikacja jest darmowa, a jej jedyny minus to dość marne tłumaczenie na język polski.

Mapa Turystyczna

Wszyscy mamy Mapy Google, które są bardzo uniwersalne. Ale Mapa Turystyczna to bardziej specjalistyczna propozycja, która zresztą z nich korzysta. Skupia się na planowaniu tras biegnących po szlakach turystycznych w górach i na pogórzach. Wyznacza trasę, wyświetla jej przebieg na mapie, pokazuje jej długość i szacowany czas przejścia, a także ciekawe miejsca. Podczas wycieczek zapisywany jest przebieg trasy na mapie oraz jej długość i czas trwania. Użytkownicy wersji Premium mogą ponadto korzystać z bardziej szczegółowego podkładu mapy turystycznej, która oprócz poziomic i cieniowania terenu zawiera też szczyty, przełęcze, parkingi i inne punkty orientacyjne.

Pogoda

Znajomość prognozy pogody jest istotna zwłaszcza w sytuacji, gdy samodzielnie urządzamy sobie wakacje. Na jej podstawie można zaplanować kolejność wycieczek czy zwiedzania; np. gdy aplikacja zapowiada deszcz, nie ma sensu wybierać się popływać łódką po jeziorze. I tu pomoże aplikacja o prostej nazwie - Pogoda (Accu Weather). Pokazuje zarówno prognozę godzinową, jak i dzienną, podaje siłę wiatru oraz wilgotność powietrza, a także można zobaczyć prognozę długoterminową.

PackTeo - lista rzeczy do spakowania

Nie lubimy, gdy w trakcie wyjazdu okazuje się, że o czymś zapomnieliśmy, prawda? Aby uniknąć takiej nieprzyjemnej sytuacji, warto zainstalować na telefonie PackTeo. To aplikacja pozwalająca w prosty i szybki sposób tworzyć listy rzeczy do spakowania na każdy rodzaj wyjazdu. Można zrobić to za pomocą szablonów, używając generatora dopasowującego rzeczy do konkretnej podróży lub wpisywać je po prostu ręcznie. Aplikacja na każdą podróż szykuje trzy listy: rzeczy do kupienia, spakowania oraz zadania do wykonania przed wyjazdem. Można je dowolnie edytować i zmieniać. W przypadku generatora odpowiada się na szereg pytań, jak typ wycieczki, płeć uczestnika czy pogoda, a na podstawie odpowiedzi tworzona jest lista najlepszych rozwiązań.

Agoda - rezerwacje hoteli

Planujesz podróż samotnie czy z rodziną - musisz mieć miejsce, w którym odpoczniesz po podróży i które stanie się twoją bazą wypadową do zwiedzania (spanie w samochodzie jest mało wygodne, prawda?). Pomoże Ci się w tym aplikacja Agoda. To narzędzie do wyszukiwania i rezerwowania najlepszych ofert w dowolnym obiekcie i miejscu na świecie. Dzięki wykorzystaniu ofert last minute i podobnych można nie tylko znaleźć świetną miejscówkę, ale nawet sporo zaoszczędzić! W chwili obecnej baza liczy sobie 1,8 mln obiektów noclegowych i wciąż rośnie.

Autopay - niezbędnik kierowcy

Autopay to doskonale znana kierowcom aplikacja, umożliwiająca automatyczne i szybkie płatności na autostradach. Jest zintegrowana z systemem e-TOLL, dzięki czemu można zapłacić za przejazdy drogami płatnymi. Uwaga - jest to aplikacja przewidziana tylko na polskie drogi, więc będzie dobrym rozwiązaniem, gdy decydujesz się na wakacje w różnych zakątkach kraju.

Fuelio: dziennik i ceny paliwa

Kolejna aplikacja dla kierowców to Fuelio. Stanowi doskonałe rozwiązanie nie tylko na wakacjach - zawsze dobrze wiedzieć, gdzie taniej kupić paliwo, którego ceny w ostatnich miesiącach potrafiły zaszaleć. Możesz dzięki niej zobaczyć ceny paliwa na stacjach benzynowych w swojej okolicy. Ponieważ okolica ta ustalana jest na bazie geolokalizacji, aplikacja podpowie Ci je, gdziekolwiek się nie znajdziesz. Ponadto pozwala na śledzenie tankowań, wydatków na paliwo, zużycie i miejsca tankowań. To pozwoli zobaczyć rzeczywiste koszty paliwa i pomoże w ich zmniejszeniu.

SkyCash i MoBilet - wygodne płacenie za bilety

Te dwie aplikacje umożliwiają wygodne płacenie za bilety, miejsca parkingowe, bilety komunikacji miejskiej, pociągi i autostrady. Ponieważ każda z nich może być bardzo praktyczna podczas poznawania uroków krajowych, a różnice pomiędzy nimi są niewielkie, obie zasługują na rekomendację.

Revolut - specjaliści od finansów

Revolut to aplikacja, która obsługuje ponad 30 walut. Możesz dzięki temu wygodnie wymieniać pieniądze w wielu krajach świata. Jak zresztą zachwala swoją usługę producent: "Wydawaj za granicą jak prawdziwy miejscowy dzięki doskonałym kursom wymiany walut." Dzięki inteligentnym narzędziom do zarządzania budżetem i analizy wydatków możesz ustawić limity, które pomogą Ci nie przekroczyć budżetu. Ponadto możesz korzystać z karty, nad którą masz pełną kontrolę.

Tripadvisor

Tripadvisor to aplikacja, która gromadzi opinie użytkowników o miejscach noclegowych, atrakcjach turystycznych, restauracjach i wszystk8ch innych wartych uwagi rzeczach. Dzięki temu możesz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na ich temat i zdecydować, czy warto poświęcić czas na dostanie się w dane miejsce. Apliakcja pozwoli także na odkrycie mniej obleganych przez turystów lokalizacji.