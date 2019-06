Waze - 9 ułatwiających życie funkcji

Waze to popularna aplikacja do nawigacji. Jeśli chcesz wykorzystać pełnię jej możliwości, prezentujemy 9 użytecznych funkcji.

Spis treści

1. Zobacz wszystkie spodziewane przeszkody na drodze

Gdy wybierzesz trasę, możesz sprawdzić, o której godzinie najlepiej wyjechać, aby uniknąć korków na drodze. W tym celu po wybraniu trasy naciśnij na wyjazd później i przesuń ekran w dół. Zobaczysz rozkład dnia wraz z pojawiającym się po prawej stronie natężeniem korków. Naciskając na wybraną godzinę zobaczysz, jaki czas zajmie Ci przejazd do celu, gdy wybierzesz wyjazd w tym czasie. Możesz także sprawdzić najkorzystniejszy czas wyjazdu do sześciu dni naprzód oraz ustawić alarm, przypominający o konieczności wyjazdu.

2. Wybierz najlepszą trasę

Po wybraniu trasy, możesz zobaczyć jej alternatywy - przejdź w tym celu do zakładki Widok Mapy. Przy każdej jest podanych czas podróży, a po naciśnięciu na nim zobaczysz dokładnie całą trasę. Jeśli chcesz ją wybrać - po prostu naciśnij Jedź na jej widoku. W prawym, górnym rogu masz przycisk Ustawienia - tutaj możesz zaznaczyć, jak ma być zbudowana trasa, np. unikaj dróg płatnych, ignoruj drogi nieutwardzone, itp. Dzięki temu gdziekolwiek nie jedziesz, otrzymasz trasę spełniającą Twoje oczekiwania.

3. Dodaj postój

Potrzebujesz w trasie zatankować lub zrobić przerwę na kawę? Kliknij na status jazdy (dół ekranu, z czasem i dystansem), przesuń okienko do góry, aż zobaczysz sekcję Punkt pośredni. Możesz wybrać rodzaj postoju - parking, stacja benzynowa, bar. Zostanie wyświetlona lista miejsc, w których możesz się zatrzymać, wraz z podaniem czasu dojazdu lub dojścia piechotą (jeśli posługujesz się Waze w mieście i wybrana została opcja poruszania się pieszo). W przypadku stacji benzynowych, aplikacja wyświetla także ceny za paliwo. Na liście stacji benzynowych możesz wybrać tryb sortowania stacji pod kątem najlepszych cen, odległości lub sieci.

4. Wyślij szacowany czas przyjazdu

Na drodze zdarzyło się coś niespodziewanego, co opóźni Twój przyjazd, a ktoś na Ciebie czeka? Poinformuj go o tym! Kliknij na status trasy, a następnie wybierz opcję jej udostępnienia - co możesz zrobić m.in. poprzez Messengera, Gmail czy Hangout. Dzięki temu oczekująca Cię osoba (osoby) będą mogły na bieżąco sprawdzać, jak daleko jesteś od miejsca spotkania.

5. Wyłącz ekran, niech Cię prowadzi głos

Waze może przyśpieszyć zużycie energii zgromadzonej w baterii Twojego smartfona. Aby to zminimalizować, zostaw włączoną aplikację, ale wygaś ekran telefonu. Sterowanie głosem nie wymaga od Ciebie popatrywania na mapę, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo jazdy.

6. Użyj do nawigacji... własnego głosu

Kliknij na ikonkę głośnika, a następnie na Głos Waze. Zauważ, że masz tu opcję Nagraj nowy głos, a pod nim kilkadziesiąt gotowych do użycia głosów w różnych językach. Chcesz być swoim przewodnikiem? Wybierz samodzielne nagranie, a następnie kieruj się wyświetlanymi wskazówkami.

7. Oczyść mapę

Waze umieszcza na mapie mnóstwo informacji - od robót drogowych po miejskie kawiarnie. Możesz oczyścić ją z tych elementów, których nie potrzebujesz. Wejdź w ustawienia (lupa na mapie głównej, a potem kółko zębate w lewym, górnym rogu), a następnie Widok i mapa -> Zobacz na mapie i włącz pozycje, które chcesz wyświetlać na mapie, i wyłącz te, których nie chcesz widzieć.

8. Uważaj na prędkość!

W Ustawieniach Waze znajduje się Prędkościomierz. Znajdziesz w nim opcję pokazywania alarmu, kiedy przekraczasz dozwoloną na danej drodze prędkość. Musisz włączyć dźwięki ostrzeżenia (domyślnie są wyłączone), a w zakładce Kiedy pokazywać możesz ustalić od kiedy ma się rozlegać - np. gdy jedziesz o 5 km/h szybciej, niż wynosi ograniczenie.

9. Zsynchronizuj kalendarz oraz kontakty

Nie chcesz przegapić wydarzeń oraz być w kontakcie ze znajomymi i rodziną w drodze? W ustawieniach możesz podłączyć do aplikacji Kalendarz oraz dodać swoje konto FB. Jest to bardzo praktyczne dla osób, które często jeżdżą.