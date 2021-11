WhatsApp: cztery nowości, które polubisz

Od szybszego odtwarzania wiadomości głosowych po edytowanie zdjęć na komputerze - oto najlepsze nowe funkcje WhatsApp.

Spis treści

Edytowanie zdjęć na komputerze

Foto: TechAdvisor

Jeśli dużo korzystasz z komputera lub laptopa, być może masz tam desktopową wersję WhatsApp. W mobilnej edytor zdjęć znajduje się już od jakiegoś czasu. Teraz trafił również na komputery. Dzięki temu możesz wykonywać podstawowe czynności edycyjne, jak obracanie zdjęcia, wycinanie wybranych fragmentów czy dodawanie tekstu lub naklejek. Aby wejść do edytora, kliknij na ikonkę spinacza, następnie wybierz purpurową ikonkę i wybierz zdjęcia oraz filmy, które chcesz udostępnić. Podobnie jak w przypadku telefonu, możesz wysyłać równocześnie wiele wybranych.

Szybsze odtwarzanie wiadomości głosowych

Foto: TechAdvisor

Jeśli masz znajomych, którzy regularnie przesyłają Ci długie wiadomości głosowej, może pomóc tryb szybszego ich odtwarzania. Co prawda głos będzie brzmieć nieco dziwnie, ale zyskasz kilka-kilkanaście sekund przy każdym odsłuchaniu, co przy wielu wiadomościach pozwoli na zaoszczędzenie sporej ilości czasu. Dostępne są przyśpieszenia x1,5 oraz x2. Aby uruchomić przyśpieszenie, zacznij normalnie odtwarzać wiadomość, a następnie kliknij w nią w celu zmiany szybkości.

Sugerowanie naklejek

Foto: TechAdvisor

Kolejna rzecz to coś dla osób pisujących wiadomości. Teraz nie trzeba będzie przeszukiwać zasobów WhatsApp, aby znaleźć odpowiednią naklejkę - program sam ją zasugeruje. Jak zaznacza producent, nie narusza to prywatności - treści nie są sugerowane na podstawie tego, co się pisze i do kogo. Jak zatem dobierane są odpowiednie? Cóż, tego akurat nie wyjaśniono.

Podgląd linków

Foto: TechAdvisor

Wysyłanie linków znajomym to we WhatsApp nic nowego, jednak nowością jest to, że możesz podejrzeć, do czego prowadzą. Podgląd pokazuje tytuł oraz grafikę, co daje Ci pojęcie, czego dotyczy linkowana strona. Pozwoli to podjąć decyzję, czy warto na nią przejść, czy raczej sobie odpuścić. Zobaczysz także, czy odbiorca wysłanego przez Ciebie linku kliknął na niego, czy też ograniczył się do podglądu.

Źródło: TechAdvisor