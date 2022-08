WhatsApp: 3 ustawienia prywatności, z których powinno się korzystać

Oto trzy proste sposoby na to, aby komunikator był bardziej bezpieczny i prywatny. Jeśli z niego korzystasz, zobacz je koniecznie.

Spis treści

Szyfrowanie end-to-end oraz wykonywanie kopii zapasowych czatów razem w wersyfikacją dwuetapową czynią z WhatsApp bezpieczne narzędzie. Ale można jeszcze bardziej podrasować jego prywatność - w tym artykule pokazujemy trzy proste kroki, aby tego dokonać. Ma je każdy użytkownik - Ty również!

Ukryj swój status online

Każdy użytkownik ma oznaczenia "Online", czyli jest dostępny, a także "Widziano", mówiący innym, kiedy ostatni raz korzystał z komunikatora. Nie jest to wygodne, jeśli tylko chcesz odczytać przesłaną Ci wiadomość, a zarazem nie pokazywać swojej obecności. Możesz jednak się ukryć. W tym celu wejdź w Ustawienia, a tam Konto i Prywatność. Masz tam oznaczenie: Widziano - Wszyscy.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Gdy na nią klikniesz, możesz to zmienić. W zależności od dokonanego wyboru zobaczą Cię tylko Twoje kontakty lub Twoje kontakty za wyjątkiem wybranych ręcznie osób. Możesz także wskazać na Nikt i poczuć się jak niewidzialny człowiek.

Fot.: H Tur/PC World

Cicho opuść grupę

Grupy są jedną z największych zalet WhatsApp. Z pewnością należysz co najmniej do jednej. Aby uniknąć rozpraszania, możesz łatwo wyłączyć pojawiające się w niej powiadomienia. A co, jeśli udział w grupie przestał Cię interesować? Oczywiście ją opuszczasz - wówczas wszyscy jej członkowie dostają informację o Twoim odejściu. Możesz jednak zrobić to cichaczem. W jaki sposób? Po prostu zarchiwizuj czat grupowy. Na iPhonie zrobisz to, przesuwając palcem w lewo na konwersacji, na telefonie z systemem Android - naciskając palcem na czacie.

Pamiętaj - czat nie jest kasowany, tylko ukryty. Nie będziesz dostawać żadnych nowych powiadomień z tej grupy.

Zablokuj zrzuty ekranu

Pomocną rzeczą jest oznaczenie zdjęcia lub wideo jako pliku do jednorazowego obejrzenia - gdy tak się stanie, jest on automatycznie kasowany. To bezpieczny sposób na przekazywanie haseł i kodów, jednak jeśli ktoś wykona zrzut ekranu rozmowy, ma wszystko jak na dłoni. Aby do tego nie dopuścić, po prostu oznacz przesyłane zdjęcie jako do jednorazowego wyświetlenia. W jaki sposób? Przy jego wysyłaniu naciśnij "1" w kółeczku, aby stało się zielone. Oznacza to, że po jednokrotnym wyświetleniu zniknie.

Fot.: H Tur/PC World

Źródło: TechAdvisor